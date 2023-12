Comerciantes denuncian que a nombre del ELN los están extorsionando en Bogotá

Esta semana varios comerciantes del norte de Bogotá denunciaron que están recibiendo llamadas extorsivas y videos amenazantes de supuestos integrantes del ELN. Les piden una cuota mensual de 500.000 pesos a cambio de protección en la zona.

Según comerciantes entrevistados por La FM, los delincuentes ubican los números de teléfono para intimidarlos y amenazarlos de muerte por chat, además de enviarle videos que muestran armas junto a dos hombres que piden colaboración o si no atentaran contra la vida de las personas

"Si no vemos respuesta, nos vamos por las malas contra los empleados y dueños, no estoy jugando. Si ustedes no están dispuestos a colaborar con nuestro frente guerrillero de forma pacífica. Nos veremos en la obligación de utilizar la violencia”, se lee en los mensajes.

Los afectados dijeron que este no es el único hecho que los viene atormentando. Hace varios días estos hombres habrían atacado a un local comercial en el sector de Alcalá, que resultó con una persona herida tras uno de los disparos, resaltando que serían más de 36 familias amenazadas.

El subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, respondió que se está realizando el acompañamiento a las personas afectadas, además que se ha realizado un apoyo para que varias personas sigan denunciando este tipo de actos, empezando la investigación en este punto, ya que serían delincuentes menores que buscan generar miedo.

”La denuncia es el punto clave de partida, estos terminan saliéndose con la suya por el miedo que infunden, sin embargo, sería delincuencia común que aprovecha el boom de la situación para hacerse pasar como pertenecientes a estos grupos armados y así conseguir el dinero, la extorsión es uno de los delitos que más miedo genera”, concluyó.

REDACCIÓN BOGOTÁ