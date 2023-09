El candidato del movimiento Reconstruyamos Bogotá, Diego Molano, se refirió al ataque sucedido en el CAI la Gaitana de Suba en la noche del sábado, al parecer por parte de la primera línea.



"Si Bogota elige a @GustavoBolivar como alcalde sus 'gestores de paz' de la primera línea terminarán de destruir los CAI como lo intentaron anoche en Suba", afirmó.



Las instalaciones del CAI fueron incendiadas y, por medio de cámaras de seguridad, se ve que los uniformados quedaron acorralados en medio de las llamas.



Varios denunciantes afirman que no solo ocurrió en este CAI sino también en el portal de Suba y en varios lugares de la ciudad. Las manifestaciones serían para conmemorar la muerte de Javier Ordóñez, ocurrida el 9 de septiembre de 2020.



Si Bogotá elige a @GustavoBolivar como alcalde, sus “gestores de paz” de la primera línea terminarán de destruir los CAI como lo intentaron anoche en Suba.



Si soy alcalde estarán recluidos en la mega cárcel. — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 10, 2023

Por otro lado, el candidato del movimiento Reconstruyamos Bogotá, durante la tarde del sábado, fue recibido con insultos en Cúcuta, donde fue a presentar su libro 'Bajo Amenaza'.

Según se registró en videos de redes sociales, Molano fue abucheado por un grupo de jóvenes, quienes con arengas y cárteles se refirieron a las personas que murieron en las protestas que se llevaron a cabo mientras el se desempeñó como ministro de Defensa.



El candidato dijo que los jóvenes se fueron tiempo después. "No se quedaron al debate, los invitamos. (...) Por eso escribí el libro, porque hay algunos que quieren anular el debate democrático con actuaciones violentas, simbólicas y no permiten la discusión", dijo el exministro, de acuerdo con W Radio.



Agregó para el medio citado que su libro "da la versión de todos aquellos que estuvimos en el proceso de recuperación del orden y la tranquilidad cuando hubo un bloqueo que afectó los derechos de todos los colombianos”.



¿De qué otra manera quería Diego Molano que lo recibieran en un evento donde se presume se respeta el conocimiento y la democracia?



El permitió la masacre de jóvenes del estallido social, y También permitió el bombardeo de niños en el Caqueta. pic.twitter.com/bLFv7iCoON — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) September 10, 2023

Molano también se refirió al hecho en sus redes sociales, y dijo que fue un aparente "sabotaje" de la primera línea.



"¡La oposición democrática está bajo amenaza! Este fue un fin de semana triste para la política colombiana: fui saboteado por la Primera Línea en Cúcuta, mientras presentaba mi libro ‘Bajo Amenaza’", escribió el candidato.



También habló sobre las agresiones que se presentaron en un foro de candidatos a la Alcaldía de Cali, en el cual un joven con camiseta del Pacto Histórico y un guardia de seguridad de Wilson Ruiz sostuvieron un enfrentamiento que generó confusión y miedo en el recinto.

Según algunos de los asistentes, integrantes de primera línea que acompañaban a uno de los candidatos habrían interrumpido las intervenciones de Alejandro Éder y Wilson Ruiz. Esto habría provocado la reacción del escolta del exministro de Justicia, quien habría sacado su arma de dotación y enfrentado en insultos con uno de los jóvenes.



"Al mismo tiempo, ese mismo grupo atacó a mi compañero @WilsonRuizO en un debate a la alcaldía de Cali; el candidato al Concejo de Bogotá, Iván Díaz, fue golpeado en la Universidad Pedagógica por tener publicidad del @CeDemocratico", aseguró.

Cabe resaltar que en un comunicado conjunto con representantes de juventudes, y los candidatos asistentes, Miyerlandi Torres, Wilson Ruiz, Alejandro Éder, Déninson Mendoza, Danis Rentería y Diana Rojas, rechazaron el hecho y pidieron garantías de seguridad para los candidatos.

Finalizó la publicación afirmando que "así usen sus colectivos para eliminar las voces que piensan diferente este Gobierno, no lo van a lograr y Colombia va a votar en contra del Pacto de la Picota el próximo 29 de octubre".

¡La oposición democrática está bajo amenaza!



Este fue un fin de semana triste para la política colombiana: fui saboteado por la Primera Línea en Cúcuta, mientras presentaba mi libro ‘Bajo Amenaza’.



Al mismo tiempo, ese mismo grupo atacó a mi compañero @WilsonRuizO en un debate… pic.twitter.com/vGVrhIclS1 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 10, 2023

REDACCIÓN BOGOTÁ