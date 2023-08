Sin duda, uno de los temas cruciales para la próxima administración de Bogotá es la movilidad, pues en una ciudad que está en obra es de gran importancia fomentar el buen servicio del transporte público y, a su vez, garantizar la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura que hoy se están adelantando.



Es por eso que en el primer debate de los candidatos a la Alcaldía, organizado por el programa de Bogotá Cómo Vamos, los aspirantes para llegar al Palacio Liévano dieron su opinión y compartieron sus propuestas acerca de tres temas clave para la capital: la primera línea del metro, el Corredor Verde y el TransMilenio.

Obras de la primera línea del metro. Foto: IDU

Por un lado, la construcción de la primera línea del metro ha estado envuelta en polémica en las últimas semanas debido a las opiniones divididas que existen entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía.



Mientras que el presidente Gustavo Petro insiste en que el tramo entre la Primero de Mayo con carrera 50 y la calle 100 sea subterráneo, la alcaldesa Claudia López es enfática en afirmar que “el metro no se detiene” y se continuará la obra tal y como está diseñada (teniendo en cuenta que ya tiene un avance del 24 por ciento).



En cuanto al proyecto del Corredor Verde por la carrera 7.ª, del cual ya se inició el proceso de licitación, la administración actual ha afirmado que se plantea como una solución para la movilidad del borde nororiental de la ciudad.



Además, promete cambiar el espacio público de esta importante vía a lo largo de 22 kilómetros. No obstante, su diseño ha generado controversia entre expertos, políticos y ciudadanos debido a la eliminación del tráfico mixto en sentido norte-sur desde la calle 94 hasta el centro, la implementación de un carril exclusivo para los buses, entre otros puntos.



Finalmente, está el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), cuyo Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) enfrenta un déficit de 2,9 billones de pesos que no ha parado de aumentar desde hace 10 años.



Por otro lado, la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos concluyó que solo 1 de cada 3 personas se sintió satisfecha con el servicio en 2022, lo cual lleva a analizar cómo está funcionando el sistema en temas como la seguridad, los tiempos de viaje y la distribución de las rutas, tanto en el componente zonal como en el troncal.

Gustavo Bolívar

Pacto Histórico

Gustavo Bolívar. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ante la pregunta de si la primera línea del metro estaría lista para el 2028, el candidato indicó que las obras, en su opinión, “se van a retrasar un año o dos años más”. Calificó el diseño como “antitécnico” y dijo que apoya la iniciativa del presidente Gustavo Petro de soterrar un fragmento.



Frente al Corredor Verde, señaló que el actual proyecto es “inviable” económicamente e hizo énfasis en que hay que electrificar el transporte. “La mejor solución es el tranvía”, mencionó.



Para mejorar la experiencia del usuario de TransMilenio, Bolívar explicó qué hay que “descentralizar” el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos para evitar las aglomeraciones en el sistema. “Hoy, por ejemplo, el 75 por ciento de los servicios de salud está en el nororiente de la ciudad”.



Carlos Fernando Galán

Nuevo Liberalismo

Carlos Fernando Galán. Foto: AMP Carlos Fernando Galán

Con respecto a la primera línea del metro, el candidato dijo que va a respetar el diseño tal y como está pactado. “Vamos a respetar la institucionalidad nacional, pero vamos a exigir que se respete la institucionalidad bogotana”, señaló.



En cuanto al Corredor Verde, Galán afirmó en el debate que le haría algunos ajustes para asegurar el tráfico mixto hacia el sur desde la calle 92. “Debemos garantizar una adecuada gestión del espacio público una vez se construya el corredor, para generar una verdadera apropiación social”, añadió.





Por último, para aliviar el déficit que tiene el sistema de transporte público, propuso rediseñar la operación, las frecuencias y las rutas de los buses zonales del SITP, ya que este componente es el que más aporta al hueco fiscal.

Juan Daniel Oviedo

Con toda por Bogotá

Juan Daniel Oviedo. Foto: Carlos Ortega - EFE

El aspirante a la Alcaldía hizo un llamado a “no polarizar más” las opiniones en torno a la primera línea del metro, pues es “factible financieramente” y tiene un trazado elevado “por un comportamiento que tuvo la tasa de cambios entre 2015 y 2016”.



