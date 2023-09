El candidato de Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, inició una "maratónica colecta" para recibir apoyo de los ciudadanos con el fin de financiar su campaña para la Alcaldía de Bogotá.



(Lea también: Visitas del Gobierno Nacional a las localidades de Bogotá: ¿que dicen los candidatos?).

“En campañas de gente honrada como nosotros, los recursos siempre son

escasos. No comprometemos favores, no hacemos acuerdos debajo de la

mesa, ni pagamos a la gente para eventos masivos", afirmó Robledo.



Agregó que su campaña se ha caracterizado por ser "la más austera, sin grandes eventos, pago de transporte ni banquetes", por lo que los recursos donados por los bogotanos que lo apoyen le permitirán "adelantar una estrategia de publicidad para mostrar la mejor propuesta de alcalde".



Los donativos se podrán realizar a través de la página https://www.jorgerobledo.com/dona/, por cualquier ciudadano que cuente con medios electrónicos de pago.



(Puede leer: Diego Molano reta a Gustavo Bolívar a debate público para hablar de seguridad en Bogotá).

¡No se imaginan lo costosa que es una campaña a la Alcaldía!. Como somos una campaña decente y transparente necesitamos de tu apoyo, de todos los que están cansados de tanta corrupción en la política y de los que usan el todo vale para llegar al poder.



Desde hoy lanzamos… pic.twitter.com/r83hfs8a3P — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) September 18, 2023

Cada aporte quedará registrado con nombre de la persona, garantizando la transparencia y procedimientos exigidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).



"Contamos con recursos limitados y un gran compromiso de voluntarios, sin embargo la publicidad es costosa y queremos llegar a todos los rincones de la capital con nuestras propuestas”, añadió Robledo.

Lo que dijo sobre el metro

Robledo recientemente también habló sobre las obras de la primera línea del metro y sus perspectivas del proyecto.

Facebook Twitter Linkedin

Las maquinas que están haciendo los pilotes del metro. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Aseguró que, de ser alcalde, va a garantizar que la obra se termine tal y como está pactada. Sin embargo, enfatizó en que para él fue un error que se haya desistido de hacer el metro subterráneo.



“Ojalá me equivoque pero me temo que lo que suceda sobre todo debajo, en la caracas, debajo de los pilotes de este metro puede ser catastrófico ambientalmente hablando, habrá que esperar porque esos son debates que terminan con los hechos", aseguró.



Y agregó: "Como Alcalde promoveré un acuerdo Distrital y Nacional para que todos los sectores políticos de Bogotá y de Colombia nos comprometamos a que vamos a hacer una línea de Metro, dos líneas de metros, todas las que se necesiten, para que algún día y - será a la vuelta de 30 -50 años yo no sé - pero que hay que pensar en grande, tenemos que salirnos de esa teoría absurda de que cada Alcalde manda en su año, no, esas son ideas medievales.”

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