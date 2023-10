Bolívar niega que su campaña se haya infiltrado en la de otros candidatos: 'Sucios'

El candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, negó que su campaña se haya infiltrado en la de cuatro de sus contendores: Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano y Rodrigo Lara.



La reacción del candidato se da después de que la revista Semana publicó un documento en el que se detallaría cómo desde su campaña tendrían una estrategia para "meter gente" en las otras campañas.



En el texto, que estaría en manos de la Fiscalía, se nombra al publicista ecuatoriano Vinicio Alvarado, quien trabajó para el expresidente de ese país, Rafael Correa, y, según el medio mencionado, también fue cercano al proyecto político del presidente Gustavo Petro en las elecciones del 2022.



También estaría involucrado el cónsul de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, quien es recordado por ser asesor digital de la campaña de Petro y aparecer en videos hablando de una campaña paralela para desacreditar a otros candidatos presidenciales.



Sebastián Guanumen ejerce funciones de Jefe Consular de Colombia en Chile. Foto: Twitter: @GuanumenSeb

Respuesta de Bolívar

Ante las acusaciones, el candidato Gustavo Bolívar respondió que no conoce a Alvarado ni trabaja en su campaña.



"Es lo más sucio que he escuchado. Jamás me prestaría para eso. Si una campaña ha sido limpia es la mía. No hallan cómo enlodarme pero nunca lo lograrán. Ni tuiteros pagamos tenemos porque no comparto eso ni tenemos plata", afirmó en su cuenta de X.



Y añadió: "Se unen para acabarme en el terreno de la falsedad porque en el terreno de los argumentos ninguno ha podido. Sucios. Incapaces. Mediocres".

Semana revela una noticia según la cual un señor Vinicio Alvarado, quien no trabaja en mi campaña y a quien no conozco, habría infiltrado las campañas de 4 contendores. Es lo más sucio que he escuchado. Jamás me prestaría para eso. Si una campaña ha sido limpia es la mía. No… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 7, 2023

Cabe resaltar que la Unidad de Datos de EL TIEMPO pudo establecer que Bolívar ha gastado 218’889.476 pesos en su campaña, de los cuales 114 millones se destinaron a gastos de administración, 39 millones en propaganda electoral y 37 millones en actos públicos.



Ha contado con la colaboración de Luis Evelio Mayorga Torres, un empresario del sector inmobiliario, quien aportó un crédito de 220 millones de pesos a la campaña del Pacto Histórico.



Otros dos aportantes son Carlos Enrique Olave Valero, con 30 millones de pesos, y Maritza Gutiérrez Pérez, con 20 millones de pesos.

Galán denuncia filtraciones

Desde hace varios días el candidato por el Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación posibles infiltraciones y seguimientos que podrían afectar la candidatura.



Este viernes, por otro lado, denunció que el computador del gerente de su campaña, Daniel García, fue robado en su oficina por personas que lograron ingresar a la sede ubicada en la avenida Caracas # 38 - 08. Cabe resaltar que sólo hurtaron este elemento.



Según las autoridades, esto corresponde a un hecho de factor de oportunidad en el que un vigilante habría dejado entrar al presunto ladrón al lugar donde estaba el dispositivo electrónico.

DENUNCIA PÚBLICA: Hoy se metieron a nuestra sede de campaña y se robaron el computador del gerente de campaña. Entraron a eso, pues no se llevaron nada más. Ya pusimos la denuncia ante la Fiscalía y este hecho se suma a las posibles infiltraciones y seguimientos a distintas… pic.twitter.com/9YtU83FwkS — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 7, 2023

REDACCIÓN BOGOTÁ