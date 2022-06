Durante la jornada de la segunda vuelta a la Presidencia de la República, Bogotá contará con 10.777 policías, 2.800 militares y un nutrido equipo de Gestores de Diálogo y Convivencia, quienes garantizarán la seguridad y la normalidad del proceso electoral.



El anuncio lo hizo el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, al finalizar la Tercera Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Según el funcionario, si bien no existe un riesgo alto en la ciudad, si se están tomando todas medidas.



"Bogotá tiene un riesgo moderado. No hace parte de las ciudades con riesgo alto o riesgo inminente para este domingo en las elecciones, no obstante, estamos preparados para cualquier riesgo o eventual amenaza en materia de orden público y manifestaciones que puedan suceder después de las de la tarde", afirmó Jiménez, quien aseguró que "estamos confiados que on va a pasar".



Además, se mantienen las medidas extraordinarias adoptadas en marzo pasado, como restricción de parrillero en moto los jueves, viernes y sábados, entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del día siguiente en toda la ciudad.



“La ciudad tendrá el mejor esquema de seguridad y convivencia del país. La Secretaría de Gobierno conformó la red de Diálogo Local y para el domingo tendremos más de 860 gestores distribuidos en los diferentes puntos de votación para garantizar total paz y tranquilidad en la jornada electoral. También tenemos activado todo el sistema de riesgo con Idiger, Bomberos, Acueducto y Defensa Civil”, sostuvo Felipe Jiménez.



En la capital estarán habilitados 901 puestos de votación, que contarán con en 19.432 mesas. En esos sitios podrán votar 5'935.722 ciudadanos, que conforman el censo electoral de la ciudad.



En la comisión distrital de seguimiento de los procesos electorales también se acordó un dispositivo especial de seguridad para prevenir alteraciones del orden público en los alrededores de los 901 puntos de votación.



Igualmente se definió que este jueves 16 de junio se instalarán los 20 Puestos de Mando Unificado locales que tendrán la responsabilidad de hacer seguimiento, reportar y atender cualquier irregularidad durante la jornada electoral y el domingo 19 de junio, a las 6:00 a. m., se instalará el PMU distrital.



De igual manera, se contará con la presencia de 60 observadores internacionales que verificarán la transparencia durante la jornada electoral.



Tampoco se podrán hacer reuniones en parques, plazoletas y plazas públicas entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana de los mismos días, y no habrá ciclovía el domingo, pero el lunes festivo sí contará con ese programa.



El Secretario de Gobierno recordó que la ley seca se aplicará tal y como lo ha dispuesto el Gobierno Nacional para todo el territorio nacional.



