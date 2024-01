Elección de personero de Bogotá alienta duras críticas a proceso en debates del Concejo

Una nueva polémica empezó a librarse en el Concejo de Bogotá. En esta ocasión es por el proceso de elección del personero distrital y que, como hace 4 años, ya no será en los tiempos de ley, sino posterior.



Para ese procedimiento la Secretaría Distrital de Hacienda contrató el año pasado por valor de 239 millones de pesos a la Universidad de Pamplona, que además de adelantar la convocatoria y las evaluaciones de los candidatos, tiene que presentar un proyecto de resolución que reglamenta el proceso.



La nueva polémica se presenta luego de superada esta semana la que se generó por la elección en la primera vicepresidencia del concejal Rolando González y no a un miembros de alguna de las dos bancadas de oposición. Finalmente, el cabildo distrital escogió en ese cargo a Ana Teresa Bernal, de la coalición del Pacto Histórico, que se quedó con cuatro vicepresidencias.



La elección del personero de la ciudad debe darse a más tardar en el mes de febrero, para que el primero de marzo esté posesionado el representan del Ministerio Público. Sobre el mismo procedimiento se ha pronunciado la Procuraduría exigiendo el cumplimiento de los tiempos.



El árduo debate ahora se da alrededor de la discusión del proceso propuesto para dicha elección y que se había frustrado en diciembre pasado, cuando la corporación distrital fue convocada a sesiones extraordinarias.



Durante los debates del año pasado se conoció que la Universidad de Pamplona había sido la única institución que cumplía todos los criterios para la habilitación, en especial, tener una plataforma para convocatorias virtuales.



Este fue un requisito que, según señalaron algunos cabildantes en su momento, habría sido incluido de manera "tardía". También trascendieron cuestionamientos que en el pasado se le hicieron a dicha universidad por procesos de selección en el país.



Finalmente, tras tres polémicos proyectos de resolución, la corporación distrital hundido por mayoría la convocatoria la reglamentación del proceso, con lo cual la discusión sobre la elección del personero quedó para la legislatura de 2024.



Juan Baena, presidente del concejo de Bogotá

El árduo debate ahora se dio alrededor de la discusión del proceso propuesto para la elección del personero y que se había frustrado en diciembre pasado.

Pero instalado el nuevo Concejo el tema de la selección del personero volvió a generar polémica. De hecho, en la sesión plenaria de este martes, varios cabildantes recordaron los cuestionamientos a la Universidad de Pamplona.



Uno de ellos fue el concejal Daniel Briceño, quien calificó la selección de la institución como de "la peor decisión" y citó varios cuestionamientos a procesos realizados por dicha institución entre los años 2014 y 2023, entre ellos citó el concurso de jueces y magistrados de la Rama Judicial en 2014, la convocatoria de Empresas Sociales del Estado en 2016 y los concursos de elección del gerente del hospital de Ocaña y, el más reciente, el del personero de Bucaramanga.



Pero Briceño fue más allá. Se refirió a un punto polémico de la nueva resolución de convocatoria de la elección del Personero de Bogotá.



"La Universidad está buscando que la prueba de entrevista no exista (…) Vamos a tener un concurso de personero donde el Concejo no existe", afirmó Briceño, quien expresó su preocupación porque "no presentarse a una entrevista ya no es causal de inadmisión" en el concurso.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá.

Una posición en la misma línea tuvo la concejal Diana Diago, quien aseguró que el año pasado, en tres días, fueron presentadas cuatro resoluciones y que la nueva resolución "es casi igual a la que se discutió hace 4 años para la elección del personero saliente".



También dijo que los resultados de las pruebas no deben tener carácter reservado, como se propone, sino que por el contrario tengan publicidad "para saber quiénes clasifican y quiénes no". Pidió además revisar los criterios y puntajes de evaluación.



Por su parte, Juan Baena, presidente del Concejo de Bogotá, le dijo a EL TIEMPO que ante las críticas a la resolución que regula el proceso de selección del personero convocó a delegados de las bancadas a una mesa de trabajo para analizar artículo por artículo y presentar a la universidad las observaciones.



Diana Diago, concejal de Bogotá.

"Vamos a trabajar sobre esa resolución, cité a una mesa de trabajo con concejales de todas las bancadas para hacer observaciones sobre cada uno de los artículos de la resolución y, a partir de ahí, vamos a confeccionar una que es la que vamos a enviar a la universidad para que acepte o no las observaciones", dice Baena, quien se mostró confiado en que este mismo martes se tenga una respuesta para ser presentada de nuevo a la planearía en la sesión de este miércoles.



Y agrega que las observaciones discutidas en el Concejo es parte del proceso de debate que debe dar el cabildo distrital y que las que se refieren a que los puntajes no sean públicos o que los candidatos no presenten entrevista "no levantan sospechas de una malquerencia o que haya una mano negra".

Baena reconoce que su preocupación es que el personero de la ciudad no estará elegido y posesionado el primero de marzo como establece el reglamento, la ley y la Constitución.



"Como van las cosas, nos vamos a pasar unos días. Espero que no pasarme más de 15 días", precisó el presidente del Concejo, quien recordó que hace cuatro años la selección del representante del Ministerio Público se tardó más tiempo. En ese momento fue elegido Julián Pinilla.



Respecto de la selección de la institución que hará la selección, Baena recordó que eso lo hizo la anterior Secretaría de Hacienda y que, en su opinión, el valor de la propuesta fue clave. Mientras la Universidad de Pamplona ofrecía hacer el proceso por 239 millones y la Nacional, que no se presentó, lo había cotizado en un estudio de mercado en 767 millones.



De hecho, la Secretaría Distrital de Hacienda explicó que un proceso de selección abreviado llevó a la escogencia de la Universidad de Pamplona, entre cinco que se presentaron y tras una primera convocatoria que fue declarada desierta. Los valores de las propuestas variaron entre los 210 millones y 244 millones de pesos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En X: @guirei24

REDACCIÓN EL TIEMPO