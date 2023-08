Diego Molano, el candidato del movimiento Reconstruyamos Bogotá, habló con el editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, y explicó cuáles son los retos que la ciudad debe afrontar cuando se inicie el nuevo mandato de quien se gane la silla más importante del Palacio de Liévano.



Para Molano, que fue director del ICBF, de Prosperidad Social, concejal de Bogotá, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y que hace poco más de un año acabó su periodo como ministro de Defensa, el gran problema de la ciudad es la inseguridad y la falta de oportunidades. Dos temas que son ejes en su plan de gobierno.



En materia de seguridad, el candidato Molano asegura que lo que los ciudadanos buscan es una respuesta contundente en materia operativa para combatir a las bandas criminales que “atracan, extorsionan y roban”, además, hace un especial énfasis en la preocupación que, dice él, sienten las mujeres por el acoso permanente al que se ven sometidas dentro del Sistema Integrado de Transporte.



Por eso, Molano señala: “Nuestra meta es aplicar todo el conocimiento, la experiencia y las propuestas para garantizar que Bogotá sea una ciudad mucho más tranquila”.



En esa misma línea, dice que para poder solucionar los problemas de inseguridad por los que atraviesa la capital es indispensable revisar el diagnóstico que se les está haciendo a las estrategias en la capital y que para ello él propone la creación de un escuadrón especializado dedicado a combatir a las grandes bandas del multicrimen.



El candidato a la alcaldía de Bogotá Diego Molano. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

“El crimen en Bogotá ya no es el mismo de hace un año y la política de ‘paz total’ del Gobierno lo que ha hecho es que ha incentivado el renacimiento de las bandas y hoy el crimen en la ciudad es organizado”, añadió Molano.



A esto hay que sumarle que el candidato señala que ha sido tanta la transformación del crimen en la ciudad que hoy, según sus cifras, el 75 por ciento de los homicidios en Bogotá son por cuenta de un sicariato, “eso es una muestra de que el crimen en la ciudad es muy organizado y es asesino”, por consiguiente, su propuesta contempla la creación de una megacárcel para 3.000 sindicados.

Mantener a los delincuentes en la cárcel y que no salgan a delinquir es vital para Bogotá FACEBOOK

TWITTER

“Mantener a los delincuentes en la cárcel y que no salgan a delinquir es vital para Bogotá porque si no, no estamos haciendo nada. Esta megacárcel es especialmente para los reincidentes, para los jefes de las bandas criminales que los están metiendo en las estaciones de la policía y, tercero, a los venezolanos que cometen delitos que creen que no les aplica la ley colombiana y salen a delinquir”.



Ante la propuesta del presidente Petro sobre “pagar para no matar” que estipula que se dará un subsidio de un millón de pesos a los jóvenes para que no salgan a delinquir a las calles, el candidato Molano dice no y asegura que si es Bogotá una de las ciudades seleccionadas para este proyecto, “el Presidente aquí no encontrará eco porque esa es una señal equívoca de cómo puede garantizar uno la seguridad”.



Dice Molano que con esos recursos él propone invertir en más programas sociales y en educación dirigida a esos jóvenes que “están en guerra” y en pagarles mejor a los agentes de policía para que puedan cumplir de mejor manera con sus trabajos.



La movilidad

Del otro lado de las preocupaciones del candidato están los asuntos de movilidad. Dice Molano que hay que ponerle freno al tema de la evasión en el sistema de transporte y que por eso él “premiará a los ciudadanos que tengan la tarjeta de TransMilenio y que la usen todos los días”.



La estrategia del candidato es algo como acumular puntos por uso durante la semana para que puedan obtener un descuento del 100 por ciento en los viajes de TransMilenio los fines de semana.



Sin embargo, para Molano la movilidad también tiene una estrecha relación con la seguridad. Su propuesta de TransMilenio gratis los fines de semana también incluye la creación de vagones de uso exclusivo y voluntario para mujeres en el sistema y la creación de un cuerpo exclusivo de policía para cuidar todo el sistema de transporte. Dice que sería algo similar a la policía del metro en Nueva York.



Frente al metro manifiesta que será un alcalde que se dedique a terminar lo que ya está marchando. Le dice sí a terminar la primera línea del metro como está diseñada y se compromete a volverla una obra que genere desarrollo para la ciudad. Por el lado de las nuevas troncales de TransMilenio dice que todo lo contratado se ejecutará, pero que no seguirá con el Corredor Verde, y pide que se pare el proceso de licitación porque, como está diseñado, no cabe sobre la carrera 7.ª.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