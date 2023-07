Tras conocer los resultados de la encuesta privada que contrató para escoger a un candidato a la alcaldía de Bogotá, el partido Alianza Verde decidió que no tendrá aspirante propio. Así les fue anunciado a los tres cabildantes que continuaban en la contienda electoral.



En una reunión este martes, la colectividad les informó a los concejales Lucía Bastidas, María Fernanda Rojas y Luis Carlos Leal, quienes estaban aspirando a convertirse en candidatos oficiales con el aval de los 'verdes', que no habían alcanzado el umbral y que, por tanto, ninguno será apoyado.



No obstante, según conoció EL TIEMPO, el partido no les dio a conocer los resultados de la encuesta, en la que se tuvieron en cuenta otros candidatos de diferentes movimientos y partidos.



En la encuesta, según ha trascendido, estuvo el exconcejal y excandidato a la alcaldía Carlos Fernando Galán, quien en la tarde del este lunes confirmó su aspiración, y los candidatos Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane; el exsenador de izquierda Jorge Robledo, el exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, el exsenador Rodrigo Lara y el exministro de Defensa y exconcejal Diego Molano.



En efecto, la concejal Lucía Bastidas calificó como una "farsa" la encuesta "donde metieron hasta el perro y el gato. Los diferentes candidatos que hay en Bogotá y los tres verdes".



Según Bastidas, el puntaje arrojado por la encuesta sobre los demás candidatos son: Juan Daniel Oviedo, 22 %; Carlos Fernando Galán, 18 %; Gustavo Bolívar, 16 %; Jorge Robledo, 6%; Rodrigo Lara, 6 %; y Diego Molano, 5 %.

Y aseguró que en el partido "han puesto el todo vale" y que dicha colectividad "queda en manos del nepotismo y de quienes les hagan caso a la alcaldesa y a su esposa".



Culpó a un supuesto "juego del Petrismo y el Claudismo" y dijo que "muchos dirigentes del partido ya estaban con candidaturas de Oviedo, Galán y Bolívar".



También aseguró que "la democracia interna (del partido verde) está en cuidados intensivos".



En la misma línea se pronunció María Fernanda Rojas tras salir de la reunión visiblemente disgustada. "Es penoso que la Alianza Verde, siendo partido de gobierno en Bogotá, no vaya a tener candidato propio a la alcaldía", señaló.



De hecho, la concejal y exdirectora del IDU recordó la crítica que le hicieron al mecanismo de la encuesta y a las condiciones de esta, como fue que podían participar otros candidatos y líderes de opinión y que quien obtuviera el 15 por ciento o más sería el ungido.

María Fernanda Rojas, candidata por Alianza Verde. Foto: Archivo particular

"Esto es producto del mecanismo que impusieron, que iba a llevar a este resultado. Una encuesta con unas condiciones que nadie podía a cumplir", insistió Mafe Rojas, como se la conoce.



Y agregó: "Parece que hay más preocupación por ver con quien se va hacer una alianza para la primera o la segunda vuelta que tener una candidatura propia que puedan competir en estas elecciones a la alcaldía".

Esta es una opinión en la que coincidió Bastidas, quien señaló: "Por su puesto que no hay manera de que alguno de los verdes sacara el 15 por ciento. Otra cosa era un resultado si lo hicieran solos, como en Villavicencio, Medellín, Armenia y Pereira".



La Alianza alcanzó a tener cinco precandidatos a la alcaldía, pero se fueron retirando. El primero fue Diego Cancino, luego de sus conocidas diferencias con Carlos Amaya, quien estuvo sonando y finalmente se decidió por la Gobernación de Boyacá.



Martín Rivera declinó su postulación una vez se confirmó la candidatura de Jorge Robledo por el partido Dignidad y Compromiso, del cual es coautor junto con el excandidato presidencial Sergio Fajardo.



Lo cierto es que, como dice Bastidas, el partido Alianza Verde ahora queda entre dos opciones: buscar un candidato diferente o dejar en libertad a sus líderes y seguidores.



REDACCIÓN BOGOTÁ

