El rifirrafe entre Diego Molano y Gustavo Bolívar se intensifica. Después de que el candidato del Pacto Histórico afirmó que no volvería a los debates si su contrincante estaba presente, Molano lo retó un debate público para hablar de seguridad.



"Que sea público, con dos moderadores, porque uno no puede evadir el debate en Bogotá. Debemos garantizar que los ciudadanos conozcan cuáles son los valores, los principios, el modelo de ciudad que tenemos y cómo vamos a combatir la inseguridad", dijo Molano.



Y agregó: "Para ser alcalde de Bogotá y recuperar la seguridad no hay que tenerle miedo a los delincuentes, menos a los debates".

A @GustavoBolivar que decidió no asistir a más a debates lo invito a que acepte sentarse en un debate público y televisado conmigo, debatamos sobre conocimiento y propuestas de Bogotá.



Que los ciudadanos conozcan qué tipo de sociedad y valores representamos para que decidan por… pic.twitter.com/yxZTPZZuH6 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 19, 2023

La propuesta se da después de que Gustavo Bolívar anunciara por medio de un video que no iba a volver a asistir a debates con Molano, pues aseguró que después de lo sucedido en el CAI La Gaitana de Suba (por cuenta, al parecer, de miembros de la primera línea) se está "estigmatizando" a los jóvenes.



"Si yo sigo yendo a los debates a servirle de plataforma al cavernícola que vive diciendo que los jóvenes de Bogotá son terroristas, porque dos, o 10, o no sé si 20, han cometido actos vandálicos", mencionó el candidato del Pacto Histórico.



Bolívar agregó que con los otros candidatos no tenía problema con debatir y que iba a compartir sus propuestas por medio de transmisiones en vivo en las redes sociales.



Por otro lado, señaló que junto con sus abogados estaban trabajando en acciones legales contra Molano, y que lo llevarían ante la Corte Suprema de Justicia a responder por los supuestos ataques en contra del candidato del Pacto.



COMUNICADO

Con el candidato del fascismo que trata de terroristas a nuestros jóvenes no vuelvo a debates. Con los demás sí.

No permitiré que siga estigmatizando a nuestros jóvenes.

Entre tanto haré transmisiones en vivo por mis redes sociales para exponer mis propuestas

Favor RT pic.twitter.com/Q8F2oZDV96 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 19, 2023

El comienzo del debate

En entrevista con EL TIEMPO, Bolívar ya había hablado acerca de los comentarios que había recibido de parte de Molano en los últimos días y de su decisión frente a los debates.



"La mitad de mi campaña me la he pasado estudiando, yo por eso llego a todos lados con cifras, con propuestas, investigo Bogotá, pero esos tipos quieren llevar la campaña a otro escenario. Entonces, para qué ir a esos debates donde el escenario es la confrontación", afirmó en entrevista con el editor general, Ernesto Cortés.

Ante estos señalamientos, Molano respondió: "¿que Bolívar no va a regresar a los debates porque soy el único que tiene la capacidad de confrontarlo? Como no tuvo miedo de financiar a la primera línea para destruir a Bogotá, como no tuvo miedo de llenar a los jóvenes de odio para que destruyeran a su propia ciudad".



Con respecto a las vallas que compartió en sus redes sociales en las que también mencionaba a los otros candidatos, el aspirante por el Pacto Histórico indicó que él no las hizo sino que "todas las hacen sobre la base de titulares en inglés".



Añadió que la de Molano decía I will kill your children (Yo mataré a tus niños). Ante la pregunta de si eso les parecía ofensivo, mencionó:



"Sí, claro, pero es que él me dice a mí terrorista. Entonces, cómo reclamas respeto de alguien si llega a los debates a decir que yo incendio los CAI, que soy terrorista, que financio la primera línea si no es cierto. Uno para reclamar respeto tiene que dar respeto, si él retira los tuits que ha puesto y las palabras que ha dicho, yo con mucho gusto retiro la valla, no tengo ningún problema".

REDACCIÓN BOGOTÁ