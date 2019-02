La pelea por la presidencia del Concejo está entre dos mujeres

A pocos minutos de iniciar la votación para la presidencia del Concejo de Bogotá, el cargo se lo disputan dos mujeres en medio de una puja entre quienes piden que se respeten los acuerdos y entre los que no quieren que la Alianza Verde se quede con el cargo.



Por un lado está María Clara Name, del partido Alianza verde, a quién por los acuerdos de hace 3 años le corresponde el turno. Entre tanto algunos miembros de la coalición que no avalan el acuerdo, proponen a Nelly Patricia Mosquera, del partido de la U.

Sin lugar a duda el telón de fondo de esta votación para la presidencia del Concejo está marcada por las elecciones a la Alcaldía por Bogotá.



Para los disidentes que no quieren respetar los acuerdos, entregarle la presidencia a los Verdes es darle oxígeno a las campañas de los pesos pesados de la política independiente y alternativa en Bogotá, Claudia López y Antonio Navarro wolff.

En los acuerdos políticos que se hicieron hace tres años, se decidió que el 2016 la presidencia del Concejo era para Cambio Radical, en 2017 para el partido liberal y en 2018 para el Centro Democrático. En este 2019 el turno era para la Alianza Verde.



En horas de la mañana de este martes, el alcalde Enrique Peñalosa escribió en su cuenta de twitter: "Los acuerdos políticos también son compromisos éticos". El trino fue interpretado como un mensaje de respaldo a los acuerdos que se hicieron cuando las bancadas se repartieron las dignidades del cabildo.

Los acuerdos políticos también son compromisos éticos. — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 5 de febrero de 2019

El cajón para sacar a los verdes se veía venir desde el año pasado, tras las estrepitosas derrotas de los políticos tradicionales en Bogotá donde los independientes y las fuerzas de izquierda se remontaron en votación.



Los más radicales consideran que en manos de los verdes era un bocatto di cardinale para Claudia López y Antonio Navarro Wolff, dos contendores que ya demostraron su fuerza electoral. Y ambos son considerados unos candidatos fuertes para la alcaldía.



