A menos de 20 días para la primera jornada electoral que definirá al próximo presidente de los colombianos, la Alcaldía de Bogotá propuso un paquete de cinco medidas institucionales que buscan garantizar que la cita democrática sea segura tanto para los candidatos como para la ciudadanía.



(Le puede interesar: Proyecto Troncal calle 13: en la fase de cumplimiento de requisitos)

Las acciones solicitadas por la alcaldesa Claudia López, son: desarrollar un plan concreto en materia de seguridad y orden público específico para la ciudad, impulsar la imparcialidad entre las instituciones y fomentar un diálogo político entre todos los sectores. Además de ello, la mandataria solicitó el apoyo de la Misión de Observación Electoral e instó a las autoridades a tener imparcialidad judicial.



“Creemos que si logramos hacer acciones institucionales en esos cinco aspectos, vamos a poder usar realmente todos los mecanismos a nuestra disposición para lograr que los bogotanos tengan un proceso electoral pacífico, seguro y tranquilo, rodeado de confianza”, señaló la alcaldesa López.

La seguridad

De acuerdo con el ministro del Interior, Daniel Palacios, en materia de orden público, la capital del país cuenta con todas las capacidades de la Fuerza Pública desplegadas en el marco del Plan Democracia con el fin de garantizar la seguridad del certamen electoral.



Para Bogotá, se han priorizado 70 puntos específicos donde la seguridad en el día de elecciones podría correr un riesgo moderado; de la misma forma, entre estas zonas hay 12 que son claves y donde está concentrado el mayor despliegue operativo, pues tienen un mayor riesgo de ser atacadas. No obstante, tanto el ministro Palacios como la alcaldesa López señalaron que no podían revelar estas ubicaciones, pues hay labores de inteligencia que se podrían afectar.



(No deje de leer: Más de 230 indígenas emberás abandonaron el parque Nacional)

Hay que recordar que el Plan Democracia está conformado con más de 9.500 integrantes de la Policía Nacional, quienes estarán enfocados en la vigilancia y el control de las 14.000 mesas en los 900 puestos de votación. Además, “se han priorizado 70 puntos de Bogotá, y el Ejército Nacional realizará un acompañamiento con un dispositivo que blindará a la ciudad de cualquier eventualidad”, señaló Palacios.



Por su lado, la alcaldesa mencionó que, según el reporte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, hasta el momento no se tiene registro de inminentes alteraciones del orden público para la jornada electoral.



Y aunque mencionó que se han tomado en la ciudad medidas de seguridad luego de los últimos atentados, también señaló que en las elecciones presidenciales, al ser un evento de carácter nacional, será el Gobierno Nacional la instancia que disponga de las medidas necesarias para aumentar la seguridad. Las actualizaciones en esta materia se dan semana a semana en el Comité Nacional de Seguridad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias de Bogotá

-Proyecto Troncal calle 13: en la fase de cumplimiento de requisitos



-Mañana vence el plazo para pagar multas con hasta el 60% de descuento



-‘Mi tío fue abusado y golpeado en la clínica Fray Bartolomé de las Casas’