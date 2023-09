Sandra Forero Ramírez es arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia, urbanista de la Universidad Sorbona de París y madre de dos hijos. Fue presidenta del gremio de la construcción, Camacol, durante 12 años y la primera mujer en presidir el Consejo Gremial Nacional. Hoy es candidata al Concejo de Bogotá por el partido Centro Democrático.



Trabajó también en el sector público, en la Secretaría Distrital de Planeación y en el Ministerio de Vivienda, donde puso en marcha una de las primeras políticas públicas urbanas y de vivienda que se ha formulado en el país.

Forero quiere que crezca la economía. Dice que 1 de cada 5 micronegocios de Colombia está en Bogotá, y que solo el 45 % de los emprendimientos sobreviven después del quinto año por exceso de trámites y operativos desmesurados. “Eso no les da tranquilidad. A quienes producen empleo hay que dejarlos trabajar. Eso es prioritario”.



Explica que desde el Concejo creará estrategias para que Bogotá se convierta en la verdadera capital del emprendimiento incluyente. Por eso trabajará para que los microempresarios puedan tener acceso al crédito popular. “Así podrán mantener sus empresas en el tiempo. Hay que organizar los operativos de inspección, vigilancia y control, que muchas veces llegan a ser insostenibles y terminan en abusos por parte de las autoridades”.

Sandra Forero Ramírez apoya a los trabajadores de obra. Foto: Archivo particular

Seguridad

Forero dice que la seguridad debe ser un tema central para cualquier candidato. En Bogotá, explicó, cada tres minutos hay un atraco y la ciudadanía está a merced de los delincuentes. “Caminar es una actividad imposible debido a la criminalidad que nos azota. Respaldaré a nuestra Fuerza Pública, apoyando su trabajo para recuperar la seguridad como valor democrático”.



Promoverá programas de urbanismo seguro para recuperar el espacio público, dotándolo de buena iluminación, cámaras de calidad, aseo y mantenimiento para que sean las familias quienes lo disfruten y no los delincuentes.

Considera importante retomar los programas de cultura ciudadana para que los bogotanos se apropien de sus parques, calles, ciclovías y promuevan su cuidado.

En cuanto al tema de vivienda, Forero dice que tiene vasto conocimiento. Dice que uno de cada dos bogotanos no habita una vivienda digna. “El POT y su reglamentación no guardan coherencia con la necesidad de vivienda de los capitalinos y la oferta de proyectos que necesita la ciudad, y los obliga a desplazarse a otros municipios, poniendo en riesgo la calidad de vida y el bienestar de las familias”.



Por eso explica que promoverá la construcción de vivienda formal y la infraestructura social de la ciudad para que sean prioridades en el marco de las políticas públicas.

Dijo además que es necesario aumentar los esfuerzos para duplicar la producción de vivienda formal en la capital con más recursos y con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que garantice el suelo necesario para construir vivienda nueva, tanto en procesos de desarrollo como de renovación urbana, con más y mejor espacio público y dotaciones al servicio de la ciudadanía.

Sandra Forero Ramírez en campaña. Foto: Archivo particular

El bienestar de los tenderos es uno de los temas de su agenda que más defiende. Forero está apoyando una proposición que pasó Andrés Forero, del Centro Democrático, para que se aplace la entrada en vigencia del impuesto a los alimentos ultraprocesados.



La candidata dice que Bogotá tiene alrededor de 110.000 tenderos que atienden algo más del 40 por ciento de las compras de los hogares en bienes de consumo masivo, víveres y alimentos. “Este impuesto genera efectos diferenciados dependiendo del producto gravado. Alrededor del 40 por ciento en las ventas de las tiendas provienen de estos productos que se van a gravar”.



Explicó que no se puede olvidar que la mayoría de las tiendas se ubican en los estratos 1, 2 y 3. “Es decir, más de 500.000 hogares obtienen su sustento de esta actividad”.

Añadió que, con el impuesto, se disminuye la capacidad de compra del 70 por ciento de los hogares que se encuentran en posición vulnerable y que es imprescindible tener en cuenta que los tenderos no se han recuperado del efecto de la pandemia. Luego de tres años, el 60 por ciento reporta ventas inferiores a la época inmediatamente anterior. “Este impuesto, más el de los plásticos de un solo uso, más el alza en la gasolina, tendrían un impacto enorme para quienes compran y para quienes venden”.

Añadió que cuando se habla de pobreza monetaria, para el 2021, en un hogar de cuatro personas el ingreso es de 1’416.000 pesos, que no está lejos del umbral de la utilidad que deja una tienda. “Lo que estamos haciendo es llevar a los tenderos a engrosar las cifras de pobreza en Colombia”.



Otro tema en el que quiere ser protagonista es en el de las mujeres. “De cada 5 desempleados, 3 son mujeres y 3 de cada 4 puestos de trabajo que se perderán a raíz de la automatización serán de mujeres. “Su inclusión y el género no pueden ser un discurso en el papel, es necesario tomar acciones efectivas”.



Los otros candidatos por el Centro Democrático son Javier Ospina Rodríguez, Óscar Jaime Ramírez Vahos, Diana Marcela Diago y Humberto Rafael Amín y hay otros 44 aspirantes más en la lista. El único que no se postulará será el actual concejal Jorge Colmenares.

REDACCIÓN BOGOTÁ