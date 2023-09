La campaña por la alcaldía de Bogotá se puso más intensa; hubo anuncios y fuertes opiniones. El candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se pronunció en el debate de la Universidad de los Andes sobre el ataque de supuestos miembros de la primera línea al CAI la Gaitana de Suba este fin de semana y a la reacción de sus contrincantes.

Hay que recordar que, a las 9:45 de la noche del sábado, alrededor de 10 encapuchados lanzaron 18 bombas molotov para incendiarlo. El hecho no solo generó indignación en la ciudadanía, también una serie de reacciones políticas. Bolívar dijo que no había opinado porque no se sintió aludido. “Cómo voy a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos. Aprésenlos, para eso está la justicia, yo no soy juez. No soy de la primera línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso, saber quiénes son los encapuchados. De pronto son los mismos policías, yo qué voy a saber”.

Miembros de su partido lo apoyaron. La concejal de Bogotá Heidy Sánchez Barreto dijo que lamentaba los sucesos ocurridos en Suba y que espera que, con base en los videos que se tomaron, se puedan esclarecer los hechos y dar con los responsables a quienes tildó de delincuentes. “También esperamos que avancen las investigaciones contra quienes acabaron con la vida de 13 jóvenes hace tres años e hirieron a personas con armas de fuego en el estallido social”.



La reacción del general Jorge Luis Vargas no se hizo esperar. Dijo que sí hubo un silencio sospechoso de Bolívar. “Cómo va a decir que son policías encapuchados los que atacaron. Es muy grave esa afirmación”.

Asimismo, Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, indicó que no se puede permitir “la anarquía en Bogotá”. Rodrigo Lara, del movimiento Lara Demócrata, señaló que lo ocurrido estaría ligado a “la llegada de disidencias ex-Farc y células del Eln”. Por su parte, Diego Molano, líder del movimiento Reconstruyamos Bogotá, agregó que los ciudadanos que vandalizan, si llega a ser alcalde, “estarán recluidos en una megacárcel”.



EL TIEMPO habló con varios expertos que analizaron lo sucedido en el debate. Fernando Rojas, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, explicó que es importante que los candidatos a la alcaldía entiendan que, una vez son cabezas de la ciudad, van a tener una relación estrecha con la Policía debido a que esta cumple un papel fundamental en la seguridad y la convivencia de la ciudad. “Es muy importante que se entienda que el hecho de ser alcalde sobrepasa el activismo y que hay unas responsabilidades y unas decisiones que tomar”.

Agregó que es relevante escuchar posiciones claras frente a la agresión a las instituciones, pues cualquiera de los candidatos no solo va a llegar a ser autoridad en la capital, sino que va a tener que trabajar con esas personas que están agrediendo. “Es un tema de coherencia, pero también de comprender la dignidad que están pretendiendo”.



Yann Basset, profesor de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad El Rosario, dijo que los hechos de violencia que se presentaron en el CAI La Gaitana merecen la condena de todos los candidatos. Dijo que, incluso, las declaraciones de la alcaldesa Claudia López instan al candidato Gustavo Bolívar a opinar sobre el hecho debido a que, en el pasado, apoyó abiertamente a la primera línea durante el llamado estallido social. “No obstante, hay que tener cuidado porque no está muy claro quiénes están detrás de esos desmanes. Conviene ser muy prudentes hasta que no avancen las investigaciones. El problema es que la alcaldesa lo puso en el foco y por eso es importante que se pronuncie al respecto y reaccione a estas declaraciones”.



López tuvo un duro pronunciamiento sobre la primera línea y los políticos que la han apoyado. “Los promotores y financiadores de la primera línea creen que lo que les sirvió para una campaña les servirá para otra. Se equivocan. Bogotá repudia y rechaza su matoneo digital y violencia callejera. No pasarán sino a la justicia penal y a la derrota electoral”, dijo.



Por su parte, Mauricio Reyes, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional, dijo que Bolívar, por ser quien reivindicó la legitimidad de las llamadas primeras líneas, mandaría un mensaje contundente al explicar que se debe diferenciar entre las manifestaciones de protesta pacífica, los cuales son un derecho ciudadano, y los actos que afectan derechos y bienes de terceros, sean públicos o privados. “Estos últimos vulneran la convivencia y la paz de los bogotanos. No opinar o tardar en hacerlo dejaría en el contexto de una campaña política polarizada, como la actual, el mensaje tácito de que la violencia queda legitimada como metodología del accionar político”. Añadió que, en momentos tan críticos de polarización política, “lo único que nos salva es la tramitación de los conflictos a través de las instituciones”.

Oviedo seguirá en campaña

Facebook Twitter Linkedin

Juan Daniel Oviedo durante el acto de inicio de recolección de firmas en el parque Nacional. Foto: EFE

Luego de que el Consejo Nacional Electoral admitiera estudiar la demanda en contra de la candidatura de Juan Daniel Oviedo para la alcaldía de Bogotá por, presuntamente, haber firmado un contrato de arrendamiento de un predio con el Fondo Nacional de Garantías unos meses antes de inscribir su candidatura, el candidato respondió que no estaba inhabilitado y que apelaría una decisión en tal sentido.



La magistrada señala en el auto que el día 31 de agosto del 2023, el señor Daniel Mauricio Ramírez, vicepresidente Jurídico del Fondo Nacional de Garantías (CNG), informó sobre la presunta inhabilidad que hay sobre el candidato.

Exministro Gaviria se adhiere a Carlos F. Galán

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Gaviria - Carlos Fernando Galán Foto: @CarlosFGalan

El exministro de Educación Alejandro Gaviria adhirió ayer a la campaña del candidato a la alcaldía de Bogotá Carlos Fernando Galán. Lo hizo en un evento en el parque Nacional.



En el acto, el candidato del Nuevo Liberalismo dijo que en su alcaldía quiere “hacer el mejor equipo para enfrentar los retos que tiene Bogotá”.

Con Gaviria ya son varios los líderes que se han sumado a la campaña de Galán; entre ellos, el exconcejal Carlos Vicente de Roux, el exministro de Salud Fernando Ruiz, Sandra Borda, internacionalista de los Andes, y Juan David Aristizábal, reconocido emprendedor y conferencista.



Galán destacó del exministro Gaviria (2022-2023) que “tiene una visión de lo que se puede hacer en la ciudad, no solo en educación, sino cómo una ciudad se construye, cómo lograr la construcción de comunidades desde el barrio, cómo lograr desde ahí una relación distinta entre gobierno y esa comunidad”.



Gaviria, por su parte, le devolvió el elogio afirmando que Galán es “un ejemplo de la amabilidad en la política” y que “en este momento de crispación, desde Bogotá se va a dar ejemplo de amabilidad y civismo con la política”. Y agregó: “Vamos a dejar atrás la política como guerra, de la confrontación, de los gritos, no vamos a decir que el presidente Petro es un guerrillero, no vamos a tratar mal a nadie, vamos a respetar a los otros”.



También le pidió a Galán “que se convierta en un líder nacional para la reducción de las muertes por accidentes de tránsito, que se obsesione con ese tema”.

REDACCIÓN BOGOTÁ