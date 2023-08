La inseguridad en Bogotá dejó de ser hace mucho un tema de percepción. Los números respaldan mejor que nada esta realidad, pues según el más reciente informe de la Secretaría de Seguridad, a corte de junio de 2023, ocho delitos de alto impacto aumentaron respecto al primer semestre del 2022.

En promedio, 400 personas son víctimas de hurto cada día en Bogotá. Este delito aumentó en un 28,1%. Eso es en promedio 400 víctimas cada día. El robo a residencias aumentó en un 31,7% y los homicidios en un 11,1%. Esto fue lo que opinaron los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en del debate de Bogotá Cómo Vamos.

Gustavo Bolívar, Carlos F. Galán, Rodrigo Lara, Juan D. Oviedo, Jorge Robledo, Diego Molano y Jorge Luis Vargas. Foto: EL TIEMPO

Juan Daniel Oviedo: ‘Necesitamos que en Bogotá se vuelvan a respirar aires de tranquilidad’

Candidato a la alcaldía de Bogotá Foto: Archivo EL TIEMPO

Dijo que el delito de hurto a personas en Bogotá está disparado 12.4 % frente al año 2019 y que está concentrado en las localidades de Engativá, Suba, Kennedy, Usaquén y Bosa. “Necesitamos que en Bogotá se vuelvan a respirar aires de tranquilidad a partir de la recuperación de la autoridad. Esto se recupera a partir de una caja de herramientas que cumple tres principios: reconciliación, que los jóvenes y la Policía bajo el liderazgo de la administración tengan un escenario de reconciliación, recordemos lo que pasó en el marco de la manifestación social. Eso va a permitir que tengamos legitimidad frente a la autoridad policial”. Dijo que hay que recuperar la coordinación institucional con la Policía, la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura para que toda la cadena de garantía de defensa a los habitantes de Bogotá suceda de manera efectiva. Añadió que en el ejercicio de convivencia es muy importante que la comunidad sea partícipe del sentimiento de seguridad. “No puede ser que 1 de cada 5 personas en Bogotá crean que es altamente probable que pueda ser víctima de una riña o una lesión personal”.

Carlos Fernando Galán: 'La política de seguridad es un fracaso'

Carlos Fernando Galán inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo particular

El candidato dijo que la política de seguridad es un rotundo fracaso y necesitamos cambiar de enfoque. No es suficiente con capturar y capturar si al otro día los ladrones quedan libres. Vamos a enfrentar al crimen organizado en su conjunto, no solo a los eslabones más débiles, con inteligencia e investigación Criminal. Tomaremos el control del sistema de transporte, todas las estaciones y buses tendrán cámaras de reconocimiento facial y un cuerpo elite de reacción inmediata de la policía.

Rodrigo Lara: 'Hoy la impunidad es total'

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El candidato dijo que no importa el lugar, la hora, el género o la edad, nadie se sentirá inseguro en más recursos humanos, más tecnología, más inteligencia y más justicia.

Explicó que en Bogotá la percepción y las cifras sobre inseguridad, en especial homicidio y hurto, están asociadas con aspectos de infraestructura y de convivencia, como algunas riñas, el uso indebido del espacio público o incluso los colados en Transmilenio. Dijo que hoy la impunidad es total, lo cual desincentiva la denuncia. Añadió que el robo de celulares, que es el principal delito que se comete en la ciudad, sobre todo en Chapinero, Kennedy y Suba.



Si llegará a ganar trabajará de manera concertada con la Policía y le brindará total respaldo. “La distancia entre la administración distrital y la Policía no le conviene a la ciudadanía y solo conviene a los criminales. Las autoridades tienen que estar siempre del mismo lado”. Dijo que Bogotá tiene 17 mil policías y debería tener 27 mil. “Se va a trabajar con el Gobierno nacional para incrementar el pie de fuerza”.



Propone que existan policías encubiertos en las estaciones críticas del sistema de transporte, especialmente los portales Sur, 80, Norte y Usme. “Se trabajará para tener, no solo más, sino también una mejor fuerza pública, con base en una mejor formación y mejores condiciones de trabajo. Se propenderá por una Policía que sea una aliada de la ciudadanía, en vez de tener una Policía percibida como que no responde a las necesidades o, peor aún, enemiga de la ciudadanía. La formación debe ser permanente, externa, remunerada e integral, y debe ir más allá de los derechos humanos, para incluir temas de humanidades, políticas públicas, problemas urbanos, economía, etc. Las condiciones de trabajo deben ser tales que se reduzcan los estímulos a la corrupción.



Se convocará a los 92 mil miembros retirados de las Fuerzas Militares y de Policía que viven en Bogotá para fortalecer los cuadrantes de seguridad en las 20 localidades, en colaboración directa con la Línea 123 y los CAI de cada localidad.



Se impulsará una integración tecnológica de la Policía con los 150.000 vigilantes de las compañías de seguridad privada que operan en la ciudad. El personal de seguridad privada no tendrá armas, pero tendrá motos y lo último en tecnología para registrar y reportar actividades sospechosas en áreas de comercio, zonas de rumba, ciclorrutas y trayectos de transporte masivo. Este biométricamente y grabar los rostros de los criminales encontrados y capturados.

