Los bogotanos podrán escoger las siete maravillas de su ciudad

Bogotá busca sus Siete Maravillas y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) invitó a los ciudadanos para que las escojan hasta el próximo 28 de noviembre.



Este proceso se podrá hacer en internet, a través de la página del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc). Allí, en el enlace que dice ‘Tu voto cuenta’, se ingresa un correo y se escogen los siete lugares que, a juicio del votante, son los más representativos de Bogotá. Los resultados se conocerán el 20 de diciembre de este año en el salón Gonzalo Jiménez de Quesada del Palacio Municipal.



Los habitantes de la ciudad podrán elegir entre 21 propuestas que el Idpc dispuso con la colaboración de la Academia de Historia de Bogotá y distintos expertos en arquitectura y patrimonio cultural.



“Para que los ciudadanos pudieran escoger siete opciones, tuvimos que tener un amplio panorama de las maravillas de la ciudad. Hicimos un primer listado que superaba las cien propuestas y redujimos la selección”, dijo el director del IDPC, Mauricio Uribe.



Finalmente, quedaron 21 propuestas, las cuales son conjuntos de elementos urbanos que se agruparon. “Concluimos que tratar de buscar unidades arquitectónicas sueltas no transmitía con claridad la identidad urbana. Por ejemplo, era difícil escoger entre el Capitolio, la Catedral Primada o el Palacio Liévano”, señaló Lorenzo Fonseca, uno de los expertos en arquitectura que compuso el jurado designado por el IDPC.



También explicó que la mejor opción fue agrupar lugares que son referentes en conjuntos como la plaza de Bolívar o los cerros de Monserrate y Guadalupe. Los criterios que utilizaron para seleccionar las 21 propuestas preliminares estuvieron relacionados con qué tan representativo era cada lugar para los ciudadanos. Además, se tuvo en cuenta el impacto urbanístico, arquitectónico e histórico de los conjuntos.



“No escogimos lugares conocidos por los historiadores, sino por el habitante de la ciudad que es quien la vive todos los días”, explicó el profesor Fonseca. Para él hay lugares que no revisten grandes méritos cuando se habla de diseño arquitectónico, pero sí generan un efecto en las comunidades que los rodean.



“Tuvimos en cuenta que fueran sitios públicos y que algunos fueran ejemplos urbanísticos de la arquitectura de su tiempo, incluso los más recientes”, dijo Carlos Niño, otro arquitecto experto que fue miembro del jurado. Señaló también que en las opciones que escogieron se plasman los tipos de arquitectura que más han resaltado en la historia de Bogotá.



“En esta ciudad hay de todo. Simplificando mucho, existen cuatro tipos de arquitectura en las construcciones urbanas: la colonial, la republicana o neoclásica, la neogótica y la moderna. Puede haber sectores en los que se reúnan distintos tipos. En el caso de la plaza de Bolívar se ve lo colonial y lo neoclásico”, explicó el arquitecto.



Estos son algunas de las 21 propuestas por las que podrán votar los ciudadanos:

Cerros de Monserrate y Guadalupe. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Manzana Jesuística. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural El Carmen. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Manzana cultural del Banco de la República. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Avenida Jiménez. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Calle de los Teatros. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Parque Santander. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Plaza de Bolívar. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Los Mártires y el Voto Nacional. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Conjunto Parque de La Independencia. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Centro Internacional. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Conjunto Museo Nacional y Parque Bavaria. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural TransmiCable en Ciudad Bolívar. Foto: Cortesía del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Entre los seleccionados también hay algunos elementos que se han calificado como sorpresivos y difíciles de clasificar. Ese es el caso del TransMiCable, que, aunque es una obra muy reciente, generó un impacto enorme en los habitantes de los sectores vecinos.



“Es un elemento muy nuevo en Ciudad Bolívar, pero la gente ya está apropiada de él”, aseguró el profesor Lorenzo Fonseca. Otros conjuntos que, a primera vista, no hubieran sido escogidos y que, sin embargo, aparecen en la lista son la planta de tratamiento de Vitelma, construida en la primera mitad del siglo pasado y el Bosque San Carlos, ambos ubicados en el sur de la ciudad.



“Estamos reconociendo que Bogotá, como una ciudad muy grande, tiene diversas y muchas maravillas para compartir. A las personas que vivimos en la ciudad no solo nos cuesta reconocer nuestra identidad, sino tener orgullo por lo que es nuestro”, dijo Mauricio Uribe.



En esta búsqueda de algo que identificara a Bogotá, el jurado destacó muchos conjuntos en los que se utiliza el ladrillo, un material que de verdad representa la arquitectura de la ciudad.



Respecto a esto, el profesor Lorenzo Fonseca explicó que el ladrillo es un material muy utilizado por las construcciones ‘populares’, que no tienen ningún tipo de diseño profesional, pero que le dan a Bogotá una característica única.



“Cuando yo tengo visitantes extranjeros les digo ‘miren la ciudad que la gente construye’ sin la necesidad de arquitectos. Los primeros que lo usaron no fueron los arquitectos de la década de 1960, que le dieron un aspecto más profesional. Es el material, por excelencia, de Bogotá”, dijo Fonseca.





REDACCIÓN BOGOTÁ @BogotaET