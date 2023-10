Bogotá, el principal bastión que tiene la izquierda en el país y donde podría perder

La segunda vuelta presidencial de 2022, en la que Gustavo Petro obtuvo más de 2’253.000 votos en Bogotá y que le dieron la Presidencia de la República, confirmó lo que ya muchos analistas venían pensado: que la capital del país se había vuelto el gran bastión del petrismo y, por tanto, de la izquierda en Colombia.



De hecho, en 2011, Petro ganó las elecciones a la alcaldía de Bogotá con el 33 por ciento de los votos, superando ampliamente a otros candidatos de la contienda electoral. Ya antes habían logrado ese triunfo Luis Eduardo Garzón en 2003 (46 % de la votación) y Samuel Moreno Rojas en 2007 (44 %), también de la misma corriente política.



Sin embargo, en las elecciones a la alcaldía de Bogotá que se realizan hoy ese caudal político del petrismo y de la izquierda puede estar en juego, incluso teniendo al mismo Petro como jefe de Estado y a un candidato como Gustavo Bolívar, un reconocido escritor y guionista de televisión, amigo personal del Presidente, exsenador y cabeza de lista del Pacto Histórico en 2022.



Lo que ha llevado a que ahora esté en riesgo el bastión de la izquierda en el país responde no solo a que Bogotá sigue siendo una ciudad independiente, aunque una parte de su electorado simpatiza con la izquierda y la centro izquierda, sino a que la ciudad también vota por el equilibrio frente a la figura que esté en la Presidencia.



Además, el mandatario no ha respondido a las expectativas que generó en sus electores y, por el contrario, se ha agudizado la polarización.



Para el analista político y docente de la Universidad Javeriana Carlos Arias es claro que en la coalición del Pacto Histórico no hay un líder como el actual mandatario. Agrega, además, que han cometido los “vicios que ellos mismos criticaban” y tienen serias fisuras. Las más conocida es con el exsenador Jorge Enrique Robledo, quien mantiene una vieja enemistad con Petro y también está compitiendo por convertirse en huésped del Palacio Liévano.



Otra ruptura más reciente es la que se generó durante la conformación de la lista al Concejo por el Pacto, de la que quedaron por fuera representativos cabildantes como Celio Nieves, Carlos Carrillo y Ati Quigua, para abrirles escaños a miembros y allegados de líderes del Polo Democrático, uno de los partidos de izquierda que junto a Colombia Humana y la Unión Patriótica integran el Pacto en Bogotá.



No obstante, el analista considera que en el Concejo no se espera que les vaya mal a las colectividades de ese espectro político. Por el contrario, manifiesta que entre todas podrían ser una de las bancadas mayoritarias.



A estas situaciones se suma, según Arias, que el candidato Gustavo Bolívar no ha llenado las expectativas de los ciudadanos y no ve que tenga posibilidades de mejorar en ese aspecto y ganarle a su principal contendor, Carlos Fernando Galán, a quien sus tres campañas a la alcaldía, dos al senado y su corto y positivo paso por la corporación distrital lo han convertido en una figura reconocida y que genera confianza.

De hecho, el líder del Nuevo Liberalismo ha logrado consolidarse como una figura de centro y con él pueden simpatizar bogotanos que no se identifican ni con la izquierda ni con la derecha, pero sí con la centro izquierda y la centro derecha. “Es posible que Bolívar ni siquiera llegue a una eventual segunda vuelta, lo que sería un golpe anímico, político y electoral muy fuerte para toda la estructura de la izquierda en la ciudad”.



Con esta posición se identifica el también analista Jairo Libreros, quien dice que una victoria en primera vuelta de Galán, como muchos esperan este domingo, “echaría por el suelo al petrismo en Bogotá y pondría en jaque un electorado que va a necesitar el Pacto Histórico para las elecciones del 2026”.

Es una derrota muy significativa, particularmente para el petrismo, porque Bolívar es el candidato del Pacto Histórico y es el ungido de Gustavo Petro FACEBOOK

Libreros cree que si bien la izquierda ha tenido la posibilidad de gobernar en la ciudad, no se puede asegurar que tenga preponderancia en la capital. Entonces, agrega, una derrota de Bolívar sería “un llamado de atención de la ciudadanía y una muestra de que Bogotá seguirá siendo un contrapeso político importante para el Gobierno Nacional”.



Y a esto se le puede sumar, como ya muchos auguran, que suceda lo mismo en otras importantes capitales, donde candidatos de tendencias políticas abiertamente opuestas al actual Gobierno parecen tener mayor conexión con los electores. “Si es así, se puede concluir que la crisis política después del 29 se agudizará”, insiste Libreros.



Yolanda Marín, directora del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, piensa que lo que puede estar pasando en las elecciones en la capital es una especie de “referendo” contra el gobierno Petro.



Considera que en un escenario tan polarizado como el que se vive, que el Presidente tenga un candidato a la alcaldía y este pierda, como lo pronostican diferentes cálculos políticos, “es una derrota muy significativa, particularmente para el petrismo, porque Bolívar es el candidato del Pacto Histórico y es el ungido de Gustavo Petro”.



Marín indica además que Bogotá no es una plaza fácil y que si bien la izquierda ha tenido votaciones significativas, la ciudad tiene un voto de opinión importante.



Y sobre el candidato Bolívar dice que “no ha sido el que genere empatía, motivación y convencimiento en los bogotanos”. Desde su percepción, este no domina los temas de la ciudad, y que la sumatoria de todos los hechos puede ser el resultado desfavorable que se espera.



En esa misma línea está el analista Gabriel Cifuentes, quien no solo cree que se esté jugando el pulso de seguridad, movilidad, medio ambiente y políticas sociales, como muchos ciudadanos podrían estar pensando, sino también una puja con repercusiones a nivel nacional.



“Hoy podría perder el candidato del Pacto Histórico y con él, el Gobierno Nacional”, dice Cifuentes, quien, no obstante, señala que Bogotá ha sido siempre una “plaza independiente, con un componente fuerte de opinión y que mide la temperatura de lo que pasa no solo a nivel local, sino también nacional”.



Con esta posición coincide Carlos Pardo, analista y docente de la Universidad Militar Nueva Granada. Para este experto, Bogotá es una ciudad con carácter independiente y eso hace que no sea fácil que un Presidente pueda direccionar una elección a la alcaldía.



También considera que si no hay una “cabeza” en la ciudad que unifique la posición de la izquierda, como lo trató de hacer hace cuatro años Hollman Morris, quien al igual que Bolívar es escudero de Petro, y que no genere unidad, sino que por el contrario ahonde en las divisiones, le puede costar al Pacto Histórico llegar a la alcaldía del principal centro electoral del país.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

EDITOR DE BOGOTÁ

En X: @guirei24

