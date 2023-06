El concejal Martín Rivera anunció en la tarde de este miércoles su retiro como precandidato de los verdes para la alcaldía de Bogotá.



Este hecho es interpretado por analistas políticos como el primer efecto de la confirmación de la candidatura del exsenador Jorge Robledo.



(Es oficial: Jorge Robledo es candidato a la Alcaldía de Bogotá)

La declinación de Rivera se produce apenas algunas horas después de que Robledo confirmara que será candidato a la alcaldía de Bogotá.



En un comunicado, Rivera señala como una "decisión errada" de la Alianza Verde no acompañar a ningún candidato del partido y asegura que no siente garantías para continuar en la contienda electoral.



"(...) declino mi aspiración y solicito que no sea incluido dentro de la encuesta del Partido Alianza Verde", señala Rivera en el comunicado.



En respuesta a pregunta de EL TIEMPO de si esa decisión era un efecto del anuncio de la candidatura del exsenador Jorge Robledo a la alcaldía de Bogotá, Rivera lo confirmó.

En el Concejo de Bogota los concejales Lucía Bastidas, Martin Rivera y Luis Carlos Leal. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

"Todo lo que pueda sumar para que la fuerza alternativa al petrismo y uribismo gane la Alcaldía de Bogotá", afirmó el cabildante.



La declinación de Martín Rivera, según lo había anticipado horas antes el analista Carlos Arias, docente de la Universidad Externado, en conversación con EL TIEMPO, se podía producir por la cercanía del concejal con Sergio Fajardo, quien además es su jefe político.



Fajardo, de hecho, es fundador con Robledo del partido Dignidad y Compromiso, colectividad por la que se inscribirá para las elecciones a la alcaldía de Bogotá.



Cabe recordar que Rivera ha sido un crítico de la administración de la alcaldesa Claudia López.



Él era uno de los precandidatos de los verdes, junto con Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas y Luis Carlos Leal.



Todos ellos, si bien no están de acuerdo con el mecanismos establecido por la Alianza Verde para escoger al candidato, mantienen todavía su aspiración.



REDACCIÓN BOGOTÁ