Amenazas, hurtos, homicidios y actos de intolerancia han sido por varios meses fenómenos que se han venido colando en la capital del país con gran fuerza. Aunque las cifras reportadas por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, dan cuenta de que ocho de los 13 delitos de alto impacto presentan grandes mejoras entre enero y octubre de este año, lo cierto es que hay un factor oculto que es común a todos los delitos: el uso de armas blancas u objetos cortopunzantes para la comisión de ilícitos.



(Le puede interesar: Mujer le dio un botellazo a conductor de TransMilenio y casi causa accidente)

De acuerdo con Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá y analista en seguridad, entre el primero de enero y el 30 de septiembre de este año, en la ciudad se han realizado 451.517 comparendos por porte ilegal de armas cortantes u objetos cortopunzantes que se pueden convertir en un arma potencialmente peligrosa.



Expertos señalan que la sensación de inseguridad y falta de regulación en la venta de este tipo de artefactos son los que impulsan al uso de las armas blancas.



En esa misma línea, el experto señaló que en la ciudad el 32 por ciento de los homicidios se cometen con alguna de estas armas así como en el 20 por ciento de las lesiones personales hay involucrado un objeto cortopunzantes y en el 24 por ciento de los hurtos a personas, el ladrón empuña un cuchillo o una navaja.



Ahora, el crecimiento del fenómeno es preocupante, toda vez que un estudio sobre porte de armas blancas y seguridad elaborado por la Universidad Libre, dice que entre 2019 y 2022, es decir antes y después del tiempo de pandemia, el uso y la circulación de armas blancas en Bogotá pasó del 22 al 32 por ciento, lo que refleja un crecimiento de 10 puntos porcentuales.

Pero, ¿qué está pasando?

Para Néstor Rosanía, investigador en conflictos y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, hay tres razones por las que este fenómeno está aumentando con fuerza en la capital: en primer lugar, dice el experto, no hay una legislación clara sobre el uso y porte de estas armas así como sobre su comercialización; luego, también hay facilidades de adquisición frente a otras armas traumáticas o de fogueo, “la gente le tiene miedo a la judicialización por el porte de una pistola entonces acude a las cortopunzantes”, señaló.



Finalmente, explicó Rosanía, que entre mayor presencia de las armas blancas en la ciudad más serán las cifras de delitos como las lesiones personales. Es decir, conductas delictivas, donde el homicidio no es el principal objetivo.



“Se ha intentado vender un sofisma que dice que entre más armas en la calle más seguridad y eso es mentira. Los estudios demuestran que entre más armas en la calle hay mayor nivel de inseguridad. Aquí lo que falta es voluntad política para manejar el tema”, enfatizó el experto.



Pero hay un factor particular que plantea Rosanía y es que ante los niveles de inseguridad que experimenta Bogotá, no solo los ladrones están armados, sino que la ciudadanía también ha optado por conseguir este tipo de elementos para protegerse de la delincuencia, lo que al combinarse, crea un peligroso cóctel que podría terminar en el aumento de los homicidios y las lesiones personales.



Andrés Nieto señala que, “tenemos el problema de que los ciudadanos sienten que pueden llegar a armarse y podrían llegar a disputarse las peleas en espacio público con los delincuentes. Eso tiene problemas fundamentales: los delincuentes sí tienen experticia en el manejo de estas armas y saben los daños que pueden causar con eso, mientras que el ciudadano cree en el mito de que puede enfrentarse a este y pierde del radar las habilidades que se necesitan para empuñar una navaja, por ejemplo”.

Facebook Twitter Linkedin

Secretaría de Seguridad dice que 32% de los homicidios se han cometido con esas armas. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

El que usa un arma de fuego es para matar y el que usa un arma blanca es para causar daño, eso no tiene otra explicación”

Gral. Carlos Triana

Policía Mebog FACEBOOK

TWITTER

Según dos estudios en seguridad ciudadana realizados por la Universidad Central y la Universidad Libre, cada vez son más los ciudadanos que estarían dispuestos a defenderse como sea de la inseguridad en la calle.



Por ejemplo, esta muestra reveló que de cada 10 colombianos seis están dispuestos a tomar la justicia por mano propia en un evento donde se vean amenazados y, en esa misma línea, tres de cada 10 están dispuestos a comprar algún tipo de arma para defenderse.



Ahora, el elemento que empuja este crecimiento del porte de armas blancas por parte de los ciudadanos es que de cada diez, siete no creen en la efectividad de la justicia ni de las autoridades.



“Lo que muestran las estadísticas es que, aunque estás armas las están usando para delinquir, hay un gran porcentaje de personas que las están usando para la defensa propia por la sensación de inseguridad que están experimentando. El problema de todo esto es que se está legitimando de cierta manera la justicia por mano propia”, advirtió Wilson Murillo, abogado experto en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán

Delitos y armas blancas

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad. entre enero y octubre de este año, en Bogotá se han reportado 99.133 hurtos a personas, de los cuales, 21.788 se han cometido con un arma blanca. Por otro lado, las lesiones personales suman 18.699 casos, entre los que 997 fueron realizadas con un arma cortopunzante. De los 887 homicidios en lo que va del año, 286 fueron con un arma blanca.



Pero estos no son los dos únicos delitos en los que se emplean armas de este tipo: en los delitos sexuales 1.151 han sido con arma blanca, en el hurto a celulares hay 11.412 que fueron cometidos con navajas o cuchillo y, finalmente, en el hurto a bicicletas, el uso de estas armas suma 1.746 casos.



El general Carlos Triana, comandante de la Policía de Bogotá, señaló que el porte de armas es algo que se ha colado en la cultura de los ciudadanos y que por eso desde la institución hacen el llamado al desarme de cualquiera de estos elementos con la intención de incidir en la protección a la vida.



Sin embargo, Triana enfatizó en que las personas que usan este tipo de armas lo hacen para causar daño y no para defenderse, “El que utiliza un arma de fuego y la saca es para matar, es así de sencillo y el que el que carga un arma blanca es para hacer daño, no tiene otra explicación”, puntualizó.



REDACCIÓN BOGOTÁ

JONATHAN TORO ROMERO