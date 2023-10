Qué explica la debacle del petrismo y del presidente Gustavo Petro en Bogotá

Con la victoria de Carlos Fernando Galán, del partido Nuevo Liberalismo, en primera vuelta y con una votación muy por encima del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se confirma una debacle en el petrismo en Bogotá.



(Bogotá, el principal bastión que tiene la izquierda en el país y donde podría perder)

Esta colectividad había logrado su mayor caudal electoral en la ciudad en las elecciones presidenciales de 2022, cuando el exsenador Gustavo Petro fue elegido Presidente de Colombia con 2’253.000 votos.



Sin embargo, ahora, con un candidato que él mismo hungió, es su amigo personal y que públicamente dijo ser, en el debarte de City Tv y EL TIEMPO, el "candidato del Gobierno", esa hegemonía se desploma.



De hecho, Galán, con más de un 1'300.000 votos, escrutadas el 91 por ciento de las mesas, se convierte en el mayor elector en la capital colombiana, superando incluso a Claduia López, quiuen en 2019 había logrado 1'108.000 sufragios.



Incluso, a Gustavo Bolívar lo supera Juan Daniel Oviedo, quien temrinó siendo la verdadera sorpresa y, como lo estaban señalando los estudios de opinión, podía competir por pasar a la segunda vuelta.



Si bien con este resultado no habrá segunda vuelta< el próximo 19 de noviembre, Oviedo sí logra posicionarse en el segundo lugar con cerca de 600.000 sufragios. Ese puesto le da una curul en el Concejo de Bogotá.



De hecho, el resultado tempranero de Galán y Oviedo, llevaron a que sobre las 6 de la tarde, el candidato del presidente Petro se pronunciara reconociendo el resultado. También lo hizo en redes sociales.



"Lo más importante de la democracia es reconocer la derrota", señaló en alocución.



De acuerdo con analistas consultados por este diario, los resultados de la primera vuelta en las elecciones para la alcaldía de Bogotá y que le dan el triunfo de lejos al aspirante del centro, no solo el candidato Bolívar no logró llenar las expectativas de los bogotanos.

Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico. Foto: Instagram: @Gustavobolivarsenador

También se considera que la derrota del escrito y guionista de izquierda es un voto castigo al presidente Petro, a su gobierno y al petrismo, representado hoy en la coalición del Pacto Histórico, donde está la mayoría de colectividades de la izquierda.



Los partidos que hoy hacen parte de la coalición son Colombia Humana, que fundó y lidera el propio mandatario; el Polo Democrático, la UP y MAIS.



No es un secreto que con el presidente Petro lo que se ha vivido en la ciudad es polarización.



Esto se ha dado frente a la alcaldesa Claudia López, quien en las últimas semanas señaló al petrismo y al actual Gobierno Nacional de estar buscando paray, bloquear y sabotear Bogotá.



Con ese discurso, la mandataria bogotana también ayudó para el petrismo y el presidente perdieran seguidores en la capital.



Pero, además, por esa misma polización y por decisiones de su gobierno causaba temor en un sector del electorado bogotano que veía que en Bolívar una alcaldía en interpuesta persona.



Esto aunque el mismo candidato le dijo a EL TIEMPO que tenía diferencias con el presidente Petro.



Pero no hay que olvidar que Bogotá ha sido una ciudad independiente, en la que ha ganado el voto de opinión y el Presidente de turno no logra poner alcalde.



De hecho, esta vez no fue la excepción. El jefe de Estado, a pesar de su Toma de Bogotá, realizada en septiembre pasado, no logró ayudar a su amigo y candidato.



Igualmente, ayudó a la debacle del petrismo que la izquierda estaba dividida. Por un lado, se encontraba en campaña Bolívar y, por otro, el candidato de Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, quien perteneció al MOIR y al Polo Democrático y que tampoco le fue bien en estas elecciones regionales.



REDACCIÓN BOGOTÁ

