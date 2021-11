Le cogió la noche al Concejo con la elección del nuevo contralor de Bogotá

Desde agosto y septiembre pasados, la mayoría de ciudades y departamentos del país empezaron a dar pasos para adelantar el proceso de elección de sus contralores; incluso, ya varias universidades escogidas se encuentran realizándoles las pruebas a los candidatos.



En Bogotá, la selección del jefe de la entidad de control aún está cruda. Ni siquiera se ha hecho la convocatoria para escoger la institución de educación superior que estará a cargo de dicho concurso.

El periodo de los actuales contralores fue reducido de cuatro a dos años por el acto legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, a fin de que en adelante no coincidan con los periodos de alcaldes y gobernadores.



De hecho, la mayoría de las entidades territoriales –65 tienen contralorías– realizaron dicha designación en enero de 2020.



En la capital, este proceso tuvo retrasos y la elección del contralor distrital se concretó el 18 de noviembre de 2020, casi once meses después, con lo que, como se planteó en un principio, el actual jefe de la entidad de control, el abogado y politólogo Andrés Castro Franco, estaría solo 13 meses.



El actual contralor de Bogotá, Andrés Castro, se posesionó el 18 de noviembre de 2020. Foto: Archivo particular

Ahora el proceso para escoger el reemplazo se puede tardar cuatro meses o más, con lo que desde ya en algunos sectores políticos se da como un hecho que, igual que en 2020, en el ente de control deberá ser nombrado un encargado, que en este caso será el vicecontralor.



Tal como hace dos años, en este 2021 el proceso está demorado. De hecho, hace poco el cabildo distrital le solicitó a la Secretaría de Hacienda la disponibilidad presupuestal para iniciar la convocatoria a las universidades interesadas en realizar el concurso de méritos.



Además, el proceso no estará en cabeza de la presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas (Alianza Verde), quien en septiembre pasado se declaró impedida para la discusión y designación del contralor –tiene una investigación en la Contraloría por hechos cuando fue funcionaria del Distrito–, con lo que la responsabilidad quedó en manos de la primera vicepresidenta, Carolina Arbeláez (Cambio Radical).



“Nos tocó tramitar el impedimento que tenía la presidenta y se nos juntó con los estudios del POT y otros proyectos”, dijo Arbeláez.



La concejala agrega que, además, está a la espera de que Hacienda apropie recursos para adelantar el proceso. Sin esos recursos, explicó, no pueden realizar la invitación a las universidades. “Hasta que no tenga esa apropiación no puedo seguir adelante con nada del proceso. Ellos tienen unos términos y ojalá puedan apropiar esos recursos lo antes posible”.

Ante la consulta de este diario, la Secretaría de Hacienda informó que la solicitud para el inicio del proceso contractual debió haberse hecho el 8 de junio, y les llegó el 25 de octubre.

La Procuraduría, por su parte, le pidió el 18 de octubre a la mesa directiva del Concejo información de contratos o convenios, criterios técnicos de la convocatoria y más detalles del proceso.



Mientras empieza el proceso de elección del nuevo contralor han surgido dudas sobre hasta cuándo va el periodo de esos funcionarios. Así, ante el Consejo de Estado cursa una consulta sobre si los actuales contralores deben completar los dos años para los cuales fueron elegidos, teniendo en cuenta que la mayoría fueron escogidos en enero de 2020, o si el periodo termina el 31 de diciembre de 2021 o el 28 de febrero de 2022, como podría ser el caso de Bogotá.

Con esta tesis se identifica el expresidente del Concejo de Bogotá Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), quien lideró el proceso en el que fue elegido Castro. Galán consideró que la corporación está demorada y que el periodo va hasta el 28 de febrero, pues así quedó en la convocatoria en 2020. No obstante, un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública del 29 de octubre indica que “quienes sean elegidos con posterioridad a la expedición del acto administrativo 04 de 2019 inician su periodo el 1.º de enero de 2020, el cual culminará el 31 de diciembre de 2021...”.



Sobre el actual proceso de elección del contralor, la concejala Arbeláez señaló que paralelamente, con el apoyo de una mesa técnica, trabaja en la revisión de la normativa, los términos de la convocatoria y pidió acompañamiento de la Procuraduría.



Una vez se tenga la asignación presupuestal, el proceso deberá arrancar con la invitación a participar a las universidades –según Arbeláez serán invitadas las más prestigiosas del país–, que tendrán que presentar sus ofertas. La institución que resulte escogida deberá diseñar un cronograma para el concurso, los términos de las pruebas, abrir la convocatoria y realizar los exámenes y entrevistas a los candidatos.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

​Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24