El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este martes en la tarde no revocar la inscripción Juan Daniel Oviedo, candidato a la alcaldía de Bogotá. Oviedo se inscribió en julio pasado por el grupo significativo de ciudadanos Con toda por Bogotá.



Las encuestas han mostrado a Oviedo tercero en la intención voto para la alcaldía de Bogotá, después de Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, y Gustavo Bolívar, del coalición del Pacto Histórico.



En la mañana de este martes, Oviedo envió una mensaje de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo que le han dado y porque desde el lunes anterior han estado pendientes de la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la inscripción.



Una vez conoció la decisión, el candidato dijo que su campaña "vuelve a comenzar, pero con mayor fuerza, mayor convicción y mayor entrega . Hoy 26 de septiembre será el día del comienzo del triunfo".

Juan Daniel Oviedo

De hecho, en la cuenta de la red social X, la campaña del candidato publicó un mensaje del candidato: “¡Acá estamos Bogotá! Hoy esperamos noticias. Seguimos con buena energía en la calle y entregando las propuestas, ¡con toda por Bogotá!”.



Y horas antes había el candidato había señalado también: "Llevamos 7 meses compartiendo un mensaje de verdad y honestidad, nosotros queremos una ciudad llena de oportunidades. Esta vez #Bogotá tiene la oportunidad de votar por el mejor administrador para la capital. ¡Y ese soy yo!".

¡Acá estamos #Bogotá! Quiero agradecer inmensamente a todos los que han manifestado su apoyo. Hoy esperamos noticias.



En la tarde de este martes, el el pleno del CNE reunido en sesión privada, decidió no anular la inscripción del candidato Juan Daniel Oviedo, con lo cual el aspirante por Con toda por Bogotá podrá continuar su campaña a la alcaldía.



Antes de la decisión había trascendido que la ponencia era en contra de la inscripción de Oviedo, sin embargo, los magistrados del CNE negaron la ponencia. Ahora, lo que sigue es que se tendrá que elaborar una nueva ponencia positiva, que favorece al exdirector del Dane.



En el auto en el que el máximo organismo electoral avocó conocimiento del trámite de revocatoria de inscripción de la candidatura de Oviedo se señaló que la inhabilidad es porque el exdirector del Dane suscribió el 20 de junio de 2023, con el Fondo Nacional de Garantías, un contrato de arrendamiento de un bien inmueble ubicado en la calle 26 A # 13-97 de Bogotá.



El contrato, una vez Juan Daniel Oviedo inscribió la candidatura, le genera la inhabilidad, de acuerdo con el auto, el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y que se refiere a las inhabilidades para ser alcalde.



El artículo 95 de la ley 136 de 1994 señala: "Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.



"Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen

subsidiado en el respectivo municipio”.

Juan Daniel Oviedo el día que anunció que arrancaba la recolección de firmas para su candidatura

Al conocer la decisión del CNE, Juan Daniel Oviedo dijo: "Que nuestra campaña vuelve a comenzar, pero con mayor fuerza, mayor convicción y mayor entrega . Hoy 26 de septiembre será el día del comienzo del triunfo".



Y agregó: "La verdad vienen días complejos, duros y difíciles…. La verdad no tenemos mayores recursos económicos para comunicar nuestras ideas, pero gracias a Dios, contamos con el recurso más importante: la esperanza de miles y miles de habitantes de bogota que quieren que en nuestra ciudad sucedan cosas…. ".



El día del anuncio que hizo la presidenta del CNE, Fabiola Márquez, sobre el inicio del estudio de la demanda de inhabilidad, el candidato Oviedo aseguró que “no existe tal inhabilidad porque no existe ni beneficio político ni mucho menos privilegio político derivado de un contrato de arrendamiento comercial suscrito con el Fondo Nacional de Garantías para una oficina destinada al archivo de la entidad, en el edificio donde tiene la sede administrativa el Fondo Nacional de Garantías”.



Y agregó que “la corte Constitucional ha sido clara que el derecho a ser elegido y las inhabilidades asociados con aspiración a cargos públicos deben leerse con cada caso en particular frente al posible beneficio político o desnivel político que genera este tipo de contratos, en este caso para aspirar a la alcaldía de Bogotá”.



Y anunció que seguía en la calle escuchando las necesidades de los habitantes de Bogotá y sobre todo proponiendo una nueva fórmula de gobernar.

La solicitud de revocatoria de inscripción fue presentada el 31 de agosto del 2023 por Daniel Mauricio Ramírez, vicepresidente Jurídico del Fondo Nacional de Garantías (CNG), quien informó al CNE sobre la presunta inhabilidad que se cernía sobre el candidato a la alcaldía de Bogotá del grupo significativo de ciudadanos Con toda por Bogotá.



Oviedo inició en febrero pasado la recolección de firmas para inscribir su candidatura a través de un movimiento ciudadano. Finalmente, el 14 de agosto, oficializó su aspiración ante la Registraduría Nacional.



