El general Jorge Luis Vargas, quien aspira a la Alcaldía de Bogotá por del partido Cambio Radical, acudió a las instalaciones del periódico EL TIEMPO para hablar de su propuesta de gobierno con el editor general, Ernesto Cortés Fierro.

Hay que recordar que el excomandante de la Policía Nacional fue quien dio los golpes más contundentes contra la organización de Dairo Antonio Úsuga, conocido por los alias de ‘Otoniel’, ‘Mauricio’ y ‘Mao’, narcotraficante colombiano, exmiembro de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación y del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia y que lideró otros importantes operativos.

“Estamos mamados de la inseguridad y estamos mamados de tener miedo en Bogotá”, dijo al comenzar la entrevista. Vargas es magíster en Seguridad Pública de la universidad policial, tiene estudios de la Escuela de alto gobierno de la universidad de Los Andes, especializaciones en inteligencia, entre otros estudios.



Decidió a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá porque la ciudad necesita expertos con experiencia para que ocupen cargos de decisión. “Para estas elecciones, muchas personas, partidos políticos y empresarios han llamado a varios generales y oficiales para que ocupen cargos de alta responsabilidad”.

A propósito de esto, recordó que desde el año pasado varios ciudadanos le pidieron que, por sus resultados en la Institución, se metiera a trabajar en el área pública y que entrara a la contienda democrática. “Este año, Germán Vargas Lleras, varios congresistas y personas representativas en el país me dijeron que, ante la inseguridad en Bogotá, yo debía hacer mi aporte para que con mi experiencia le devolviéramos la tranquilidad a la ciudad”.



Para desmantelar las grandes estructuras criminales dijo que se requiere recuperar el liderazgo perdido. “El trabajo siempre se lo han dejado a la Policía Nacional y la institución ha hecho su mejor trabajo, por ser de las más profesionales del mundo, pero hoy hay un profundo problema de pie de fuerza por un fallo del Consejo de Estado que produjo que, hace unos años, se retiraran 26.000 policías. Bogotá está sufriendo esa situación”. Agregó que las alcaldías tienen la responsabilidad de aportar, por ejemplo, con auxiliares de policía. Para él, antes que tecnología, hay que reforzar el pie de fuerza.

La razón, explicó, es que cada vez que se va a intervenir para devolverle la seguridad a un territorio hay que tener más policías. “Los drones son importantes, las cámaras también, pero se necesita pie de fuerza, policías, como sea, para que estén en la calle y puedan atender la llamada de los ciudadanos, realicen los patrullajes y ocupen los territorios”. Agregó que si gana se apoyará a la Policía Nacional con la Policía Cívica desarmada, que es permitida por la Constitución, con un entrenamiento especial, y con auxiliares. Eso permitirá, dijo, que salgan policías, que están en otras funciones, a la calle. “Estos últimos saldrían a ejercer labores de investigación criminal e inteligencia porque son policías profesionales”.



Dijo que en Bogotá está sucediendo algo muy parecido a lo que pasaba en Nueva York en los 70 o Boston en los 60, por la confluencia de sectores y barrios dominados por italianos, afroamericanos, irlandeses que tenían actividades delictivas y que se disputaban el territorio. “El crimen está territorializado. Hay corrupción y los líderes de las bandas adquieren poder para cobrar por la seguridad. Esa experiencia se ha vivido en varias partes del mundo”.

Graduación de policías en la plaza de Bolívar . Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Para combatir eso, explicó, hay que tener presencia, respuesta y mucha investigación criminal. “También necesitamos, por lo menos, 5.000 cupos carcelarios. Hay que construir de manera urgente una cárcel. Eso tiene que ser lo primero. La alcaldesa Claudia López ya tiene el lote, ha avanzado, y eso hay que culminarlo, lo mismo que los centros de detención que hay que hacer para descongestionar las estaciones. Más de 500 policías están ahí, imagínese a esos policías entrenados en las calles”.



