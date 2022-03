Así como las elecciones del domingo en Bogotá dejaron unos grandes ganadores, como lo fue el Pacto Histórico, que logró más curules en Cámara y Senado de lo que algunos analistas pronosticaban, también quedaron unos grandes perdedores.



En esa lista no solo se cuentan los partidos que pierden sus curules en la Cámara por la ciudad, sino también varios experimentados líderes que esperaban mejores resultados.

Uno de los primeros y mayores afectados en la jornada es el exalcalde Enrique Peñalosa, quien no obstante conocer como pocos la ciudad, los problemas de sus habitantes y las estructuras políticas y haber hecho la campaña mostrando los logros en su segunda alcaldía, no capitalizó todo eso.



Por el contrario, en su propia ciudad, el dos veces exalcalde estuvo muy por debajo del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Escrutado el 100 por ciento de las mesas, la diferencia fue de 104.287 votos para Peñalosa frente a 304.468 de Fico. Incluso, Gustavo Petro le puso una amplia ventaja.



Carlos Prado, analista político de la Universidad Militar Nueva Granada, explica el resultado en las urnas del exalcalde en “su débil favorabilidad” y sus “discursos erráticos” cuando fue mandatario, aunque “cumplió” con lo que se propuso en obras de urbanismo. Agrega que también en el imaginario está la cercanía que tuvo con Claudia López, quien no goza de buena imagen.



Carlos Arias, analista de la Universidad Externado, cree que el exalcalde fue el “gran perdedor” de las elecciones. Según Arias, siendo Peñalosa dos veces exmandatario no logró recoger firmas en su propia ciudad para aspirar por un movimiento ciudadano –fue apoyado por ‘la U’– y tuvo que ver cómo lo superaron de lejos dos personas que para los bogotanos no son cercanas: Gutiérrez, en Equipo por Colombia, y Francia Márquez, en Pacto Histórico, quien fue la gran sorpresa en la ciudad y en el país.



Los Galán



Otros de los mayores perdedores en la contienda pasada en la capital son los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán. Ellos, de acuerdo con los analistas, estaban en su ciudad, donde tienen la mayor fuerza política y esperaban consolidar una plataforma en el futuro. Apelaron a la imagen y bandera de su padre (el inmolado Luis Carlos Galán), cuando muchos jóvenes hoy no conocen los ideales del líder del Nuevo Liberalismo.



Esta colectividad, con 189.973 votos, logró una curul en Cámara (la de la ambientalista Julia Miranda), cuando algunos apostaban por dos, y no alcanzó escaños en Senado, no obstante tener en la lista a Carlos Fernando, quien fue la segunda mejor votación a la alcaldía en 2018 (1’022.362 sufragios, a menos de 100.000 de López ), lo que le dio una curul en el Concejo, y a la periodista y presentadora de televisión Mábel Lara.



El caso Alejandro Gaviria



También es uno de los grandes perdedores Alejandro Gaviria, exministro de Salud y exrector de los Andes, quien, según los analistas, se presentó como independiente y como la renovación en política y que podía encontrar simpatías en los jóvenes, pero no logró transmitir eso entre los electores.



“No caló entre los jóvenes y un sector lo identificó más como un candidato apoyado por la clase política tradicional”, dice Carlos Prado, mientras que Carlos Arias señala que Gaviria “no entendió que debía construir un discurso emocional y empático con las necesidades de las clases populares”. El exministro se ubicó tercero en la Coalición Centro Esperanza, con 141.543 votos, después de Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán.

El senador Sanguino



Entre los ‘verdes’ en la ciudad aparece como otro de los grandes perdedores el senador Antonio Sanguino, quien desde que fue concejal era un elector importante en la ciudad y entre la Alianza es reconocido como uno de sus líderes y generadores de opinión.



En efecto, se movía en esas esferas en los medios. Sin embargo, no logró los sufragios suficientes para conservar su escaño en el Congreso, aunque el partido sí aumentó sus curules en Senado, pasó de 10 a 14.



Y la senadora Angélica Lozano



En el caso de la senadora ‘verde’ Angélica Lozano, quien si bien revalidó su curul y su liderazgo no tiene discusión en los ‘verdes’, no logró los mismos votos de hace 4 años en Bogotá (51.984 en 2022 frente a 62.748 en 2018), donde tiene su mayor caudal político y la alcaldesa es su esposa.



Su partido en la capital perdió una de cuatro curules en la Cámara, la de Mauricio Toro, una de las promesas de la Alianza Verde en el Congreso, aunque aumentó sus votos frente a hace cuatro años.



Prado cree que la explicación del resultado de la senadora es que ella recibió el voto de castigo por su relación con la alcaldesa y, por ende, su cercanía directa con la actual administración distrital. Además, según el análisis de Arias, la senadora tampoco pudo consolidarse como gran líder de la Alianza Verde y no logró tener un candidato fuerte en la coalición Centro Esperanza, cuyos precandidatos se mostraron divididos y las tensiones fueron evidentes.



En esa misma línea, uno de sus mayores electores en la capital, como lo es Inti Asprilla,

quien estaba en la Cámara y pasó a Senado, es considerado un ‘verde’ cercano a la izquierda y, por esa vía, ha terminado identificándose con el Pacto Histórico, a pesar de que esa coalición es liderada por Gustavo Petro, un acérrimo contradictor de la mandataria y de la senadora. Asprilla hizo parte de la lista a Senado del Centro Esperanza, y en Bogotá tuvo 41.199 votos, menos de la mitad de los logrados en 2018 (99.462).

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24