Corregirán acusación contra vocalista y novia de banda Electric Mistakes por violación

Luego de que en abril del 2022 se dieran a conocer múltiples denuncias por presunto abuso sexual por parte de Johnatan ‘Juan’ Hernández, vocalista y líder de la banda bogotana Electric Mistakes, y su novia, la Fiscalía los llamó a juicio.



Sin embargo, en la audiencia de acusación formal, el nuevo fiscal del caso pidió al juez aplazar la diligencia, ¿por qué?



Según las denuncias, Hernández y su pareja contactaron a al menos cinco mujeres a través de redes sociales para que hicieran parte de la agrupación.



El vocalista, al parecer, tenía comportamientos extraños y violentos, pero se excusaba constantemente con el historial que tenía de problemas de salud mental.



"Él utilizó como carta de presentación sus múltiples enfermedades físicas y psicológicas, dándome a entender que no entendía muy bien ciertas normas sociales”, afirmó una de sus denunciantes.



Juan Hernández y Laura Perilla. Foto: Manuel Fonseca / CORTESÍA DEL ARTISTA

Luego de que ya establecían contacto, hacían reuniones constantes en su casa, donde les ofrecían a las víctimas bebidas y comida con clonazepam, un fármaco que actúa sobre el sistema nervioso central, para posteriormente abusar sexualmente de ellas.

Mis recuerdos de la noche se borran completamente después de haber tomado su cóctel FACEBOOK

“Para ese momento yo no tomaba alcohol, pero por no rechazar su gesto, decidí probar el cóctel que él había hecho (...) Mis recuerdos de la noche se borran completamente después de haber tomado su cóctel. Al día siguiente, me despierto asustada por no recordar absolutamente nada", dijo otra de las víctimas en sus redes sociales.



Por estos hechos, el vocalista y su novia son investigados por los delitos de acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir agravado, y acoso sexual.

Según el fiscal, la acusación es fallida

Ahora bien, luego de ser llamados a juicio, Caracol Radio conoció un documento en el que el nuevo fiscal del caso pide que se aplace la diligencia debido a que la imputación no coincidiría con la acusación.

Las denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía. Foto: Redes sociales Electric Mistakes

Por ejemplo, la Fiscalía en la imputación dijo que el vocalista Hernández habría abusado de las jóvenes entre 2020 y 2022; en la imputación contra su novia, se afirmó que los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2021. Sin embargo, en la acusación dice que los abusos fueron en el año 2021.



El abogado de los procesados, Cesar Vargas, señaló que primero fue imputado Hernández y luego su novia, al parecer por los mismos hechos, pero las circunstancias de tiempo, modo y lugar no coinciden.

“La Fiscalía no puede iniciar una audiencia de imputación, terminarla, y posteriormente volver a hacer la misma imputación para incriminar a más personas. (...) en este caso en particular primero se imputó a una persona, después se imputó a otra con otros hechos y otras situaciones, eso viola el principio de congruencia, porque debe existir una congruencia fáctica de los que usted dice en la imputación y después en los que va a acusar”, recalcó el abogado, según Caracol Radio.



La audiencia de acusación formal se reprogramó para el 5 de febrero y la defensa dice que pedirá la nulidad del proceso.

REDACCIÓN BOGOTÁ