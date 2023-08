Arrancó intensa la campaña por la alcaldía de Bogotá. Tanto, que los candidatos se ven enfrentados casi que a diario a debates que antes estaban reservados para el último mes. Ahora deben combinar sus estrechas agendas con encuentros en universidades, medios, gremios y demás. ¿Y la calle? Cuando quede tiempo.



Y eso es producto de que hay buenos candidatos. Y propuestas de todo tipo. Algunas son, evidentemente, de corte populista, lo cual no tiene nada de malo mientras sus promotores, en el afán por conquistar votos y simpatías, no pongan en riesgo su propia credibilidad y, sobre todo, a la ciudad, sus finanzas, su aparato productivo, sus fuentes de ingreso o sus proyectos más ambiciosos.



Y lo digo porque casos se han visto. Fíjense lo que nos pasó con el anterior ministro de Transporte, que con tal de tener a los motociclistas contentos les ofreció privilegios como una gasolina más barata y un 50 por ciento de descuento en el Soat. ¿El resultado? Hoy, casi ocho de cada diez motos transitan sin el seguro obligatorio. Muy popular la decisión, pero a costa de la vida de miles de personas.

Pero volviendo al tema de los candidatos a la alcaldía y sus iniciativas, hay varias que llaman la atención. Las vías exprés, empleos productivos, policía cívica, universidades en los cuatro puntos cardinales, transporte público gratis, etc. Pero en general, los candidatos han tenido que afinar sus apuestas en los temas obvios: seguridad y movilidad.



Y se basan para ello en lo que dicen las encuestas, el 80 por ciento de la gente cree que la inseguridad en Bogotá está insoportable y otro porcentaje cree que la movilidad está impactando su calidad de vida y sus negocios.



Y la verdad no hay mucho que sorprenda en lo que proponen: más policías, cámaras especializadas, agentes encubiertos en los buses, perros, desarticulación de estructuras criminales y demás. Pero ojalá no dejen de abordar otros temas que hacen parte del devenir de nuestra ciudad. Y que el hecho de que no estén en el radar de la gente ni de los medios no significa dejarlos por fuera de sus agendas.



Por ejemplo: Bogotá envejece. En 12 años, según la fundación Saldarriaga Concha, en la ciudad habrá una persona de 60 años por cada menor de 15. ¿Cómo proyectar una ciudad para el cuidado de los adultos, para el trabajo de ellos, para la calidad de vida urbana que se merecen? ¿Qué se está pensando en materia de salud, vivienda, servicios y cuidados para ellos?

Otro tema no menos relevante: el abuso sexual en colegios públicos y privados. La campaña desplegada por la actual secretaría de Educación ha permitido establecer que, solo el año pasado, se presentaron cerca de 7.000 casos de violencia sexual en instituciones oficiales. Las investigaciones avanzan poco y mientras tanto los responsables siguen a sus anchas.

La accidentalidad vial es uno de los temas preocupantes en la ciudad.

Accidentalidad vial. La misma agencia encargada de este tema en el Gobierno Nacional advierte que Bogotá va camino de romper un récord con el número de fatalidades: este año llegarán a 700. La mayoría de víctimas serán peatones y motociclistas. Y ante semejante tragedia, no hay que hacer populismo, hay que hacer política pública que evite que más hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, sigan perdiendo la vida.



Otro asunto –que algunos candidatos han respondido pero no lo suficiente– es qué hacer con los fallos de la Corte Constitucional, que hace más engorrosa la labor de recuperar el espacio público, atender a habitantes de calle y, más recientemente, ordena a los concejos a que designen un sitio en la ciudad en el que la gente pueda fumar marihuana. ¿Quién lo escogería? ¿Bajo qué argumento? ¿Y los vecinos? ¿Alguien viviría en un lugar donde esto se permita?



Yo me alegraría mucho con un candidato de pantalones que les ponga ‘tatequieto’ a los contratistas irresponsables. Ya lo dije acá mismo: se necesita un mandatario que haga cumplir los contratos, los tiempos, los costos y la calidad de las obras que pagamos con nuestros impuestos.



¿Será que alguno de los aspirantes a ser alcalde de Bogotá recupera el concepto de cultura ciudadana? No puede ser posible que en esta ciudad cualquiera se sienta con derecho a bloquear TransMilenio porque sí, a colarse en él, a ensuciar postes y paredes; a botar escombros y a orinarse en los humedales porque simplemente se volvió normal. Que alguien se acuerde de la cultura ciudadana y nos ponga a participar de algo, como el diseño de un parque, una alameda, una ciclorruta, cualquier cosa.



¿Qué dicen los candidatos sobre la convivencia en propiedad horizontal? ¿Revisarían esa norma? La cantidad de conflictos que se presentan en los conjuntos está generando riñas y peleas que pueden terminar en tragedia.



Y, finalmente: ¿eliminarían alguna entidad obsoleta? Yo tengo varias, pero será tema de otra columna.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR GENERAL DE EL TIEMPO

​Twitter: @ernestocortes28

erncor@eltiempo.com