Diego Molano: ‘Los delitos menores deben ser castigados con medida intramural’

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Laura Valentina Mercado

Molano es un fuerte crítico de la reforma a la justicia del gobierno Petro, que propone la humanización de la política criminal. Considera que los delitos menores deben ser castigados con medida intramural (en cuanto la justicia así lo determine). El problema, asevera el exministro, es que hoy el hacinamiento no permite que esto suceda e incluso llega a generar que los delincuentes sean soltados antes de tiempo o incluso sin pagar pena alguna. “Es necesario construir más cárceles” para tener la seguridad de “un estado con capacidad de ejecutar las sanciones que establece la ley”. Para hacerlo propone aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, que establece la “posibilidad que las alcaldías trabajen con empresas de seguridad privada para que ellos construyan, operen y hagan la vigilancia de las cárceles”.



Una propuesta que cree no solo mejorará la seguridad ciudadana sino también ayudará a combatir la violencia contra las mujeres, tiene que ver con la puesta en marcha de CAIs de Policía en estaciones de Transmilenio y esquinas estratégicas de los recorridos diarios de los ciudadanos, con el fin de enfrentar uno de los principales escenarios donde ocurre este flagelo. Propuesta que llamó “Comando especial para la protección de la movilidad”.



La idea es que los ciudadanos tengan la oportunidad de poner una denuncia de una manera mucho más ágil y darle mayor movilidad a la policía para que actúe “en caliente” con los ladrones.



Molano defiende que uno de los grandes problemas de inseguridad en la ciudad tiene que ver con el robo de celulares, el cual asegura ya no es un tema de pequeñas bandas delincuenciales, sino de todo un sistema de robo que incluso se ha modernizado con delitos cibernéticos al punto de saber desbloquear y liberar los equipos (violando la privacidad de los ciudadanos y abriendo la puerta a robos bancarios).



Propone un cambio en la legislación sobre el IMEI que no permita seguir operando los celulares robados, el desmantelamiento de los centros de acopio (y distribución incluso internacional) de equipos robados en el centro, así como la verificación de que se cumplan las penas contempladas para el robo en la Ley de Seguridad Ciudadana.



El candidato asegura que la manera de combatir realmente la explosión delictiva en la capital es combatir directamente a la gran delincuencia como el Tren de Aragua, Los Camilos, Los Paisas e incluso el Clan del Golfo, grupos a los cuales se les atribuye el incremento de homicidios en Bogotá y macabros fenómenos como los muertos en bolsas de basura.



El segundo punto de su propuesta tiene que ver con los conjuntos residenciales, donde se estarían cometiendo delitos, desde la violencia intrafamiliar hasta el expendio de estupefacientes. Por ello, Molano buscaría un trabajo colaborativo con las administraciones de estas propiedades para que el ingreso de la Policía sea mucho más sencillo, pero también para que exista todo un modelo preventivo y de acción en caliente para prevenir que se cometan delitos más graves antes de la llegada de las autoridades.

Gustavo Bolívar: ‘En 2038 ya no existirá delincuencia’

Gustavo Bolívar es el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El candidato dijo que se comprometía a que, en el año 2038, cuando Bogotá cumpla 500 años, ya no exista delincuencia. Dijo que eso lo hará a través de educación: “Si damos educación bilingüe desde preescolar hasta el bachillerato tendremos una primera generación de estudiantes con un segundo idioma. Vamos a capacitar en Ciencias de la Informática desde muy temprano para que al terminar once los jóvenes tengan una profesión. Así no se irán a la calle a atracar”. También dijo que va a atacar el hambre a través del mejoramiento del PAE para dar comida de domingo a domingo.

General (r) Jorge Luis Vargas:

El general (r) confirmó que la candidatura de Gustavo Bolívar lo impulsó a lanzarse. Foto: Sergio Ángel

El candidato dijo que está estructurado académica, personal y espiritualmente en ser el encargado de la seguridad. Su plan obedece la combinación entre el territorio, la tecnología y el seguimiento. “Esto no es solo de colocar drones. Esto es una combinación de factores. Por ejemplo, está revaluado construir más CAI, y hay muchos que siguen proponiéndolo. Eso es poner a policías a cuidar paredes cuando lo que uno debe hacer es tenerlos en las calles”. Agregó que las propuestas tradicionales de cámaras, videos y drones no son la solución. “Debe haber una articulación con lo científicamente comprobado”.

Jorge Enrique Robledo: 'Necesitamos más pie de fuerza'

Robledo dice que, si Alejandro Gaviria es el candidato de la Coalición Centro Esperanza, lo apoyará. Foto: Jaime Moreno

El candidato dijo que, en materia de seguridad, llamará al Gobierno Nacional para que respalde con nuevos recursos el aumento de pie de fuerza, dándole además el adecuado respaldo ciudadano.



REDACCIÓN BOGOTÁ