Después de que el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, publicó en sus redes un video acerca de la situación de las EPS, su contrincante Gustavo Bolívar le respondió y dijo que, según él, estaba propagando desinformación.



Por medio de una videocolumna, Galán se refirió a la carta que las EPS Sura, Compensar y Sanitas le enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sobre su situación financiera.



Aseguró que el colapso de estas instituciones "sería catastrófico" para Bogotá, y que las consecuencias "para el sector salud en nuestra ciudad serían más graves incluso que la pandemia".

"Si Sura, Sanitas y Compensar colapsan, Bogotá tendría que ver cómo reorganizar a más de 3'700.000 personas en el sistema de salud (...) el Gobierno Nacional debe escuchar, dialogar, y poner a los colombianos por encima de sus intereses políticos", dijo.



Ante esto, el candidato del Pacto Histórico Gustavo Bolívar le respondió lo siguiente: "Carlos Fernando, le pido no propague desinformación y miedo a costa de la vida de millones de ciudadanos. No es cierto que estas EPS estén des-financiadas, se les está pagando de manera anticipada para que puedan terminar el año. Se ha demostrado que este año se ha tenido el aumento de la UPC más alto de la historia, con un 16, 23 %".



Por medio de su cuenta de X, además, defendió la reforma a la salud que ha propuesto el gobierno de Gustavo Petro. "Contrario a lo que usted expresa, presenta soluciones concretas para detener la crisis de las EPS", indicó.

Carlos Fernando le pido no propague desinformación y miedo a costa de la vida de millones de ciudadanos. No es cierto que estas EPS estén des-financiadas, se les está pagando de manera anticipada para que puedan terminar el año. Se ha demostrado que este año se ha tenido el… https://t.co/CHtsgOvscg — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 28, 2023

Galán no se quedó atrás y nuevamente le respondió: "No, Gustavo. Seamos responsables: el riesgo de un colapso en el sector salud es real, y Bogotá necesita un alcalde que defienda a sus habitantes, no al Gobierno Nacional".



"Yo defiendo a los habitantes de esta ciudad, y usted está defendiendo a un Gobierno. (...) Las alarmas están prendidas y el colapso de una de estas EPS sería catastrófico para Bogotá", añadió.

No, Gustavo. Seamos responsables: el riesgo de un colapso en el sector salud es real, y Bogotá necesita un alcalde que defienda a sus habitantes, no al Gobierno nacional. https://t.co/zPpiUQI3Sr pic.twitter.com/ZC0fej2dRN — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 28, 2023

Este lunes, después de una reunión con representantes de la EPS, el ministro Jaramillo aseguró que los servicios de estas entidades no serán suspendidos y que hasta julio se les han pagado a las tres EPS un total de 14 billones de pesos. Si continúan en funcionamiento se les pagaría hasta final de este año otros 10 billones.



Al respecto, Acemi (gremio que agrupa a las principales EPS del contributivo) afirmó que no es verdad que se recibirán recursos adicionales a los que les vienen girando mes a mes por concepto de UPC.

REDACCIÓN BOGOTÁ