Las elecciones del próximo domingo presentan un panorama particular: cuatro de los seis candidatos que quedan en carrera fueron alcaldes.



Ante este escenario, y teniendo en cuenta que los temas de ciudad suelen estar atravesados por decisiones que se toman desde el Ejecutivo, EL TIEMPO consultó con varios expertos sobre los retos del próximo presidente en materia de infraestructura local, movilidad, sostenibilidad y otros asuntos que cobrarán relevancia en los años venideros.



La gente quiere soluciones a sus problemas inmediatos y los problemas inmediatos se generan en su entorno cercano.



Jennifer Vargas, decana de Humanidades de la Ean, considera que es necesario centrar la mirada en las ciudades “porque cumplen un papel fundamental en el desarrollo del país, en su sostenibilidad, y es importante ver las dinámicas particulares que allí se desarrollan para poder plantear soluciones específicas que respondan a ese equilibrio entre lo urbano y lo rural”.



En esa misma línea, Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, plantea que es imperativo enfocarse en las necesidades inmediatas de las personas. “Tendrá (el próximo presidente) que tratar temas ambientales, de economía circular, de cómo aprovechar los rellenos sanitarios, entre otros. (...) La gente quiere soluciones a sus problemas inmediatos y los problemas inmediatos se generan en su entorno cercano”.



Oróstegui agrega que hay asuntos clave como el catastro multipropósito, el esquema tributario y fiscal de las principales capitales. Además, “los relacionados con seguridad y especialmente con la movilidad, que tanto afectan la vida de las personas”, señala Oróstegui.



El analista, no obstante, considera llamativo que durante los debates presidenciales la agenda urbana y de ciudad no fuera una prioridad para los posibles huéspedes del Palacio de Nariño. “Es bastante curioso que, con toda la experiencia que han tenido como alcaldes años atrás, hayamos visto que los temas de ciudad, salvo excepciones, están débiles y apenas se tocaron durante los encuentros entre candidatos”.



Enrique Bayer, experto en ciudad región, dice que los retos urbanos son iguales en todas las grandes ciudades de Colombia. “Todas están sufriendo de dos grandes problemas: en primer lugar, necesitan vías de entrada y salida, así como vías para la movilidad interna”, asegura. El segundo reto urbano, según Bayer, es la seguridad. “Hay que trabajar muchísimo en ese aspecto. Eso quiere decir más pie de fuerza, más inteligencia, mejores cámaras y ser capaces de tener una policía con mucha tecnología capaz de disuadir el crimen, bien sea hurto pequeño o un hurto grande”, sostiene.

Tendrá que ampliar los apoyos al transporte masivo en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades (...) además de apoyar la transición de flota a vehículos eléctricos en todo el país.



Asimismo, Darío Hidalgo, investigador en temas de movilidad, afirma que el reto del próximo presidente se centra en el transporte público y los accesos a las ciudades. “Tendrá que ampliar los apoyos al transporte masivo en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades (...) además de apoyar la transición de flota a vehículos eléctricos en todo el país”.



Con respecto al acceso a las ciudades, añade, tendrá que “apoyar el uso de recursos de peajes de salida de las urbes para mejorar los tramos internos. No devolver lo andado, por ejemplo, en Bogotá con el apoyo a la calle 13, Autonorte, ALO, y buscar nuevos accesos”, indica.



Sobre el tema de infraestructura, Jennifer Vargas sostiene que el presidente que resulte electo debe ser capaz de enlazar “miradas integrales” a los problemas. “Claro que se debe pensar en temas de infraestructura que mejoren la movilidad, pero quien llegue al poder debe ser capaz de desarrollar soluciones sostenibles que incluyan expertos de todo tipo”.



Hidalgo, al igual que Oróstegui, recuerda que todos los sistemas de transporte público están en crisis, que durante la pandemia acrecentó. “El Gobierno Nacional debería seguir apoyando a las ciudades en cubrir parcialmente el déficit y en generar fuentes permanentes de financiación. No es una tarea que puedan resolver las ciudades por sí solas”, concluye el experto.

