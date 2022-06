Este jueves 16 de junio se reforzaron a 44 los puestos de control del Distrito, Policía y Ejército en las entradas y salidas de la ciudad y en los principales corredores viales, como una de las medidas para garantizar la seguridad y la convivencia en la ciudad, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 19 de junio.

Serán 11 puestos fijos ubicados en zonas periféricas y 33 móviles designados para atender las necesidades de los comandantes de las estaciones en las 20 localidades de la ciudad. Suba, Ciudad Bolívar y Usme tienen la mayor presencia de puestos móviles debido al número de población y mesas de votación.



El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Aníbal Fernández de Soto, el comandante de la XIII Brigada del Ejército, BG David Gómez, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, MG Eliécer Camacho, patrullaron este jueves en la noche por varios puestos de control y barrios de la localidad de Bosa, donde se adelantaron requisas a conductores y automotores; verificación de antecedentes de personas y de vehículos a través de los dispositivos de geolocalización PDA (Asistente Personal Digital).

"Hemos reforzado la seguridad en Bogotá para las elecciones presidenciales. Teníamos 20 puestos de control, ahora contamos 44 puestos mixtos con la Policía y con nuestro Ejército. Estamos haciendo patrullajes conjuntos en distintas zonas de la ciudad, en distintas localidades, en la zona rural; no hay nada que esté descubierto para que este domingo haya una jornada tranquila, pacífica y que los ciudadanos puedan ir a votar en paz", mencionó el secretario de Seguridad.



Desde este viernes también estarán cuatro equipos de avanzada conformados por miembros antidisturbios, personal de vigilancia por cuadrantes y de la Sijín, quienes realizarán patrullajes por diferentes corredores viales.



Además, se contará con 2 helicópteros, 9 drones y más de 7.000 cámaras de seguridad que estarán grabando y transmitiendo en vivo para reaccionar de manera inmediata ante cualquier novedad de orden público y con 11.397 policías, 3.400 soldados y 860 Gestores de Diálogo y Convivencia en las calles y en los puestos de votación para garantizar la tranquilidad de la jornada electoral.

Otras medidas

Se instalaron 20 Puestos de Mando Unificado (PMU), uno por cada localidad, que se encargarán de monitorear y coordinar el trabajo de los distintos organismos de emergencia y seguridad en el proceso electoral del fin de semana.



El domingo 19 de junio, a las 6:00 a.m., en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), la alcaldesa Claudia López y el secretario Aníbal Fernández de Soto instalarán el PMU Distrital y desde allí se monitoreará el desarrollo de la jornada.



Habrá Ley Seca entre las 6 p.m. del sábado 18 de junio hasta el mediodía del lunes 20 de junio. Desde el jueves 16 de junio hasta el sábado 18 de junio de 7:00 p.m. a 4:00 a.m. habrá restricción de acompañante hombre en moto. Así mismo, habrá restricción de concentraciones en parques, plazoletas y alamedas desde el jueves 16 de junio hasta el sábado 18 de junio de 10:00 p.m. hasta 4:00 a.m.



Se suspende el porte de armas de fuego y traumáticas desde este viernes 17 de junio a las 6:00 p.m. hasta el miércoles 22 de junio a las 12:00 de la noche.

De esta forma se espera que Bogotá viva una verdadera fiesta democrática, como la que se llevó a cabo el pasado 29 de mayo.



Cualquier emergencia que los ciudadanos deseen reportar será atendida en la Línea 123.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

