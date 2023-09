Libertad, pero con condiciones. Esa fue la decisión que tomó el partido Alianza Verde para sus miembros después de anunciar que no iba a tener candidato único para las elecciones a la Alcaldía de Bogotá.



“Solamente se podrán apoyar las candidaturas de Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Jorge Enrique Robledo o Juan Daniel Oviedo”, afirmó un comunicado del partido. ¿A qué se debe esta decisión y qué efectos políticos tiene?



La senadora Angélica Lozano le explicó a EL TIEMPO que estas condiciones solo aplican para los miembros que tienen un cargo de elección popular vigente, y que ha sido el resultado de “un saldo pedagógico de decisiones anteriores en otras elecciones”.



Según la congresista, algo similar ocurrió en la campaña a la Presidencia del año pasado, cuando para los integrantes del partido solo era posible apoyar las opciones alternativas en competencia, protagonizadas por Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.



“Esto es para los que tenemos una responsabilidad política pública, incluso legal, pero no podemos obligar a ningún ciudadano a votar por cierto candidato”, reiteró la senadora de la Alianza Verde.



Ahora bien, ¿cómo llegaron a establecer estas condiciones? Lozano explicó que, luego de que se cerró la inscripción de candidaturas (el 29 de octubre), entre el partido decidieron tomarse un mes para que cada uno pudiera pensar a quién apoyar.



Fue entonces cuando el Comité Nacional de Avales del partido, llevado a cabo hace unos días, donde condicionaron el voto a solo cuatro candidaturas. “Son los que tienen apoyos, simpatía activa dentro del verde. (...) Nadie mencionó a los demás, ni una sola persona”, explicó Lozano, quien es esposa de la alcaldesa Claudia López.



Incluso, dijo que pueden existir casos en los que haya una amistad con candidatos de otra ideología política, pero esto no significa que existan miembros de la Alianza Verde que vayan a votar por alguien distinto a las cuatro opciones.



“Molano fue concejal, debe ser amigo de concejales verdes, pero nadie del partido dice: ‘Yo quiero votar por Molano’. No es porque surja de una prohibición, es porque espontáneamente nadie está por fuera de estos cuatro”, indicó.



Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá de Dignidad y Compromiso. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Ante la pregunta de por qué los ‘verdes’ no tienen un candidato a la alcaldía en esta ocasión, una decisión que desconcertó a muchos de sus seguidores y concejales en la ciudad, ya que fue el partido que apoyó a la actual alcaldesa, la senadora Lozano respondió que ninguna de las personas opcionadas que tenían (los concejales Lucía Bastidas, María Fernanda Arbeláez, Luis Carlos Leal y Martín Rivera) cumplía con los requisitos.



Indicó que hicieron una encuesta entre los miembros del partido y a distintos líderes políticos con opciones de candidatura. Para obtener el aval, los precandidatos debían alcanzar al menos un 15 por ciento en la medición. “Nuestros candidatos sacaron 2 o 3 por ciento. Si alguno quería ser alcalde, tenía que ganarle a Bolívar, a Galán, a Oviedo, a Robledo, a los que van a competir de verdad”, aseguró.



Para Carlos Arias, analista político del Externado, esta dinámica de condicionar a los integrantes de los partidos a votar por algún candidato en específico es una práctica normalizada y necesaria en medio de la crisis que en todo el mundo atraviesan los partidos, en donde, en casos como el colombiano, estos cada vez se hacen más débiles.



Según el experto, los escenarios electorales se convierten en los momentos perfectos para fortalecer aún más los lazos entre los asociados. “Aunque parezca que es arbitrario, la gran mayoría de partidos fuertes del mundo dan lineamientos claros a sus seguidores para votar por ciertos candidatos”, dijo.



Así las cosas, los analistas consultados ven con buenos ojos este tipo de estrategias para mover la balanza electoral y además dicen que es “necesaria” para mantener el músculo político de cada una de las asociaciones. Incluso, los mismos partidarios del Verde, en todos los niveles de la política, señalan que es una decisión democrática que se toma en conjunto, persiguiendo la unidad de la colectividad.



REDACCIÓN ELTIEMPO

JONATHAN TORO

LAURA MERCADO

