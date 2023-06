El próximo 29 de octubre de 2023 hay cita en las urnas para escoger a las autoridades locales, según la Registraduría del Estado Civil. En estos comicios se elegirá a 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Así mismo a 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo Bogotá; así como a los 6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL).



La carrera para llegar al Palacio Liévano ya empezó y por el momento hay varios nombres que suenan para la Alcaldía de Bogotá, algunos como precandidatos, otros con candidaturas ya anunciadas y de los que se comenta, pero todavía no han confirmado o desmentido su participación.

En esta ocasión, hay bastante incertidumbre sobre quién llegar a ocupar el segundo cargo de elección popular más importante del país, pero según las encuestas que se conocen, los candidatos de izquierda tienen los mejores números, como ha sido tendencia en la capital.



Pero la campaña no ha comenzado y hay varios nombres de trayectoria que se perfilan para el puesto.



Lucía Bastidas

Conocida por su trayecto profesional en entidades como la Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Interior y nueve años en el Concejo de Bogotá, Lucía Bastidas es una de las precandidatas del Partido Verde.



Su cercanía al exalcalde, Enrique Peñalosa, y su proyecto de ciudad hacen parte de su propuesta.



Además de Bastidas, por el partido también están la concejal María Fernanda Rojas, y Luis Carlos Leal. Martín Rivera estaba en la lista, pero decidió retirarse después de que el partido mencionara una encuesta interna.

Soy única concejal que siendo del ⁦@PartidoVerdeCoL⁩ le ha hecho control político a la @ClaudiaLopez⁩. Tengo experiencia, conocimiento y claro que los bogotanos necesitan resultados a los problemas que los aquejan

Lucía Es Seguridad

Con seguridad todo es posible pic.twitter.com/vr4AyG08f0 — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) May 31, 2023

Gustavo Bolívar

El nombre del exsenador Gustavo Bolívar, muy cercano al presidente Gustavo Petro, parece ser la ficha a vencer en las próximas elecciones.



Era una de sus fichas claves en el Congreso, pero el pasado 31 de diciembre anunció su renuncia en el Legislativo y aunque ha dicho que no le interesaba lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, ahora parece que lo está contemplando.



Bolívar es escritor y guionista y es más conocido por sus novelas adaptadas a la televisión, dentro de las que se destacan 'Sin tetas no hay paraíso' y 'El capo'.



Y en entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO aseguró que solo se lanzará si los resultados de una encuesta son favorables, por recomendación del propio presidente Petro.



"Una candidatura mía se vuelve una especie de referendo para el presidente Petro. Con la fuerza del Pacto Histórico en Bogotá, no dudamos que podríamos pasar a segunda vuelta, pero ahí se complican las cosas con las alianzas", dijo.

Carlos Carrillo

Carlos Carrillo es el candidato oficial Polo Democrático - Pacto Histórico. El concejal, que ha hecho oposición tanto al exalcalde Peñalosa, como a la actual mandataria, Claudia López, es conocido por sus opiniones críticas frente a proyectos como TransMilenio por la séptima y el metro elevado.



El concejal obtuvo 17 votos a favor de los 21 del comité ejecutivo distrital y tuvo la mayor votación para el Concejo en la historia de su partido.

Rodrigo Lara

Otra candidatura por firmas es la del exsenador, Rodrigo Lara, quien es un ya conocido político y abogado.



Con su movimiento independiente 'Lara por Bogotá' aspira obtener un mejor resultado que si se adscribe a un partido tradicional o al Nuevo Liberalismo, pues parece ser que su relación con Carlos Galán es nula.

Soy un social demócrata porque creo en la igualdad de oportunidades, en la justicia, en el bienestar de todos los ciudadanos y en un Estado fuerte que garantice los derechos y proteja especialmente a los más vulnerables. Con garantía de derechos y oportunidades unimos a Bogotá. pic.twitter.com/br1181Ol3J — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) June 26, 2023

Diego Molano

Bajo el lema 'Reconstruyamos Bogotá' el exministro de Defensa, Diego Molano también está en la carrera por llegar al Palacio Liévano.



Molano ya pasó por el Concejo de Bogotá con el partido Centro Democrático y ha ocupado cargos como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.



