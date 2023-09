El candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, afirmó en sus redes sociales que no ha podido acudir a préstamos bancarios para su campaña, por lo que decidió acudir a otras fuentes de financiación, entre las que se encuentra una subasta de arte.



Bolívar, en su cuenta de X, aseguró que "el CNE sigue dilatando el fallo sobre una demanda" contra la inscripción de su candidatura, y que por eso no ha podido acudir a las entidades bancarias.



"Es una desventaja antidemocrática por cuanto otras campañas ya invierten gruesas sumas de dinero", dijo.



Por lo tanto, el candidato del Pacto Histórico indicó que usará otras alternativas como rifas, colectas y una subasta de arte. Esta última se realizará el próximo 21 de septiembre, aunque aún se desconoce el lugar.



"Espero la colaboración de artistas que me quieran donar una obra para venderla y compradores que quieran adquirirlas. Las mostraré aquí con todas las credenciales para sus autores", señaló Bolívar.



El CNE sigue dilatando el fallo sobre una demanda contra la inscripción de mi candidatura. Por ese motivo aún no obtengo prestamos bancarios para hacer mi campaña. Es una desventaja antidemocrática por cuanto otras campañas ya invierten gruesas sumas de dinero.

Por tanto,… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 12, 2023

La demanda

El pasado 15 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que iba a estudiar una demanda que argumenta que se debe revocar la inscripción de la candidatura de Gustavo Bolívar para la Alcaldía de la capital.



La demanda la instauró Juanita Cataño, una ciudadana caleña que aspiró a la Alcaldía de Cali y quien argumentó que hubo supuestas irregularidades cuando Bolívar renunció a su cargo como senador de la República, el pasado 31 de diciembre.



“Su renuncia no fue publicada en la Gaceta del Congreso o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros”, aseguró la accionante.

Mesa Directiva del Senado acepta renuncia de Gustavo Bolívar Foto: Captura de pantalla

Desde el CNE le explicaron en su momento a EL TIEMPO que el proceso estaba en etapa de instrucción, es decir, en estudio, y que por ende se iban a centrar en analizar las pruebas. El caso está en el despacho de la magistrada Fabiola Márquez Grisales, presidenta del Consejo.



"Solo queda esperar el fallo y respetar la institucionalidad. No podemos quedarnos quejando en redes, las acciones jurídicas son herramientas ciudadanas y democráticas y siempre PACÍFICAS, esa es la diferencia entre quienes actuamos en derecho y quienes violan los derechos de los demás con actos violentos, terroristas y vandálicos", escribió Cataño en Twitter.



Por su parte Gustavo Bolívar, ante los micrófonos de Caracol Radio, afirmó que su renuncia tuvo publicidad incluso antes de presentarla oficialmente, y que, cuando lo hizo, la noticia también fue publicada en medios de comunicación.



Además, mencionó que el hecho de que no se publicara en la Gaceta del Congreso no es su responsabilidad.



"Yo no tengo la obligación de publicar eso en la Gaceta, porque yo no manejo la Gaceta, eso lo maneja la Mesa Directiva del Congreso", aseguró.

El candidato agregó: “Entonces si usted quiere inhabilitar un candidato sencillamente él renuncia y ellos no la publican, el problema es de la Mesa Directiva. Pero digamos que el espíritu de la norma es que haya publicidad para la transparencia de las cosas y más publicidad de la que tuvo (su renuncia) no hay nada".



Cabe resaltar que Bolívar anunció el 26 de octubre de 2022, tres meses después de posesionarse en el Senado, que renunciaría a su curul porque, según él, el dinero no le alcanzaba para cumplir con sus obligaciones.



Dos meses después, el 31 de diciembre del año pasado, Roy Barreras publicó la carta de renuncia del ahora candidato en sus redes sociales, y escribió: “Con ella desaparece la incompatibilidad por cruce de períodos y queda habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá si así lo decide”.

REDACCIÓN BOGOTÁ