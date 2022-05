La alcaldesa Claudia López celebró este martes que los colombianos hayan votado por “dos opciones de cambio”, refiriéndose claramente a los resultados de la primera vuelta de las elecciones a la Presidencia, donde los favorecidos por el voto popular fueron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.



El pronunciamiento, que podría ser considerado por sus críticos como un eventual caso de participación en política, lo hizo durante el seminario ‘Uso y abuso del derecho sancionador en el Estado colombiano’ en la Universidad del Externado. Y no fue que le hayan preguntado, ella misma dijo que quería aprovechar el para, según afirmó, “intervenir como ciudadana y como alcaldesa".



"Me alegra que a pesar de la enorme manipulación política y mediática, los colombianos hayan decidido mayoritariamente por dos opciones de cambio", señaló la mandataria.



El exalcalde de Bogotá y exsenador y el exalcalde de Bucaramanga se volverán a medir en el 19 de junio, en la segunda vuelta por la Presidencia de la República. Escrutadas el 99,99 por ciento de las mesas, el candidato de izquierda obtuvo el domingo 8’527.768 votos (40,32%) y el de la Liga de Gobernantes Anticorrupción alcanzó 5’953.209 sufragios (28,15 %).



De acuerdo con López, ambas opciones (Petro y Hernández) son distintas "pero al fin y al cabo dos opciones de cambio y que vuelvan en pocas semanas a las urnas a escoger entre ellos dos".



La alcaldesa también indicó que cree que ambos tienen una responsabilidad enorme porque representan una posibilidad de cambio. "La campaña va a durar 20 días pero la posibilidad de cambio puede durar 20 años, por lo tanto no es opción dividir a los ciudadanos sino ayudarlos a concitar voluntades".



El pronunciamiento de López genera dudas en cuanto si su comentario sobre la alegría porque hubiesen elegido a "dos opciones de cambio" pudo haber incurrido en participación en política. De hecho, en el mismo seminario estaba participando la procuradora Margarita Cabello, la jefe del organismo que puede sancionarla si considera que incurrió en dicha conducta.



Durante su participación en el encuentro, Claudia López también lanzó pullas a la campaña electoral que se ha realizado en Colombia: "El populismo ramplón amenaza el estado social de derecho, sea de izquierda o de derecha. El apelar a las emociones más ramplonas y simples para soluciones quizá efectistas, pero nunca duraderas, es algo que amenaza este estado social. Los colombianos han decidido mayoritariamente por dos opciones de cambio, distintas, pero al fin y al cabo dos opciones de cambio e irán en tres semanas para escoger entre ellas dos (Gustavo Petro y Rodolfo Hernández), la cuál ejercerá la Presidencia por los próximos cuatro años", agregó.



Cabe recordar que por esos comportamientos la Procuraduría ya suspendido al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, a quien este martes le fue levantada la sanción.



Esta no es la primera vez que Claudia López hace comentarios que la pueden poner en riesgo de estar participando en política. Cabe recordar que la mandataria tiene desde enero un proceso en la Procuraduría, precisamente, por una presunta participación indebida en política.



Esa investigación disciplinaria son por dos trinos. En uno describió: “El uribismo va solo hasta la primera vuelta” jajaja ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”.



En el segundo tuit señaló: “Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019”.



En febrero de este año la mandataria también generó revuelo por los acercamientos que sostuvo con líderes del petrismo para que “bajaran la guardia”. Algunos concejales e incluso de Colombia Humana-UP y candidatos al Congreso la criticaron y consideraron que podría estar incurriendo o muy cerca de un caso de participación en política.



La mandataria le dijo a Caracol Televisión que le había encomendado a su jefe de gabinete (en ese entonces era Luis Ernesto Gómez, quien una semana antes de la primera vuelta se pasó a la campaña de Gustavo Petro) que buscara al petrismo y les dijera que bajaran la pugnacidad. “Le pedí a nuestro nuevo jefe de Gabinete, Luis Ernesto Gómez, vaya y busque a los amigos del petrismo y dígales que bajen la guardia. Esto no puede ser el nivel de pugnacidad todo el tiempo. Ellos y otras opciones de cambio tienen una gran posibilidad de dirigir el país, pero tienen que dirigirlo inspirando lo mejor, no lo peor de cada uno. Si ellos promueven pugnacidad y odio en la campaña, no van a poder unir y gobernar, si es que ganan. Dígales por favor que yo estoy lista, si de mi parte también hay que bajar el tono, yo lo hago, pero que por favor bajemos el tono. Yo lo mandé a esa tarea y sé que le fue bien, y ahí vamos".



REDACCIÓN BOGOTÁ