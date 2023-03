Subiendo por la calle Cara de Perro, rumbo a la plaza del Chorro de Quevedo, por la estrecha y empedrada calle del Embudo (o de las chicherías), que conduce a la calle del Palomar del Príncipe, donde está la ermita del Humilladero; cuadra arriba, a la derecha, en el tramo comprendido entre la calle 12 y la carrera 1.ª, está la calle de las Mandolinas.

En dicha cuadra o, mejor, en esta calle (la de las Mandolinas), por no profanar el nombre que en la Colonia le dieron los primeros planificadores al histórico sector ubicado en las goteras del barrio La Candelaria, en la antigua casa demarcada con el número 12-36, pervive, cual honroso patrimonio cultural, el taller del último fabricante y restaurador de instrumentos musicales.



Luthier, en refinado acento francés, derivado del consagrado arte de la luthería, como aparece registrado en el Dictionaire de Musique (1690), de Antoine Furetière, que en castellano equivale a violero: “constructor de guitarras o de cualquier instrumento de arco o de cuerda”, reseña del poeta, ensayista y musicólogo español Ramón Andrés.

En el vetusto local con antepechos de tablones color carmín, y una reja obligada para retener el ingreso de pedigüeños, desquiciados y amigos de lo ajeno, labora hace más de cuarenta años el maestro Enrique Rodríguez Galvis, bogotano, de 66 años, digno heredero de don Enrique Rodríguez Salazar, discípulo de los pioneros de la artesanía de instrumentos musicales de finales de 1.800 y principios del siglo pasado: el fabricante Nicolás Ramos y los hermanos Padilla: Jeremías, Epaminondas y Benjamín, quienes por años dieron lustre al bello oficio que inspiró el melódico nombre de la citada calle.



El taller de Rodríguez Galvis no solo es un tributo a la antiquísima vocación artesanal de instrumentos de cuerda, que muy niño él aprendió de su padre, sino, por antonomasia, un lugar de encuentro de celebridades de la música, en distintas épocas, que han llegado por curiosidad, y de paso a solicitar los servicios de restauración y fabricación de instrumentos.



Cuenta el maestro que por su nicho con mezzanine curtido de maderas han pasado figuras como Lucho Bermúdez, Álvaro D’Almar; Emeterio y Felipe, del añorado dueto Los Tolimenses, Mario Gareña, Galy Galiano y, más recientemente, Andrés Cepeda, entre otros renombrados artistas de varias generaciones. “Mi padre tuvo como clientes a Garzón y Collazos, y reconocidos intérpretes de cuerda, duetos, tríos, tunas y estudiantinas”, puntualiza don Enrique.



Pero también profesores, estudiantes de academia, aprendices de todas las edades, estratos y procedencias, y los infaltables serenateros de tienda y cantina, que la mayoría de veces llegaban presurosos a encargar el arreglo o la hechura de sus instrumentos, cuando, llevados por la beodez, y vencidos de sueño en amaneceres inciertos, los olvidaban en el transporte público, o los perdían por la vía rápida y feroz del atraco.

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Rodríguez Galvis. Foto: RUBÉN DARÍO ESCOBAR

El tiple, amo y señor



El taller del luthier Enrique Rodríguez Galvis, que en los inicios su padre bautizó como Fábrica Colombiana de Instrumentos de Cuerda, conserva como preciadas piezas de museo las herramientas de los viejos artesanos de instrumentos: el villamarquín, la garlopa de madera, la sierra San José (con hoja de acero, que fue reemplazada por la cortadora sinfín), el volteador, el brasero metálico (para calentar el pegante conocido como cola), ruteadores, marcadores, gramiles, además de martillos y formones de distintos calibres.



También joyas de instrumentos de época, que han llegado por azar, como una antigua mandolina toscana que le obsequió un músico italiano, por el romántico nombre de la añeja calle. Una guitarra alemana Fraunz. Un tiple de 1920, del fabricante bogotano Abel Sierra, un laúd árabe, entre otras reliquias que han pasado por sus hábiles manos de restaurador de guitarras, tiples, arpas, cítaras, bandolas, violines, chelos, charangos, ukeleles, aunque por razones sentimentales, y de acervo histórico y cultural, el maestro Rodríguez Galvis expresa su apego por el tiple.



