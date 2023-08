El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, habló con el Editor General de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, y despejó varias dudas sobre sus propuestas de campaña y sus prioridades para la capital.

Dijo que se decidió a ser candidato para ocupar el segundo cargo más importante del país, luego de que las grandes figuras de su movimiento le pidieron postularse por ser uno de los personajes con “más marca” para disputarse el cargo en la contienda electoral. “Yo estuve de acuerdo y, por eso, el diciembre del año pasado renuncié al Senado de la República para no quedar inhabilitado”.



El candidato se refirió a los problemas de inseguridad en la ciudad y que, en efecto, hay un déficit en el número de policías que deberían estar en las calles. “El director de la Policía me dijo que casi el 60 por ciento está en labores administrativas. Es decir, de 16.575 solo entre 6.500 y 7.000 salen y eso, para una ciudad de ocho millones de habitantes es grave. Lo ideal sería tener unos 23.000”.

Acepta que buscar más de 7.000 oficiales no va a ser tarea fácil, pero intentará, por lo menos, encontrar unos 3.000. “Unos 2.000 los conseguiríamos con los ya retirados y otros con ayuda del Gobierno Nacional. Hay que recordar que muchos de ellos son muy jóvenes, pero ya están entrenados y si vuelven, pueden hacer parte de una policía escolar”. Bolívar piensa que, si un niño ve que un policía lo protege de los jíbaros, de abusadores y ladrones, le va a tener confianza.



En cuanto a su trato con la Policía, fue enfático en decir que “Yo nunca he tenido malas relaciones con la Institución. De hecho, el primer comandante que tuvo Gustavo Petro, el general Henry Armando Sanabria, fue quien accedió a ir conmigo a hablar con los jóvenes de la primera línea cuando le dije que era necesario acercarse y hacer las paces, en el marco del estallido social. Él puede dar fe del buen y cordial trato”.



De hecho, recordó que él, junto con el periodista Herbin Hoyos, fueron quienes inventaron la campaña Libérenlos ya, cuando había un alto número de policías y militares secuestrados. “Nos parecía injusto y deplorable que estuvieran pudriéndose en la selva en manos de las FARC. Estuvimos dispuestos a ir a la selva. Mi papá trabajó más de diez años en el Ejército, en farmacéutica”.

Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Bolívar también se refirió a las acusaciones del candidato Diego Molano respecto a sus ayudas a la primera línea y aseguró que solo buscaba protegerlos.



“Quienes usaron la represión violenta contra los manifestantes y les sacaron los ojos, fueron ellos. Los jóvenes de Bogotá estaban protestando de manera legítima. Él no merece ser alcalde”.



Añadió, refiriéndose a ese tema, que lo han calumniado y que las falsas acusaciones las han desvirtuado las Cortes y los organismos de control. “Yo hice una vaki, que siempre es pública, y con eso les compramos cascos, gafas y medicinas que les fueron repartidas por organizaciones de derechos humanos, que estaban en el lugar de las protestas. Ellos no querían ir a las clínicas y hospitales por miedo”.



Dijo que lo movió en sentimiento de padre. “Mi hijo ha sido un joven con privilegios que se ha podido educar en otro país, tiene un segundo idioma y a mí me duele que no todos puedan tener eso. Por eso entregué esos recursos de manera trasparente”.



Eso sí, fue claro en señalar que nunca ha apoyado la destrucción de la ciudad y los actos vandálicos y que quienes cometan estos delitos deben ser judicializados, pero no asesinados.



“Uno de los magistrados que me investigó analizó todos los trinos que yo he escrito, ninguno aupaba a la violencia. Siempre les decía a los muchachos que no fueran violentos porque eso desvirtuaba la protesta. Yo traté de evitar que se armaran y que fueran infiltrados. Estábamos a punto de irnos a una guerra civil”.



Cuando se le preguntó qué pensaba de que una persona que participó en el atentado terrorista que cobró la vida de personas y mutiló a otras cuando se instalaron explosivos en el centro comercial Andino ahora sea gestora de paz, dijo que el acto fue deplorable, pero que, al igual que se hizo con el secretariado de las Farc hay que “comerse muchos sapos para llegar a la paz. No podemos vivir en una guerra eterna. Se necesita una persona como Gustavo Petro para comprender eso. Hay que entender las causas de la violencia para poder llegar a ese punto”.



En cuanto a la inconformidad de las víctimas, dijo que tenían que entender que la idea es que a futuro no haya más. “Lamentamos todo lo que ha sucedido, obviamente, pero lo que uno quiere con esto es que en el futuro es que Colombia por fin consiga una era de paz que nunca ha tenido”.

Obras y proyectos

Respecto a las grandes obras que se gestan en Bogotá, dijo que le va a apostar al metro de Bogotá. “El primero de enero del año 2024 ya se va a saber qué decisión se tomó entre los gobiernos nacional, local y los contratistas y, con base en esos estudios, dijo, se continuará”. Argumentó que es mejor entregar una obra de primer mundo que duré 200 años y no una del tercer mundo.

Gustavo Bolívar es el candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

No está de acuerdo con el corredor verde de la carrera Séptima y lo definió como un “TransMilenio por la carrera Séptima”. Añadió que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le mintió a la ciudadanía cuando estuvo en campaña.



“Es muy grave que un político le mienta a la ciudad solo para conseguir votos. Es un engaño al elector”.



En cuanto a tema de transporte, dijo que los buses son demasiado contaminantes, incluso, los eléctricos, por el uso de las llantas y que por eso hay que priorizar soluciones de movilidad eléctrica sobre rieles para mitigar el cambio climático. “80.000 neumáticos se van a la basura cada año. Dónde las vamos a meter”.



También dijo que apoyará el proyecto de las Manzanas del Cuidado, extenderá a los fines de semana el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y potenciará el de Jóvenes a la U llevando el bilingüismo a los colegios y carreras durante el bachillerato. “Prometo cuatro universidades nuevas en Usme, Kennedy, Suba y Usaquén”.



También prometió no propiciar más cobro de impuestos, austeridad en el gasto público y no agrandar las plantas de las entidades públicas innecesariamente para pagar favores políticos. “Ahí vamos a liberar recursos”.



Dijo que si él ganaba trabajaría de la mano con el presidente Gustavo Petro y que eso le conviene a la ciudad. “Vamos a estar alineados en los mismos objetivos. Por ejemplo, con el túnel de Soacha, el de La Calera (…). Yo sé que él me va a apoyar”.



REDACCIÓN BOGOTÁ