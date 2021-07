Tres embalses de Cundinamarca recuperan su nivel

El nivel de capacidad de agua que han tenido en los últimos meses tres embalses en el departamento de Cundinamarca se ha convertido en una noticia alentadora en materia de medioambiente y del cuidado de los cuerpos de agua en la región. De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, los embalses del Neusa (en Cogua y Zipaquirá), la represa del Sisga (en Chocontá) y Tominé (en Sesquilé y Guatavita) han logrado niveles estables tras haber registrado bajos porcentajes.



(Le puede interesar: Un 40 % de los alimentos cultivados son desperdiciados, advierte WWF)

La preocupación se dio por las temporadas de escasas lluvias que vivió el departamento durante los últimos meses del 2020, lo que afectó los niveles de estos cuerpos de agua que administra la CAR, pero las lluvias que han caído meses atrás durante el presente año permitieron a estos patrimonios naturales recuperarse. Según un reporte del Centro de Monitoreo Hidrológico de la corporación, los niveles de capacidad de los embalses se encuentran así actualmente: Sisga, en un 67 por ciento; Neusa, en un 59 por ciento; y Tominé, en un 40 por ciento.



Aunque diera la impresión de que, por ejemplo, Tominé no se encontrara estable al tener su capacidad por debajo de la mitad, Richard Giovanny Villamil, director de Recursos Naturales de la CAR, explica que es un buen porcentaje puesto que el área de este embalse tiene una extensión considerable. Además, con este nivel se puede abastecer a las comunidades que beneficia este cuerpo de agua.



“En Tominé, el más extenso de los embalses, la superficie sobrepasa los 70 kilómetros cuadrados, por lo que resulta complejo llegar por lo menos al 50 por ciento de su capacidad. Sin embargo, el nivel actual es aceptable y nos garantiza el abastecimiento”, dijo el funcionario.



(También: La selva amazónica, a punto de convertirse en fuente de emisión de CO2)



Este aumento, de acuerdo con la CAR, está previsto que siga de cara al inicio de la temporada seca en los próximos meses, por lo que se espera que los embalses conserven un nivel aceptable para el abastecimiento y la preservación de los recursos, que además son atractivos turísticos insignia de la región.



Sumado a esto, la corporación también hace un llamado a la población de la región a tener mayor cuidado con estos recursos y no arrojar desechos no solo en estos embalses que muestran una recuperación positiva, sino en las demás reservas naturales de Cundinamarca. Esto con el fin de evitar la contaminación de los recursos, afectaciones en los cuerpos de agua como su abastecimiento.



“Nunca está de más recomendarle a la comunidad cuidar estas reservas, evitar arrojar basuras y elementos que puedan contaminarlas. Desde el Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima seguiremos informando ante cualquier eventualidad”, agregó Villamil.



Para contribuir a esta solución, es importante recordar que la CAR emitió una resolución el mes pasado para prohibir los plásticos de un solo uso en seis parques naturales de su jurisdicción (cinco en Cundinamarca y uno en Boyacá), entre los que se incluye al embalse del Neusa. Esta medida será estricta a partir del 8 de septiembre mientras se adelantan campañas de pedagogía a los visitantes y funcionarios de los parques sobre las razones por las que no se deben llevar estos elementos contaminantes a las reservas.



REDACCIÓN BOGOTÁ. EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET

Siga leyendo