Dijo que Bogotá debería tener 10.000 policías adicionales. Como mínimo. “El número óptimo, proyectado a esta época, está en 33.000 policías, de los cuales el 40 por ciento de estos tendría que estar en investigación criminal. No es una cifra realista, pero tenemos que apostarle a que, por lo menos, logremos 10.000 más. Esa es la proyección matemática”. Dijo que en países como Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido muchos miembros del pie de fuerza están dedicados a la investigación criminal y que son los encargados de levantar las pruebas para mandar a los delincuentes a la cárcel.

Aclaró que la inversión social para la lucha contra la criminalidad es importante, pero que hay otros países con menos desarrollo que Colombia y las tasas de crímenes no son tan altas. “Aquí hay unos problemas estructurales relacionados con el narcotráfico. Le voy a poner un ejemplo, Transmilenio. Hay organizaciones que roban allí, que tienen conexiones con los que roban los buses en Pereira, Cartagena y Barranquilla. Ahí hay una red criminal y no solo de delincuencia común. Por eso es que hay que ser un experto para atacar esos fenómenos”.



Dijo que en Colombia hay una Policía Nacional muy buena, pero que Bogotá necesita además un centro para combatir la cibercriminalidad. “Hay que ampliar esto urgentemente. Hay que unir en una la central de llamadas”.



No está de acuerdo con pagarles a grupos delincuenciales para que dejen de delinquir. “Haremos todo para tumbar ese decreto ante las entidades correspondientes. Eso es un exabrupto. Esa plata debe estar destinada a fortalecer la Policía y para que los jóvenes gocen de seguridad o para ayudar a los jóvenes que están en la legalidad. Hay que saber del comportamiento de los delincuentes. O no se dan cuenta de que la mayoría de los que roban son reincidentes. Su profesión robar. Cómo les vamos a pagar a ellos. Eso no está consumiendo. Es contraproducente desde todo punto de vista”.

Explicó que en el transporte público hay que llenar estos espacios de tecnología, como la biometría. “Hay que conectar el sistema para reconocer la presencia de delincuentes y mandar apoyos antes de que delincan. Hay que tener agentes encubiertos y tener centros de respuesta judicial”.



En cuanto a las estructuras criminales, dijo que es necesario que realizar investigaciones exprés de 40 a 45 días para que a través de la recolección de pruebas se mande a los cabecillas a la cárcel. “Tiene que haber allanamientos permanentes. El alcalde debe intervenir cada olla que denuncie la comunidad”.



El nuevo cuerpo de policía cívica local sacará a los expendedores de espacios como los parques o los entornos de los colegios. “Con el trabajo conjunto de estos gestores, los padres de familia y los profesores vamos a trabajar dentro de los planteles. Muchacho que no vaya al colegio será detectado por la Policía Cívica para ayudarlo a retornar a las aulas. Así los sacamos de las garras de las bandas”. Finalmente, dijo que está pensando en una contribución empresarial para la seguridad de la ciudad.

Vargas dijo que el conductor del carro particular no es el enemigo y que al igual que los que usan motos y bicicletas, los utilizan para ir al trabajo y hacen parte de su vida. “En este momento el pico y placa es necesario porque hay 600 frentes de obra activos, más de 180 corresponden a mega obras, otros son muy pequeños. Lo cierto es que la ciudad está colapsada. Yo también creo que hay que construir sobre lo construido”.



El candidato aseguró que no va a parar ninguna obra porque hay que respetar el trabajo de alcaldes anteriores. “Cuando tengamos estas culminadas miraremos qué medias se modifican”.



Si el corredor verde queda contratado también terminará el proyecto. “Hay que escuchar a todos los actores. No todos están en contra. Eso sí, con 600 frentes de obras activos, hacerlo, colapsaría la ciudad”.



En cuanto a las fuentes de financiación de obras, dijo que hay muchas que ya cuentan con recursos y que lo que hay que hacer es ejecutarlas.

Al culminar la entrevista dijo que está comprometido con la gente.

REDACCIÓN BOGOTÁ