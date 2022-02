Los partidos políticos y candidatos en Bogotá han estado haciendo cálculos sobre cuántos votos podrían necesitar para asegurar una curul en la Cámara de Representantes.



De hecho, en la capital, más que en cualquier otra ciudad del país, sí que se necesita sumar votos para entrar al menos en la discusión por los cupos que se entregarán el 13 de marzo próximo en la cámara baja.

A la ciudad le corresponden 18 de las 172 curules que conforman dicha corporación y en esta oportunidad se presentan 11 listas, tres de las cuales son cerradas (es decir que el ciudadano solo vota por la lista y no por candidatos) y entre todas suman 171 aspirantes.



Si bien en las elecciones de 2018 el representante electo con menos votos fue David Racero (coalición de la Decencia), con 16.737, las cuentas no son tan fáciles, y lograr los sufragios necesarios depende de varios factores.



Antes que nada, las colectividades deben asegurarse de alcanzar el umbral. Esto es lo que les permite realmente entrar en el juego de la repartición de curules, aunque en principio no garantiza que se vaya a obtener una (como fue el caso de ‘La U’, que hace 4 años, a pesar de sumar 78.340 votos, no alcanzó a poner un solo representante).



El umbral se obtiene de dividir por dos (equivale a calcular el 50 %) el cociente electoral, o sea, el total de votos válidos (los obtenidos por las listas más los votos en blanco) por las curules a proveer, que en este caso son 18.



Pero más allá de la fórmula o de la mecánica electoral, algunos expertos consideran que en esta ocasión el umbral puede estar entre 60.000 y 80.000 votos. Carlos Pardo, analista político y profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, estima que ese factor en estas elecciones, para el caso de Cámara por Bogotá, puede moverse entre 79.000 y 81.000 votos. Sin embargo, Carlos Arias, analista político y profesor de la Universidad Externado, calcula que para esa corporación podrían necesitarse entre 60.000 y 80.000 votos.



El cálculo tiene en cuenta el umbral para la Cámara en 2018 -que se ubicó en 64.953 votos- y la proyección de los votos válidos para 2022, que pueden aumentar frente a hace cuatro años, cuando se ubicaron en 2’347.721. Prado cree que esta cifra subirá entre 500.000 y 600.000. De ser así, significaría una exigencia mayor para los partidos y movimientos políticos y los candidatos.



Así las cosas, y aunque suene a verdad de apuño, en estas elecciones –según los expertos– las colectividades que más sumen votos serán los que mayores posibilidades tendrán de disputarse las 18 curules en juego en la capital.

¿Pero quiénes pueden tener más opciones? En opinión de Prado y Arias, en primera línea están los partidos y movimientos con historia, los más reconocidos por los votantes y que cuentan con una estructura política fuerte y cabezas visibles, no solo en las listas. La explicación es que son “marcas políticas” que llevan mucho tiempo en el imaginario de los electores, quienes en el tarjetón no van a encontrar rostros, sino logos y números.



“En una elección donde no hay foto, no hay rostros, sino logos y números, donde hay posicionamiento de marca, no importa mucho quién es la persona que encabeza la lista, sino quién es el líder del partido y con quien se asocia esa marca de partido”, señala Arias, quien también cree que los concejales de la ciudad serán claves, por su actividad en los barrios y localidades. De hecho, dice, ya hay vallas donde candidatos a la Cámara aparecen con cabildantes al lado.

En una elección donde no hay foto, no hay rostros, sino logos y números, donde hay posicionamiento de marca, no importa mucho quién es la persona que encabeza la lista... FACEBOOK

TWITTER

En las últimas elecciones a Congreso, el Centro Democrático (con 473.537 votos) y la Alianza Verde (con 433.647) se repartieron la mitad de las curules (cinco el primero y 4 el segundo) para la Cámara por la capital. A ellos les siguieron la coalición de la Decencia y Cambio Radical, con dos cada uno.



Las cinco curules restantes se repartieron en el siguiente orden: el Partido Liberal, el Polo Democrático, Mira, Colombia Justa Libres y, finalmente, el Partido Conservador. Todos estuvieron entre los 170.320 votos, como fue el caso del primero, y 95.113, el último.

Este 13 de marzo no estarán con lista propia todos los partidos que se presentaron en 2018. Los electores encontrarán los logos del Centro Democrático, Alianza Verde, Nuevo Liberalismo, Salvación Nacional, Cambio Radical, el Partido Liberal y Comunes (excombatientes de las Farc).



Además, las cuatro coaliciones que se conformaron: Pacto Histórico, integrado por sectores de izquierda; Centro Esperanza, conformado por sectores del centro y centroizquierda; Colombia Justa Libres y Mira (los llamados partidos cristianos) y los partidos Conservador y ‘La U’.



De estos, según los expertos, los más opcionados pueden ser las mismas colectividades –y las coaliciones que ahora varias de ellas conformaron– que hace 4 años integraron la bancada bogotana. Claro que para esta ocasión se suman los ‘partidos nuevos’ –como los llama Prado–, que recuperaron la personería jurídica, como el Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno y Salvación Nacional.



Y si bien algunos políticos apuestan a que no habrá mayores cambios entre las colectividades más votadas en 2018, Prado y Arias sí creen que el Pacto Histórico y el Nuevo Liberalismo podrían entrar a arañar votos y, por esa vía, a participar en la repartición de curules al final de la jornada. En el caso de los movimientos cristianos se piensa que podrían conservar sus dos cupos por su electorado fiel. Los excombatientes mantendrán las 5 curules que lograron en el acuerdo de paz.



Pero más allá de los números que los partidos, coaliciones y candidatos proyectan, la realidad es que el 13 de marzo se conocerá quienes realmente acertaron con los cálculos y quienes, a pesar de lograr el umbral, no lograron ni una curul.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24