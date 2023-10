Elecciones 2023: Diego Molano vota en la Universidad El Bosque

El candidato Diego Molano, asistirá a la iglesia de Torcoroma a este domingo a eso de las 8 de la mañana y luego, a eso de las 9 de la mañana, votará en la Universidad El Bosque, ubicada en la carrera Novena 9 No. 131A-2, en Bogotá.

Luego, a eso de las 10 de la mañana, visitará el centro comercial Unicentro, La Plaza de Usaquén y el centro comercial Bulevar Niza. Finalmente, a las 4 de la tarde, recibirá los resultados electorales en la sede casa azul.

Propuestas Bandera:



1. GERENCIA, GERENCIA Y MÁS GERENCIA. Más que grandes promesas que han sido realizadas por los políticos durante décadas, Bogotá lo que necesita son hechos concretos. Mujeres y hombres que busquen solucionar los problemas que se han venido acumulando por años y ejecuten las soluciones que han sido propuestas por décadas. Necesitamos, sobre todo, acciones concretas. Menos política y más administración, ejecutar con sentido de la urgencia, con calidad y respetando la dignidad de los bogotanos.



2. BOGOTÁ NO ES UN TRAMPOLÍN POLÍTICO. Durante muchos años Bogotá ha sido vista como un trampolín político con el cual se busca luego una candidatura presidencial. El ver a Bogotá como un trampolín electoral ha hecho que muchos de los problemas no sean abordados desde una perspectiva técnica y práctica, sino desde una perspectiva meramente electoral, sometiendo el bienestar de los ciudadanos a la rentabilidad política de unos pocos.



3. CONSTRUIR SOBRE LO CONSTRUIDO. Uno de los mayores problemas que ha sufrido Bogotá ha sido el tener gobernantes que sufren del síndrome de Adán y quieren crear todo desde cero. Por eso nuestra ciudad no tiene grandes obras de infraestructura. Por eso nuestra ciudad se desgasta en discusiones sobre si un metro debe ser elevado o subterráneo, en vez de procurar que por fin tengamos uno. Bogotá cuenta actualmente con planes y programas que deberían continuar siendo ejecutados en los próximos años. En mi administración las discusiones serán técnicas y prácticas para construir sobre lo construido. Mejorarán lo que haya que mejorar y darán continuidad a las políticas que están dando resultados sin importar quién las haya implementado.



4. POLÍTICAS BASADAS EN EVIDENCIA. Mi gestión se regirá por el principio de políticas basadas en evidencias, con lo cual se priorizarán medidas de las cuales se haya probado su efectividad. Se evaluarán constantemente las adoptadas de forma tal que, si hay que modificarlas o reemplazarlas, se haga sin sesgos políticos y desde una perspectiva técnica.



5. LA CALLE COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA DE GESTIÓN. Llevaré el despacho del alcalde y los consejos de gobierno a los distintos barrios y localidades para conocer de manera permanente los problemas de los ciudadanos y buscar crear soluciones de su mano. La comunicación presencial y digital permanente con los habitantes del territorio será mi principal herramienta de gestión.



6. CERO TOLERANCIA CON LA CORRUPCIÓN. La administración que lideraré no será tolerante con la corrupción. Seré implacable en la denuncia de los actos de corrupción que lleguen a identificarse en mi administración y seré el primero en denunciarlos sin importar de dónde vengan. Bogotá ya ha sufrido bastante por personas inescrupulosas que no entienden la sacralidad de los recursos públicos que se consiguen con el sudor de todos y son para el bienestar de todos. Todas las entidades públicas y sus funcionarios se certificarán en la norma antisoborno



7. SOLUCIONES INTERSECTORIALES PARA PROBLEMAS ESTRUCTURALES.

Los problemas urgentes y estructurales requieren un abordaje integral e interdisciplinario para que sus soluciones sean sostenibles.



8. BOGOTÁ COMO UNA CIUDAD INTELIGENTE. Buscaremos construir una administración moderna y eficiente mediante el uso y aplicación de información, tecnología e inteligencia artificial con levantamiento de información del suelo, la infraestructura distrital, las dinámicas sociales y económicas, así como lograr sectores que den solución a las problemáticas sectoriales a través del uso adecuado de la tecnología y la innovación.



9. UNA NUEVA IDENTIDAD BOGOTANA. La noción de "Cultura ciudadana" se ha vuelto obsoleta. Necesitamos de compromiso y decisión para crear una nueva identidad bogotana que nos una a todos los que habitamos esta ciudad. Una en la que no importa de dónde vengamos, seamos reconocidos por nuestra generosidad, capacidad de colaboración, respeto por los demás y acatamiento de las normas, consciencia ambiental que fomente el reciclaje y potencialice las medidas en contra del cambio climático y nos genere apropiación por nuestra ciudad.



10. A BOGOTÁ LA RECONSTRUIMOS ENTRE TODOS. El fomento del odio destruyó a Bogotá, su reconstrucción dependerá de todos. Desde el primero de enero de 2024 invitaré a todos los habitantes de Bogotá, así como a quienes compitieron conmigo por la alcaldía a hacer un equipo por Bogotá. La ciudad tiene enormes retos y dificultades que no dan espera y necesitan del compromiso, la participación y el talento de todos. No tendré una administración sectaria, mi alcaldía se enfocará en solucionar los problemas que aquejan a todos los habitantes de la capital.



REDACCIÓN BOGOTÁ