Ahora está recogiendo firmas para su candidatura y la seguridad parece ser su apuesta fuerte.

Tenemos que reconstruir la seguridad de Bogotá.



Hagámoslo con determinación, trabajemos juntos para reconstruir Bogotá.#ReconstruyamosLaConfianza #ReconstruyamosBogotá pic.twitter.com/f1uENP5ClC — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) June 23, 2023

Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es otro de los nombres fuertes en la contienda.



Según un sondeo de Invamer publicado a inicios de junio, el exdirector del Dane, lidera la intención de voto con un 31,1 % seguido de Gustavo Bolívar con un 17,9 %.



Oviedo había trabajado antes en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en análisis macroeconómico y anunció su candidatura el año pasado.



Con el movimiento 'Con toda por Bogotá' se ha dedicado a recoger firmas para su campaña y recientemente anunció que ya superó las 50 mil necesarias para su candidatura.

Desde #OviedoParaOreja en #Fontibón, unas ideas:

1. #Educación para lograr #oportunidades incluyentes y pertinentes💛❤️

2. La #Movilidad necesita supervisión real para que las obras sí sucedan y beneficien a la comunidad👷🏽‍♂️

3. Fortalecimiento de la infraestructura en #Salud 🏥 pic.twitter.com/xkN0CErokP — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoA) June 25, 2023

Jorge Enrique Robledo

Jorge Enrique Robledo, reconocido exsenador de izquierda, ha consolidado una destacada trayectoria en el Congreso, suscitando elogios que pocos se atreven a cuestionar.



A esto, sumó su experiencia de presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 2022 que, no lo llevaron a donde quería, sin embargo, terminó siendo elegido como senador de la república por el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR).



Con ansias de continuar en su carrera política, el pasado 21 de junio, Robledo confirmó su candidatura a la alcaldía de Bogotá.



Como describe en su página web, irá por el partido 'Dignidad & Compromiso' que "se propone ser la tercera alternativa de los colombianos para participar en política".

En solo 90 segundos les explico por qué, luego de una vida entera dedicada a trabajar como servidor público, puedo ser el mejor alcalde de Bogotá.

Con el mejor programa y el mejor equipo de gobierno y con cero tolerancia a la corrupción.

¡Bienvenidos y bienvenidas! pic.twitter.com/OP0alA4T5n — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) June 25, 2023

Heidy Sánchez

Heidy Sánchez es la candidata oficial de Colombia Humana-Unión Patriótica-Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).



La abogada está en el Concejo de Bogotá desde el 2019 y allí ha hecho oposición a Claudia López. Desde allí ha defendido causas estudiantiles, ambientales, de género y derechos humanos.



Sánchez representa desde el Concejo de Bogotá a las nuevas generaciones de la Unión Patriótica.



Heidy Alcaldesa 2024.



¡La capital merece un cambio real y significativo, es tiempo de conseguirlo! Es el turno de nuestro derecho a la ciudad. #HeyBogotá pic.twitter.com/I9Htfzhhm0 — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) April 26, 2023

También se habla de que Carlos Fernando Galán volverá a la contienda después de perder en las elecciones de 2019, pero no ha sido confirmado. En las pasadas elecciones a la Alcaldía de Bogotá fue el principal contrincante de Claudia López y obtuvo un millón de votos.

Otro nombre que ha sonado es el de Carlos Amaya, exgobernador de Boyacá, cercano a la alcaldesa López y parte de la directiva de Alianza Verde, pero hace algunos días anunció su candidatura a la Gobernación de Boyacá.

​

Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO, expresó en su columna de opinión 'Gustavo Bolívar y la campaña por Bogotá | Voy y vuelvo' que "Bolívar es, para la mayoría de aspirantes, el candidato a derrotar, y es allí donde veremos la estrategia de la contraparte. Por ejemplo, es claro que Lara y Galán no tienen reconciliación posible, y Lara no cae mal en algunas huestes petristas. No se sabe si Oviedo termine respaldando a Galán o viceversa o si Mafe Rojas y Lucía Bastidas caben en el mismo partido o si los ‘verdes madurarán’ a algún candidato. Y con la llegada del exsenador Robledo, el tema se pone más interesante".

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

