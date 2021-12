Este fin de semana, la redacción de El Tiempo Bogotá, hizo un análisis con apoyo de expertos de las razones detrás del trancón que volvimos a vivir en la capital. De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (SDM) la velocidad media de desplazamiento bajó de 28,4 a 24,5 kilómetros por hora entre 2020 y 2021. Citan entre las motivaciones deficiente infraestructura vial, obras en corredores en plena ejecución, reactivación económica y el retorno de empresas, universidades y colegios a la actividad presencial.



(Le puede interesar: El coctel que nos llevó a la pesadilla de los trancones en Bogotá)

José Colpatofsky, director de la revista Motor pide vías para desatascar a Bogotá. Omar Oróstegui, de Futuros Urbanos indica que ha crecido el parque automotor (36% en diez años), en parte generado por falta de satisfacción con el servició público de transporte, por las aplicaciones de transporte y por la medida de pico y placa solidario (SDM indica que se han adquirido 3.990 permisos, 710 de ellos para circulación durante un semestre). El profesor de administración de la Universidad Nacional, José Stalin Rojas, explica que existe temor al transporte público por el virus y la inseguridad.



El trancón es una gran preocupación ciudadana y tiene efectos negativos en la economía, no solo para quienes deciden ir en carro (y son parte del trancón), sino para quienes van en SITP zonal, donde sufren la congestión incluso en los carriles prioritarios invadidos por otros vehículos porque “eso no pegó”. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estimó que la congestión en Bogotá en 2019 fue 355 millones de horas (900 mil horas/día) equivalentes a 31 horas por persona/año (186 horas por viajero en vehículo particular/año). Esto resultó en un costo total estimado de $US 612 millones (2 billones de pesos, 0.9% del PIB), y US$ 1.7 millones por día (5.581 millones de pesos al día). Esto es $US 57 (187.131 pesos) por habitante, $US 340 (1.116.220 pesos) por viajero en carro. Es un impuesto invisible para todos, especialmente para los usuarios de carro que son parte del trancón.



Para afrontar este grave reto, los autores del estudio de BID recomiendan un catálogo de medidas agrupadas en estrategias de gestión de tráfico; restricciones y costos al uso de carros y motos; mejor transporte público, a pie, en bicicleta y compartido; integración de las soluciones de movilidad sostenible con uso del suelo; y gestión de logística urbana (movimiento de carga). Si bien mencionan la provisión de infraestructura dentro de la gestión del tráfico, también sugieren elementos como la implantación de carriles de alta ocupación, optimizar el sistema semafórico, atención en tiempo real de incidentes y gestión de la demanda de viajes. Allí priorizan temas como impuestos a los vehículos y tarificación vial.

(Para seguir leyendo: Las vías no son solo para los carros, un debate espinoso de no acabar)

Ahora bien, la idea de ampliación de la infraestructura vial parece tener mucho sentido en la periferia de Bogotá (especialmente para la localidad de Suba), y para los accesos a la región y el resto del país. Pero la construcción de autopistas urbanas puede ser un remedio peor que la enfermedad. Estudio tras estudio internacional sobre el tema muestra que la ampliación de vías trae más tráfico: tal vez se mitigue algo el trancón durante unos años, pero la demanda inducida termina aumentando (Ver por ejemplo: Autopistas urbanas ¿apagan el fuego con gasolina?).



Y la construcción de transporte masivo, como el metro y más troncales de TransMilenio, así como la ampliación de andenes y calles peatonales y de ciclorrutas, mejora el acceso de las personas, especialmente las más pobres, pero no reduce el trancón de forma significativa. La preocupación debe estar allí, en la mejora de acceso y no tanto en la velocidad de desplazamiento de los vehículos particulares.



A propósito de esa métrica de ingeniería de tráfico del siglo XX (tiempos perdidos en carro), vale la pena ver los últimos resultados de la consultora INRIX. Bogotá pasó del primer lugar en 2020 al octavo en 2021 entre 1000 ciudades en el mundo (no están incluidas ciudades de China, India, Filipinas y de la mayoría de los países africanos; Bogotá tiene los peores indicadores entre ciudades de América Latina). En los siete lugares que anteceden a Bogotá en horas perdidas por los usuarios de carro, están ciudades con extraordinario acceso en transporte público gracias a extensas redes de metro y buses con prioridad, además de generosos andenes y crecientes ciclorrutas.



Redes de metro en las ciudades con peor trancón según INRIX:



1. Londres 408 km (inaugurado 1863)

2. París 214 km (1900)

3. Bruselas 56 km (1976)

4. Moscú 365 km (1935)

5. Nueva York 394 km (1868)

6. Chicago 171 km (1892)

7. Roma 60 km (1955)

8. Bogotá

9. Palermo 40 km (1990)

10. Estambul 106 km (1989)



INRIX usa una métrica muy incompleta de la movilidad, deja de lado las personas que usan algo distinto al carro. Aun así, muestra que los tiempos perdidos en Bogotá han mejorado 51% desde la situación antes de la pandemia. En cualquier caso, en Bogotá el trancón está para quedarse, y sólo mejoraremos la accesibilidad con ampliaciones, cuidado y mejoras en la red de transporte masivo (que duramos 15 años sin intervenciones significativas), más ciclorrutas, más andenes y más proximidad. No implica cero vías, pero allí no parece estar la clave.

DARÍO HIDALGO