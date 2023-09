La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar la ponencia que anulaba la inscripción de la candidatura de Juan Daniel Oviedo, no solo deja viva la aspiración del exdirector del Dane sino que, además, la fortalece.



Incluso, como un efecto inmediato, le pone presión a la disputa por el segundo lugar en las encuestas, que hasta ahora dejan a Gustavo Bolívar y a Oviedo en un empate técnico. Y también podría poner más intensa la contienda con Carlos Fernando Galán.



El mismo Oviedo así lo interpretó en su pronunciamiento luego de que conoció este martes en la tarde la decisión del CNE.



“Nuestra campaña vuelve a comenzar, pero con mayor fuerza, mayor convicción y mayor entrega. Hoy 26 de septiembre será el día del comienzo del triunfo", afirmó el candidato a la alcaldía de Bogotá.



Con esa posición coinciden analistas políticos consultados por EL TIEMPO que consideran que en esta disputa jurídica Oviedo está saliendo airoso y pone más interesante la campaña, principalmente hace más dura la competencia por el segundo cupo para ingresar a la segunda vuelta por la alcaldía.



El economista bogotano y exdirector del Dane gana ampliamente en un escenario de segunda vuelta con Bolívar, y pierde si se enfrenta a Galán, según han mostrado las encuestas.



Juan Daniel Oviedo se inscribió por el grupo significativo de ciudadanos Con toda por Bogotá en julio pasado, después de haber recogido las firmas suficientes para respaldar su aspiración.



Cabe recordar que el alcalde de Bogotá será elegido en primera vuelta únicamente si obtiene el 40 por ciento de los votos y, además, logra una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre su más inmediato competidor.



Si esto no se cumple, se llevará a cabo una segunda vuelta el 19 de noviembre entre los dos candidatos que más votos tengan.

Juan Daniel Oviedo candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: César Melgarejo. El Tiempo

Carlos Arias, analista político y profesor de la Universidad Javeriana, considera que la confirmación de la candidatura de Oviedo lo pone a pelear con el aspirante del Pacto Histórico -la coalición que llevó a la Presidencia a Gustavo Petro- el paso a la segunda vuelta, con quien ha tenido un empate técnico en las encuestas.



“Le pone toda la presión a Gustavo Bolívar, con quien está en empate técnico en las últimas tres mediciones. La presión no es tanto para (Carlos Fernando) Galán, es para Bolívar, quien se puede quedar por fuera de la segunda vuelta, más si se dan las alianzas entre la centro derecha y la derecha”, señala Arias.



El analista se refiere a que ahora con un Oviedo fortalecido puede entrar a quitarle votos a Diego Molano, a Rodrigo Lara e, incluso, al general (r.) Jorge Luis Vargas.

Le pone toda la presión a Gustavo Bolívar, con quien está en empate técnico en las últimas tres mediciones. La presión no es tanto para (Carlos Fernando) Galán, es para Bolívar...

Cabe recordar que Molano y Lara estuvieron dialogando con Oviedo luego de la invitación del senador Miguel Uribe Turbay a los cuatro aspirantes con cercanía ideológica para que hicieran una alianza que entrara a competir contra Bolívar en la campaña por la alcaldía de Bogotá.



Pero eso fue interpretado por los analistas como una eventual alianza alrededor de Oviedo que podía afectar a Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo y quien ha estado a la cabeza de la intención de voto de los bogotanos, según las encuestas.



“La decisión del CNE le da la mejor moneda de cambio a Oviedo para negociar posibles acuerdos programáticos con candidatos que, en los escenarios electoral y de opinión, hoy no tienen ningún tipo de posibilidad, léase Rodrigo Lara, Diego Molano y Jorge Luis Vargas”, insistió el docente universitario.



En la misma línea se pronunció el analista Jairo Libreros, quien dice que con la decisión del Consejo Nacional Electoral “la candidatura de Oviedo no solo “está viva” sino que “sale fortalecida”.

Juan Daniel Oviedo celebra en la calle acompañado de seguidores. Foto: Campaña Juan Daniel Oviedo

En consecuencia, según Libreros, el fallo termina presionando a Bolívar e, incluso, a Galán, y por qué no a los otros aspirantes de centro derecha y derecha cuyas candidaturas no han despegado.



“Es una bocanada de oxígeno la que recibe Oviedo y le va a servir. Ojalá el general, Molano y Lara sean conscientes de eso, porque se pueden subir a un tren victorioso”, afirmó Libreros.



El también analista político Gabriel Cifuentes señala que “el efecto más importante de la victoria de Oviedo en el CNE" es que refuerza su candidatura y le da "mucha visibilidad". Por eso asegura que “la contienda en Bogotá está abierta”.



Igual que Arias y Libreros, Cifuentes piensa que el exdirector del Dane ahora queda con “chance de competirle a Bolívar el tiquete a segunda vuelta, lo cual tendría un doble efecto”.



El primero, explica, sería “un golpe muy duro al Pacto Histórico, al progresismo y al gobierno del presidente Petro, quien no sólo perdería Bogotá, sino que quedaría fuertemente disminuido en la capital para los próximos 4 años”.



Y el segundo efecto, dice, es que “puede poner a temblar la posibilidad de que Galán llegue a la alcaldía, que hoy en día parece un hecho cierto”.



Para Cifuentes, Oviedo es también el único candidato que puede absorber el grueso de los votos de los "coleros" en las encuestas y dice que las posibilidades del candidato de Con toda por Bogotá pueden seguir creciendo en la medida en que el voto útil se sienta más cerca de las elecciones.



En resumen, la decisión del Consejo Nacional Electoral termina por beneficiar a Juan Daniel Oviedo, quien podría competir por votos tanto a aspirantes de centro, de centro derecha y derecha.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO