Si usted es mayor de 18 años y tiene su cédula registrada para votar en Bogotá, agéndese para votar este domingo 30 de enero en la elección de jueces de paz y reconsideración.



Esta es una figura que, aunque es desconocida para algunos ciudadanos, es fundamental para agilizar conflictos familiares y comunitarios y descongestionar los juzgados y escenarios de la justicia ordinaria. Como resalta el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, los jueces de paz son “personas importantes para ayudar a construir acuerdos y, a través de métodos alternativos, resolver los conflictos entre los ciudadanos”.



Las elecciones de 155 jueces de paz y 22 jueces de reconsideración se realizarán mañana 30 de enero, de 8 a. m. a 4 p. m. (vea, en el recuadro, el paso a paso para votar). Los candidatos y puestos de votación por localidad pueden ser consultados en la página de la Secretaría Distrital de Seguridad: www.scj.gov.co.



De acuerdo con esta entidad, concretamente, los jueces de paz pueden atender conflictos de convivencia comunitaria, situaciones que pueden ser resueltas a través del diálogo, conflictos en el ámbito doméstico y convivencia familia, situaciones conflictivas en las que las partes tengan intereses económicos cuando su monto no supere 100 s. m. l. m. v., desacuerdos sobre deudas e intereses y demás conflictos propios de los particulares y la comunidad, y diferencias sobre arrendamiento de inmuebles.



Como indica la secretaría, “las decisiones que son adoptadas a instancias de los jueces y las juezas de paz tienen la capacidad de producir efectos jurídicos plenos, lo que quiere decir que lo que se decida allí ya no puede ser discutido ante ninguna otra autoridad (a esto se le llama efecto de cosa juzgada)”.

Esta figura aparece con el artículo 247 de la Constitución Política de 1991 y en los años siguientes se configuraron sus alcances y sus mecanismos de elección. Es decir, estos jueces existen hace más de 20 años y han constituido una herramienta para resolver los conflictos locales.



En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad explica que, “entre el 2020 y 2021, se atendieron en las 13 Casas de Justicia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia aproximadamente 131.000 personas, de las cuales el 43 por ciento manifestaron tener conflictos familiares (divorcios, demandas por alimentos, régimen de visitas); el 24 por ciento, problemas de arriendos y convivencia entre vecinos, y el 10 por ciento, por asuntos relacionados con hurtos en cuantías menores y lesiones personales, generalmente, por riñas”. Todos estos casos, sin los jueces, habrían podido derivar en demandas, denuncias y trámites ante la justicia ordinaria, la cual hoy tiene una altísima congestión.



“Frente a esa realidad se tiene una justicia alternativa (comunitaria) y gratuita a cargo de los jueces de paz, que se encargan de resolver todos aquellos conflictos que cotidianamente se presentan en las comunidades, sin tener que recurrir necesariamente a los jueces ordinarios”, indica la secretaría.



Los jueces de paz son ciudadanos mayores de edad, que residen en la comunidad donde ejercerán y tienen capacidad de resolución de conflictos. Este es personal que no recibe remuneración por su trabajo pues, como indica la Secretaría de Seguridad, “se trata de una labor social hacia sus comunidades, ad honorem”. Los jueces son elegidos por voto popular para un periodo de cinco años y pueden ser reelegidos de manera indefinida.



En teoría, la última elección de jueces debió ocurrir en 2020; no obstante, por la pandemia, ese proceso tuvo que ser aplazado. Mañana, precisamente, es el día en que se realizarán las elecciones para elegir a ese personal para los próximos cinco años.

¿Cómo votar?

1. Identifique su puesto de votación. Al ser una votación a menor escala, varios puestos por localidad son concentrados en un punto cercano. Entonces, ¿cómo saber dónde debe votar? Tenga presente su puesto regular de votación para otras elecciones, descargue la resolución 0025 de 2022 en la página de la Secretaría de Seguridad , busque allí su localidad, identifique en la columna de la derecha el puesto al que usted usualmente asiste y, a la izquierda, encontrará el puesto de votación que concentrará ese puesto al que usted suele ir.



2. Asista este domingo 30 de enero, entre las 8 a. m. y las 4 p. m., con su cédula en mano.



3. Al presentar su cédula, recibirá en la mesa dos tarjetones: Elección de Jueces de Paz y Elección de Jueces de Reconsideración.



4. Marque con una equis (X) el candidato por el que quiere votar.



5. Deposite el voto en la urna.

