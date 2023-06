En la medida en que se acercan las elecciones para la Alcaldía de Bogotá se han ido decantando los candidatos, sobre todo en los 'verdes', el partido de la alcaldesa Claudia López.



Y si bien por esta colectividad hay cuatro concejales buscando apoyo con miras en suceder a la actual mandataria, también es cierto que ninguno tiene seguro el aval, ni de la Alianza Verde ni del sector de López y su esposa, la senadora Angélica Lozano.



De hecho, la directriz de ese partido sobre el esquema de cómo se definirá el candidato a la Alcaldía de Bogotá fue un duro golpe para todos ellos y ratificó la idea que tenían de que la colectividad no está buscando en sus propias filas.



Quien quiera aspirar por los 'verdes', tiene que inscribirse este viernes, no pueden ser candidatos al Concejo y el nombre debe salir de una encuesta en la que se tendrán en cuenta incluso líderes políticos de diferentes partidos y movimientos. Solo será avalado quien cuente con al menos el 15 % de la intención de voto.



Si ninguno alcanza ese guarismo, el partido dejará en libertad a sus militantes para que apoyen al candidato que consideren que más los representa. El resultado de la encuesta se conocerá a más tardar el 14 de julio próximo.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá pide que se firme una carta. Foto: Alcaldía de Bogotá

Pero, además, hay un punto que no está en la resolución 03 del 29 de mayo, de la Dirección Nacional y la Comisión de Avales de la Alianza Verde, y es que el ungido deberá garantizar la continuidad de los programas y proyectos de la actual administración distrital, de acuerdo con una fuente en el Palacio Liévano.



Incluso, en las últimas semanas la mandataria ha mandado mensajes sobre la importancia de la continuidad de las obras y programas, en este caso su legado, y ha dicho no son de los alcaldes sino de los ciudadanos.

¿Quiénes están en la baraja?

En la baraja de precandidatos ‘verdes’ están los concejales María Fernanda Rojas, quien dijo que se iba a inscribir; Lucía Bastidas, Martín Rivera y Luis Carlos Leal.



Pero ninguno ha logrado ganarse la confianza de la alcaldesa. De hecho, todos han sido críticos suyos. Diego Cancino ya no está en las cuentas. Decidió buscar su reelección al Concejo.

Tal vez Rojas, quien es la que menos ha cuestionado a la mandataria, podría tener una lejana opción. Pero su cercanía con sectores petristas la distancian del sector cercanoa a López. De hecho, ella fue directora del IDU en la alcaldía de Gustavo Petro.



Bastidas, pos su parte, es identificada claramente con el exalcalde Enrique Peñalosa, quien ha tenido posiciones fuertes contra la mandataria. Y la misma concejal Bastidas ha tenido fuertes posiciones sobre la mandataria.



Y si bien hay sectores de la Alianza Verde que han sido cercanos al petrismo -y en las elecciones a la Presidencia esta colectividad hizo parte de la coalición del Pacto Histórico-, en la actual coyuntura de crisis que vive el gobierno Petro, la alcaldesa ha tomado distancia y le está hablando duro al jefe de Estado y, entre líneas, enviando mensajes para los simpatizantes del partido verde.

Tampoco se la ve apoyando al exsenador Gustavo Bolívar, quien sigue sin definirse y podría hacerlo este viernes también, o a Hollman Morris, que guarda la esperanza y tal vez por eso no se ha posesionado en la subdirección de RTVC.



Algo parecido sucede con el exministro de Defensa Diego Molano, del Centro Democrático.



Cabe recordar que en un principio se planteó que la alcaldesa Claudia López iba a esperar la segunda vuelta –que será en noviembre- para tomar una posición sobre un eventual guiño, pero ya todo indica que ya no será así. El sector que la acompaña lo hará mucho antes del 29 octubre, cuando se cumplirán las elecciones o la primera vuelta en Bogotá.



Esto explicaría también el esquema de definición del candidato de la Alianza Verde en la capital del país.

Carlos Fernando Galán, senador autor de la proposición. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO



Hoy por hoy, en los círculos políticos y del partido verde se habla de que la apuesta del sector que acompaña a la mandataria en principio puede ser el exconcejal, el excandidato a la Alcaldía y al Senado Carlos Fernando Galán o, incluso, Juan Daniel Oviedo, el exdirector del Dane y quien decidió lanzarse por firmas.



Estos dos aspirantes son los que aparecen, por ahora, encabezando las encuestas. Pero, además, han sostenido acercamientos con sectores cercanos a la mandataria.



De hecho, ha trascendido que ya Galán tuvo encuentros y espera oficializar su candidatura este mes. Su nombre no genera resistencia en la actual administración y tampoco ha tenido pronunciamientos críticos contra programas o proyectos abanderados por López.

Cuando Galán estuvo en el cabildo distrital fue independiente y guardó prudencia al referirse a asuntos de la administración.

Oviedo se ha desempeñado como profesor asociado en la U. del Rosario. Foto: Sebastián Jaramillo

Y no hay que olvidar que, si no hubiera sido por Claudia, Carlos Fernando Galán no habría llegado a la presidencia del Concejo en el primer año de su periodo.



Algo parecido sucede con Oviedo, que viene recogiendo firmas y a quién tampoco se le han escuchado críticas hacia López ni su administración. Ha sido muy estratégico cuando se refiere a temas de la ciudad.

El exsenador Rodrigo Lara, quien se inscribirá por firmas, podría tener alguna opción, pero lejana. Sus posiciones en contra del corredor verde por la carrera séptima y dijo que la alcaldesa “se volvió loca con la movilidad” juegan en su contra al momento de una definición de apoyar a un candidato fuera de los 'verdes', como se cree que puede pasar.



Pero también hay quienes apuestan porque reviva la precandidatura de Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá. Y lo plantean no solo porque fue nombrado copresidente de la Alianza Verde, sino porque en el escenario de candidaturas en ese departamento apareció el exconcejal de Bogotá Hosman Martínez.

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Esa opción deja tranquilo al exgobernador, quien tendría a una persona de su confianza disputando el máximo cargo de elección popular en el vecino departamento, y le abre de nuevo las puertas a una aspiración de Amaya en la capital.



De hecho, en algún momento se llegó a creer que él iba entrar en la puja en Bogotá con el aval de Claudia López y Angélica Lozano, pero desistió preocupado por su departamento. Lo que no se sabe es si Claudia y Angélica ahora estarían dispuestas a apoyarlo.



Este fin de semana, luego de que se cierren las inscripciones para los ‘verdes’ interesados en la alcaldía de Bogotá, seguirá decantándose la lista de aspirantes. Lo que sí es un hecho es que varios pueden salir y otros, ingresar a la baraja, pero también habrá quienes, sin haber ondeado la bandera verde y amarillo, esperan que los resultados de la encuesta de la Alianza los favorezca.