“El tiple es el amo y señor de la música nuestra –refiere don Enrique–. Instrumento rebelde y contestatario de los agites políticos en distintos períodos de la historia nacional. Compañero inseparable del campesino que iba a la par de sus instrumentos de labranza. Contaba mi padre que en su juventud se fabricaba un promedio de veinte tiples por una guitarra”.



“De ahí el resurgimiento de los festivales dedicados al tiple en varias regiones del país, en Antioquia, donde se celebra el Festival Nacional del Tiple, o en Santander y en algunos municipios de Boyacá y Cundinamarca. Paradójicamente, hoy se ha invertido la demanda: piden más guitarras que tiples”.

Facebook Twitter Linkedin

Enrique Rodríguez Galvis en La Candelaria. Foto: RUBÉN DARÍO ESCOBAR

Y usted, maestro, ¿interpreta el tiple?



No, señor, como el dicho, apenas lo zurrungueo. Pero he sido estudioso de la mayoría de instrumentos musicales y de su evolución. En este viejo transistor sintonizo la Radio Nacional de Colombia y la emisora de la Universidad Nacional, que emiten programas de música colombiana y de grandes exponentes del folclor. También me gusta el jazz, y la música clásica.



Hubo una época en que mi taller también fue sitio para la tertulia y la bohemia musical. Se reunían tanto músicos prestantes como serenateros de tienda y aficionados de la vecindad que llegaban a tocar y a cantar; teatreros de La Candelaria, como los hermanos Nacho y Pacho Rodríguez, y no faltaban el brandy ni el aguardientico para calentar y afinar. Conversas y serenatas se prolongaban hasta medianoche, sobre todo los viernes. Hasta que llegó el virus de la China y tocó cortar por lo sano.

El secreto de pulir y afinar



Maestro, ¿cuánto puede valer un instrumento hecho por sus manos?

​

Eso depende de las maderas. De mi padre aprendí que el cedro es el más noble para trabajar, y por su sonoridad. Igual, hay maderas finas como el palisandro, de la India, el ébano, el cedro alemán, los pinos canadienses.



Para una guitarra de calidad, elaborada en palisandro, con todas las de la ley, ensamblaje de cuerpo, caja, tapas, soporte y accesorios, clavijas, diapasón, incrustaciones y encordado, se pueden ir unos 700.000 pesos, en solo material. Con la mano de obra y el paciente y cuidadoso proceso que demanda, puede llegar a costar tres millones de pesos. Una guitarra normal, entre 200.000 y 300.000.



Cabe resaltar que la clínica que representa fabricar un instrumento es un común acuerdo entre los requerimientos del cliente y la experiencia y el buen oído del luthier. Un buen músico lo que más exige es una afinación perfecta. Los instrumentos más complejos de afinar son el tiple, el requinto, el tres cubano y la bandola.



Todos los instrumentos de cuerda tienen un principio: los cuerpos, los armones y la escala de la guitarra clásica difieren de las escalas del tiple, la bandola, el requinto y el tres cubano, por nombrar algunos. El gran secreto está en la parte interior de la tapa: el abanico, que conocemos como la garganta, que le da voz propia al instrumento. Ahí está la ciencia del saber calibrar, afinar y armonizar, para dar con el gusto y la satisfacción del intérprete.

¿Y su mayor satisfacción?



Observar con deleite cómo la madera se va transformando, hasta lograr el prodigio de un instrumento. Y que el cliente se sienta a gusto.



Daniel Ricardo López Saavedra, aventajado discípulo del maestro Rodríguez Galvis, próximo a graduarse de biólogo de la Universidad Nacional, resume su experiencia en el taller de la calle de las Mandolinas:



“El maestro Enrique Rodríguez es una persona sabia, clara y paciente. Permite la exploración y la construcción a través de su destreza y conocimiento. Es muy abierto a las ideas y a la innovación. Hace tres años me abrió las puertas de su taller. La luthería es el resultado de mi cariño por la música desde la adolescencia, y de la fascinación de la madera por mis estudios de botánica. Interpreto varios instrumentos y me siento muy afortunado de aprender a su lado”.



El veterano luthier de la calle de las Mandolinas trabaja de lunes a sábado, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Dice que en lo que menos invierte es en ropa, y que solo ha lucido traje y corbata tres veces en su vida: para la primera comunión, el grado de bachiller y el casorio. De resto, el overol, que con el trajín de tantos años ha adquirido la pátina vegetal de muchas maderas, sello indeleble de su virtud y sensibilidad, la de un artista que es pura madera.

RICARDO RONDÓN CHAMORRO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO