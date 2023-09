A dos días de que se cumpla el plazo para que alguno de los candidatos a la alcaldía de Bogotá decida retirarse definitivamente de la contienda electoral y no aparezca en el tarjetón, tres de los cuatro aspirantes de centro derecha y derecha se sentaron a analizar la posibilidad.



La propuesta la hizo el senador Miguel Uribe Turbay como una fórmula para enfrentar unidos al candidato de izquierda Gustavo Bolívar, quien es cercano al presidente Gustavo Petro y aspira por la coalición del Pacto Histórico en la capital.



La invitación del senador del Centro Democrático está dirigida puntualmente a Rodrigo Lara, Diego Molano, Juan Daniel Oviedo y al general (r.) Jorge Luis Vargas.



Pero ¿qué tan posible es un acuerdo entre candidatos de centro derecha y de derecha?, ¿esa eventual alianza haría más reñida la contienda entre los tres aspirantes que puntean en las encuestas?, ¿a quién le sirve más esa unión y a quién no?



EL TIEMPO consultó a varios analistas políticos sobre el impacto que tendría una eventual alianza de candidatos de centro derecha y de derecha en la campaña por la alcaldía de Bogotá.



El primer tema que tienen por resolver los aspirantes es que están en una carrera contra el reloj. Solo hay plazo hasta este viernes para tomar una decisión sobre quién puede ser la cabeza de esa alianza y el mecanismo para escoger el nombre.



Y si bien en política todo puede ser posible, como se encuentran las posiciones en este momento, no parece que ninguno esté dispuesto a ceder.



Lo cierto es que este miércoles reunieron tres: Molano, Lara y Oviedo. Este último envió a un delegado. Vargas no asistió, lo que es interpretado como que, al menos por ahora, no le interesa.



Tras ese encuentro, Oviedo volvió a insistir en que sea un “acuerdo político amplio entre todas las fuerzas ciudadanas, independientes y sociales” y dijo que preserva su independencia y agradeció el esfuerzo del senador Uribe y de los candidatos que han participado en las reuniones para llegar a una posible alianza.



El analista Jairo Libreros es el primero en advertir que si bien es “legítima y válida” una alianza de centro derecha y la derecha, el tiempo es muy corto.



Pero además, según considera, ese acuerdo lo ve “viable alrededor de Oviedo”, quien supera en intención de voto, según las encuestas, a Molano, Lara y Vargas.



Libreros considera que sería “un mensaje importante para los indecisos o para quienes no responden y están buscando una candidatura de derecha fuerte”.

Insistimos en nuestra convocatoria para un acuerdo político amplio entre las fuerzas independientes, sociales y ciudadanas con el propósito de encontrar las mejores soluciones para @Bogota. Preservamos nuestra independencia y vamos #ConTodaPorBogotá #OviedoCabezaYCorazón pic.twitter.com/eXrkxyC65u — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoA) September 6, 2023

El también analista político Gabriel Cifuentes coincide con el corto tiempo que tienen los aspirantes para decidir sobre cómo se va a escoger a quien tomaría las banderas de la centro derecha y la derecha.



Y le suma a esto que todavía no se tienen claras las condiciones y los acuerdos para sufragar los gastos asumidos hasta ahora por las campañas y que no serían objeto de reposición de votos por parte del Consejo Nacional Electoral.



“Por lo general, en ese detalle, que parece menor, se estancan muchos de los acuerdos políticos”, advierte Cifuentes, quien reitera que de darse el pacto se “podría sacudir la campaña” y despertar el interés de quienes se oponen a las actuales administraciones distrital y Nacional.

El docente de la Universidad Externado Carlos Arias ve de entrada muy remota la posibilidad de que se dé un acuerdo entre Lara, Molano y Oviedo, no solo porque los cogió la noche, sino por las posiciones que tienen cada uno de los aspirantes.



“Podría haber algo alrededor de Oviedo, pero tendría que ser ya”, señala Arias, quien insiste en que de llegarse a dar una eventual unión de fuerzas “la única posible es que Lara y Molano se suban al bus de Oviedo”.



Pero no cree que Lara lo vaya a hacer y que si es con Molano terminaría por afectar a Oviedo frente a sus electores.



Los analistas coinciden en que si bien en este momento hay tres candidatos que lideran la intención de voto en la ciudad, los electores pueden irse inclinando por dos, quienes serían los que finalmente lleguen a la segunda vuelta.

Tal como están hoy las encuestas serían Galán y Bolívar. De hecho, los tres expertos consideran que el candidato de izquierda tiene sufragantes fieles y por eso podría pasar a la segunda vuelta, aunque una vez en ese escenario no la tendría fácil con Galán, principalmente, ni con Oviedo, si este llega a tener una remontada.



Y no se descarta que pueda darse el fenómeno del voto útil, donde hay ciudadanos que terminan apoyando a los que, según las encuestas, más tienen posibilidades.



“No se puede descartar una tercería a pesar de que, a juzgar por las encuestas, parece difícil que Bolívar no pase a segunda vuelta. No tiene los votos para ganar la alcaldía pero tiene los suficientes para meterse”, señala Cifuentes.

La misma posición expresa Arias, para quien tal y como lo muestran los sondeos, Bolívar y Galán serían los que van a estarían en noviembre disputándose la alcaldía, pero el aspirante del Nuevo Liberalismo es, hasta ahora, el que tiene más opciones de llegar al Palacio Liévano.



Igual que Cifuentes y Arias, Libreros cree que si bien Oviedo tiene posibilidades de crecer en intención de voto y remontar, por el momento los más beneficiados por los ciudadanos son Galán y Bolívar.

Finalmente, los analistas piensan que propuesta del senador Miguel Uribe en lugar de afectar al candidato del Pacto Histórico, lo termina favoreciendo, y jugando en contra de Carlos Fernando Galán.



Gabriel Cifuentes dice que si bien Bolívar no tiene los votos para ganar la alcaldía, sí los tiene para avanzar hasta la segunda vuelta. “Así, la verdadera competencia sería entre cualquier tercero (si hay acuerdo entre Molano, Lara y Oviedo) y Galán”.

Y Arias, por su parte, afirma que a Gustavo Bolívar le conviene más “estar (en la contienda) con un radical que con uno de centro”, como es el caso de Galán. “Bolívar está buscando que el que gane en la primera vuelta no sea Galán”.



Libreros tiene la misma posición sobre que una posible alianza de centro derecha y derecha pondría a competir al que resulte elegido de la tercería (Molano, Lara y Oviedo) con Galán. “Bolívar va a tener mayor facilidad de crecimiento porque nadie estaría disputando sus votos”.



Jorge Robledo, el otro candidato de izquierda en la contienda, no ha resultado tan favorecido por las encuestas de intención de voto, sin embargo, no también está en la disputa por votos y le podría quitar, principalmente, a Bolívar.



En todo caso, el analista Jairo Libreros augura que en las próximas 2 o 3 semanas se va a radicalizar más la campaña en Bogotá, así como en otras ciudades, entre los que están a favor y lo que no del gobierno Petro.

