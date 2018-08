Embalse Calandaima, a la espera de licencia ambiental

A la espera de la licencia ambiental se encuentra hoy el proyecto del embalse río Calandaima, que busca regular el agua de este afluente y suministrar el servicio a miles de ciudadanos en los municipios de Viotá, El Colegio y parte de Tocaima y Apulo.

En este momento se espera que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dé vía libre al proyecto, que ya cuenta con estudios de prefactibilidad y factibilidad, y diseños detallados, que fueron realizados por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, desde el 2009.



Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) indicó que está respondiendo los requerimientos de la Anla para sacar adelante el proceso, cuya construcción se estima que costará 60.000 millones de pesos.

“El embalse del Calandaima busca regular el cauce del río, es decir, garantizar un caudal permanente en épocas de sequía y controlar las crecientes en épocas de invierno. Significa que tendremos disponibilidad de agua en el cauce todo el año para las poblaciones aledañas”, explicó Andrés Díaz, gerente de EPC.



Esta infraestructura estará ubicada entre las veredas Java, de Viotá, y Campos, de Mesitas del Colegio. Tendrá un área de 34,6 hectáreas, una extensión similar a la del embalse Mesa Yeguas, que funciona en Anapoima.

Héctor Cante, alcalde de Viotá, una de las poblaciones que más sufre en las épocas secas del año, indicó que esta es una obra prioritaria que han estado esperando por años. Los acueductos de este municipio se surten, principalmente, de dos fuentes, del agua que llega de la vereda Alto Palmar, y del río Lindo. “Pero cuando llega el verano, las fuentes se secan y nos toca comenzar los racionamientos”, afirmó.



Es decir, en épocas de intenso sol, unos 6.000 habitantes de Viotá reciben agua, aproximadamente, una vez a la semana. Para llevarles el servicio deben utilizar carrotanques, con los cuales distribuyen el líquido vital por los 14 barrios del casco urbano, por el centro poblado El Peñol y por cinco veredas en Viotá.



“Con la obra, pasarían a recibirla todos los días”, señaló el alcalde Cante.

Comunidad preocupada

La cuenca del río Calandaima tiene un área de 26.839 hectáreas, aunque su cauce principal tiene una longitud de 24,5 kilómetros, según la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca.



En la zona donde se construirá el embalse, el Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA), del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, ha documentado las preocupaciones que tienen los habitantes de las veredas Java y Campos.

Ómar Clavijo, investigador del OCA, señaló que una de ellas es que el proyecto desconoce la gestión de acueductos comunitarios que han realizado.

“Los habitantes temen que (en un futuro) haya restricción para acceder al agua que se distribuye en la zona, pues en esas veredas no hay problema de abastecimiento, y no quieren que se les traslade el inconveniente de escasez, por cuenta de municipios que no gestionaron su crecimiento”, indicó el investigador.

También, expresan que en la zona hay procesos de remoción en masa, deslizamientos y caída de banda, y temen por el impacto que la obra pueda generar en la biodiversidad, dado que allí está ubicado el Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de Peñas Blancas.



Empresas Públicas de Cundinamarca, por su parte, explicó que para el embalse solo se captará el 30 por ciento del cauce del río Calandaima, por lo que no se afectará la provisión de agua a los acueductos existentes, y anunció que se convocará a las comunidades aledañas para socializar los cambios realizados al Estudio de Impacto Ambiental.



REDACCIÓN BOGOTÁ

En Twitter: @M_CruzRoa

En Facebook: BogotaET