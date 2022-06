Teniendo en cuenta que este fin de semana es puente y que, además, hay elecciones presidenciales, la movilidad en Bogotá tendrá algunos cambios para entrar a la ciudad y para transitar dentro de ella. Esto con el fin de evitar la congestión de las vías y contribuir al orden de la jornada electoral.



Para ello, la Secretaría de Movilidad autorizó cierres viales en las inmediaciones de los puestos de votación de mayor afluencia de público, como Corferias, plaza de Bolívar, plaza fundacional de Usaquén, Unicentro y Cedritos. En algunos lugares, las restricciones en la vía empiezan desde hoy (ver gráfico).

Este plan especial de movilidad que implementamos en conjunto con la Policía de Tránsito y demás autoridades se hace con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a los puestos de votación a donde de manera masiva acuden las personas. También, para garantizar control en las vías y atender las necesidades que se puedan presentar antes, durante y después de la jornada”, afirma Nicolás Correal, subsecretario de Gestión de la Movilidad.



La entidad recomienda a los votantes no hacer uso del vehículo particular, sino caminar, ir en bicicleta o movilizarse en transporte público a los lugares de votación, además de no parquear en espacio público, ya que va a haber controles del mal estacionamiento –y este tiene multa– con el fin de garantizar la fluidez de los peatones y automotores en los alrededores de los puestos de votación.



Cierres en Bogotá

Si va a salir a votar tenga en cuenta que estos son los cierres viales autorizados por la Secretaría de Movilidad.



- En las inmediaciones de Plaza de Bolívar, de la carrera 8 entre calles 12B y 10 y de igual manera la calle 10 y la calle 11 entre carreras 5 y 9, desde las 11:00 p. m. de hoy hasta las 7:00 p. m. del domingo 19 de junio.



- En las inmediaciones de Corferias, entre la carrera 33 y carrera 40 y entre la avenida Américas y calle 26 desde las 10:00 p. m. desde hoy hasta las 11:00 p. m. del domingo, con acceso controlado a los residentes del sector.



- En las inmediaciones de la Plaza Fundacional Usaquén habrá cierre de la carrera 6 entre calle 119 y calle 120, desde las 8:00 p. m. de hoy hasta las 6:00 p. m. del domingo.



- Cierre de vías en las inmediaciones del centro comercial Unicentro, de las carreras 14, 14 A y 14 B, entre calle 119 y calle 121, se permitirá únicamente el acceso controlado a los residentes del sector y será verificado por los organismos de seguridad del estado. La carrera 13 operará en sentido único norte - sur entre la calle 119 y calle 127 desde las 5:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. del domingo 19 de junio.



- Cierre total de la avenida Novena entre calle 146 y 147 en el sentido sur-norte desde las 6:00 p. m. de hoy 18 de junio hasta las 6:00 p. m. del domingo. Los usuarios que transitan sur-norte sobre la avenida Novena, deberán tomar la calle 145 al oriente hasta llegar a la carrera 7B al norte para conectar con la calle 147 al occidente hasta la avenida 9 en recorrido habitual.



Además, habrá pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la ciudad (autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, avenida carrera 7.ª, avenida Boyacá, vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí).



Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el lunes 20 de junio, en el retorno a Bogotá del puente de Corpus Christi, funcionará esta restricción, en el siguiente horario: entre las 12 p. m. y las 4 p. m. solo podrán ingresar los vehículos de placas pares, y de 4 a 8 p. m., la entrada será únicamente para carros cuya placa termina en número impar.



En el caso del pico y placa regional, los conductores deben tener en cuenta que las excepciones de circulación como el pico y placa solidario y carro compartido no son válidas.



Por su parte, el Terminal de Transporte de Bogotá proyecta movilizar a 109.000 personas en 13.500 vehículos este puente del 17 al 20 de junio.

Cabe resaltar que este fin de semana empiezan las vacaciones de mitad de año, que van del 17 de junio al 17 de julio, y debido a esto serán aproximadamente 1’100.000 personas las que se movilizarán desde el terminal, en 112.000 vehículos que se dirigen a diferentes ciudades.



Por eso, este lugar ha dispuesto un plan logístico que incluye filas exclusivas para viajeros con tiquete que programen su viaje con anterioridad, así como información de la operación a través de monitores, vallas y códigos QR.



Asimismo, para esta temporada de vacaciones incluirán a más de 220 personas que permitan mantener el orden, entre Policía Nacional, vigilancia privada, personal de la salud y personal de apoyo.



“Las cifras publicadas recientemente por el Dane muestran un crecimiento del 15,4 % del sector transporte en Bogotá, lo cual nos invita a ser muy optimistas frente a la reactivación de una actividad clave para el crecimiento del turismo y la economía del país”, señala Ana María Zambrano Duque, gerente del Terminal de Transporte de Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ

