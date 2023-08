El candidato a la Alcaldía de Bogotá del partido Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, habló con EL TIEMPO acerca de sus principales propuestas para la ciudad si llega a la administración distrital.



En entrevista con Ernesto Cortés, editor general de este medio, habló acerca de sus tres propuestas para fomentar la cultura ciudadana en los capitalinos.

Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá de Dignidad y Compromiso. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

La primera, según mencionó, tiene que ver con la inclusión a las minorías. "Vamos a hacer toda una campaña de cuatro años contra cualquier forma de violencia y maltrato contra los que son distintos (mujeres, afro, indígenas, LGBTI). Vamos a educar a la gente en eso", dijo.

En segundo lugar, dijo que va a crear una campaña para crear consciencia del cuidado de la ciudad por parte de las personas.



"No sé cómo llamarlo, si amor por Bogotá, queramos a Bogotá, respetemos a Bogotá", señaló, y agregó que la política buscaría que "no se violen las señales de tránsito ni se tire la basura en el lote del vecino, cosas mínimas".



Por último, indicó que va a trabajar en fomentar la puntualidad en los ciudadanos. "Yo fui profesor y los profesores deben ser puntuales, la campana es la campana. (...) Lleguemos a tiempo, cumplamos, el tiempo es oro, eso no es un cuento. El mundo desarrollado tiene como una de sus características la puntualidad", afirmó.



'Tarifa cero' para el TransMilenio

Una de las propuestas de Robledo que han sido más comentadas es la tarifa gratuita para el transporte público de la ciudad, pues afirma que una familia de sectores populares puede llegar a gastar hasta el 30 % de sus ingresos para movilizarse.

Con un respaldo del gobierno nacional, relativamente pequeño, que quedó firmado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) podemos financiar las cosas. Esto está bien pensado

Aseguró que en ciudades como Washington, Tallin, Nueva York y Boston se está analizando y empezando a implementar la gratuidad en el transporte.



Además, dijo que esto no afectaría en gran medida la financiación del sistema de TransMilenio, pues esta sería cubierta con el presupuesto del Distrito y con los aportes del Gobierno.



"Ya hoy Bogotá está poniendo una suma enorme para TransMilenio y con un respaldo del gobierno nacional, relativamente pequeño, que quedó firmado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) podemos financiar las cosas. Esto está bien pensado", aseguró.

REDACCIÓN BOGOTÁ