Coincidió con Galán en que le haría algunos ajustes al Corredor Verde; sin embargo, no lo acabaría del todo, pues “va a beneficiar a 315.000 personas”. Mencionó que hay problemas en cuanto a la conexión con el sistema troncal del transporte público, así como en los planes de mitigación vehicular para ejecutar la obra.



Para mejorar la calidad del servicio de TransMilenio, propuso optimizar las rutas de SITP, implementar vehículos fiduciarios para saldar el déficit y fomentar la denuncia ciudadana.



Rodrigo Lara

Lara Demócrata

Rodrigo Lara. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

“Voy a desplegar la política de infraestructura más grande de la historia de Bogotá”, dijo el candidato con respecto a la ejecución de la primera línea del metro. Afirmó que el consorcio Metro Línea 1 no ha entregado la totalidad de los diseños debido a que la empresa Metro “no ha terminado de adquirir los predios”.



Por otro lado, fue enfático en decir que busca parar el proyecto del Corredor Verde. “Es un crimen urbanístico, cómo van a destinar 3 billones de pesos para hacer unos andenes y meter buses por la mitad”.



Por último, dijo que va a terminar las troncales que están en construcción de TransMilenio, pero resaltó que no va a seguir ampliando el sistema porque, para él, “no hay presupuesto que sostenga el déficit de 3 billones”.

Jorge Luis Vargas

Cambio Radical

El general (r) Jorge Luis Vargas. Foto: Sergio Ángel

Con preocupación, el general recalcó que se debe hacer la primera línea del metro tal y como está trazada, pues de lo contrario habría consecuencias jurídicas y financieras para la Nación y para el Distrito que son “inimaginables”.



En su intervención, añadió que fue una de las personas que firmó una petición para frenar la licitación del Corredor Verde, pues cree que “va a colapsar la movilidad” teniendo en cuenta que “hay más de 600 frentes de obra activos en la ciudad”.



Por último, habló de reconciliar a los ciudadanos con el TransMilenio enfrentando la evasión con medidas en la entrada de los portales y las estaciones. Asimismo, propuso cambiar el color de los buses para mejorar la experiencia de los usuarios del sistema.

Jorge Enrique Robledo

Dignidad y Compromiso

Jorge Enrique Robledo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Ante la pregunta de si el metro se entregaría en 2028, Robledo respondió que sí, y que se asegurara de que el cronograma salga “a la perfección”. Pero dijo que su percepción puede cambiar dependiendo de cómo reciba la obra por la anterior alcaldía.



El candidato también indicó que el Corredor Verde “crea un problema descomunal” en el tráfico de la carrera 7.ª y, ante las dudas que plantearon sus contrincantes, los invitó a solicitar que se suspenda la licitación del proyecto.



En cuanto a la operación del TransMilenio, aseguró que tiene múltiples fallas, por lo que plantea “un estudio minucioso” sobre el contrato que sé con la empresa de transporte público. Además, dijo que en su alcaldía La Rolita se encargaría de operar las troncales de la 68 y la Ciudad de Cali.

Diego Molano

Reconstruyamos Bogotá

Diego Molano, exministro de Defensa y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Karen Salamanca

El candidato aseguró que va a continuar con la ejecución de la primera línea del metro e hizo una visión a largo plazo del megaproyecto. “Hay que convertirlo en una gran oportunidad para que los jóvenes de Bosa se formen y sean los ingenieros eléctricos del metro (...) Tiene que ser un gran tema que nos una”, dijo.



Con respecto al Corredor Verde, señaló que no está de acuerdo con el proyecto.



En cambio, propuso fortalecer la conexión del primer tramo con la troncal que se está construyendo en la avenida 68 e impulsar el Regiotram del Norte.



Para mejorar la experiencia de TransMilenio se centró en reforzar la presencia policial para garantizar la seguridad, ampliar la oferta de rutas del sistema y cambiar las frecuencias para “incrementar la calidad”.*El orden de los candidatos fue seleccionado al azar.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO