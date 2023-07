Rodrigo Lara Restrepo, candidato independiente para la Alcaldía de Bogotá, inscribió hoy su candidatura. Ha recibido el respaldo de 162.765 ciudadanos en poco más de dos meses, por medio de una iniciativa promovida en las calles bogotanas y en redes sociales a través del hashtag #FirmeLara.

Muchas personas acompañaron la inscripción a la Alcaldía del candidato. Foto: Loren García

"Agradezco a cada una de las más de 160 mil personas que se sumaron a este movimiento, el Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (LARA)", aseguró el candidato. Destacó la importancia de este respaldo como una muestra de rechazo a la política tradicional, que se hace de espaldas a las verdaderas necesidades de la gente.

"Con transparencia, honestidad y empoderamiento ciudadano, vamos a honrar esas 162.765 firmas, un apoyo que evidencia el deseo colectivo por un mejor futuro para Bogotá" afirmó.



Agregó: “Agradezco sinceramente a todo el equipo por el trabajo, calle a calle, palmo a palmo, voz a voz y logrado a pulso, para garantizar un proyecto independiente para nuestra ciudad. Bogotá es una gran ciudad, con muchísimos recursos. Es hora de acabar con esa mentalidad mediocre del no se puede que nos tiene en el atraso. Pensemos en grande”. Durante la jornada dijo que no apoya el metro subterráneo, que ayudará a impulsar el Regiotram del norte y occidente.

También lamentó la grave situación de inseguridad que hoy se vive en Bogotá. "No vamos a permitir que las bandas criminales imperen en Bogotá. No hay nada más intolerable que la violencia. La Secretaría de Seguridad debe servir, con mucha tecnología. En un año esta ciudad estará tranquila".



Dijo que en Bogotá cada vez hay más sicariato y que el crecimiento del 52% de homicidios por ajustes de cuentas o sicariato indican llegada de grupos delincuenciales organizados en la ciudad. "Esto no se resuelve con tibiezas"

REDACCIÓN BOGOTÁ