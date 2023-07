El general en retiro de la Policía Jorge Luis Vargas confirmó este sábado que será candidato a la alcaldía de Bogotá. Fue una de las pocas candidaturas sorpresas de este cierre de inscripciones. Vargas aspirará por Cambio Radical y desde el comienzo dejó claro que su bandera será la seguridad.

En entrevista con EL TIEMPO, el que fue comandante de la Policía Nacional habló de sus propuestas y de las razones para lanzarse. Aseguró que Gustavo Bolívar fue determinante para su aspiración.



Dijo que desde hace varios meses le habían hablado al oído que había que trabajar específicamente en Bogotá en temas de seguridad. “La situación no estaba tan deprimente como está ahora en temas de muertes, hurto y extorsión. Desde hace varios días lo venía pensando y me dijeron de nuevo. Es el momento para lanzarme porque creo que está aspirando gente que no es la correcta”.

Este sábado fue la inscripción de Jorge Luis Vargas por Cambio Radical. Foto: Sergio Ángel

De Gustavo Bolívar dijo que no está de acuerdo con que se les ofrezca plata a los delincuentes y con que se fomente la impunidad. “No estoy de acuerdo con que se le llame a los Policías cerdos. No estoy de acuerdo con que se diga mentiras en las redes sociales. No estoy de acuerdo con lo que plantea en seguridad. Eso fue lo que me impulsó. No estoy de acuerdo con su dependencia de la Casa Nariño”.



Dijo que irá en contra de las políticas petristas. “Están sobrepasando la ley y lo vemos cada vez más en choques institucionales con esferas del Estado. No estoy de acuerdo con las decisiones en paz y justicia que han hecho. Si eso es el petrismo, pues voy en contra de eso”.



Dijo que hay decisiones que no aplican. “Van tomando decisiones sin consultar a las autoridades correspondientes. Miren por ejemplo lo de los voceros de paz”.



REDACCIÓN BOGOTÁ