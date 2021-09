Tamales tolimenses: 4 restaurantes que debe conocer en Bogotá

Son muchos los restaurantes y panaderías en Bogotá que ofrecen tamal tolimense, un plato típico que los bogotanos acostumbran a deleitar los fines de semana. Pero hay algunos cuyo reconocimiento ha trascendido más.

Los precios de este plato típico del vecino departamento del Tolima, donde todos los 24 de junio, para las fiestas del San Juan se le rinde homenaje con tamaladas en zonas públicas, puede variar entre 5.000 y 10.000 pesos o algo más.



El tamal tiene pollo, costilla de cerdo, zanahoria en rodajas, huevo y masa de maíz, y suele acompañarse con arepa, chocolate o gaseosa.



Tal vez el restaurante más conocido es La Puerta Falsa, ubicado en la calle 11 No. 6-50, en la zona histórica del Centro de la ciudad. Se encuentra en una casona junto a la Casa del Florero de Llorente. Fue fundado hace más de dos siglos y allí también se puede conseguir chocolate santafereño, changua, mazamorra, entre otros platos típicos.



También está Tamales Tolimenses Eduard. Este restaurante funciona en la carrera 56 No 4-82, en el barrio Galán, y cuenta con fábrica localizada muy cerca de allí. Sus inicios se remontan a los años 80, cuando su propietario, de origen tolimense, llega a Bogotá para consolidar una microempresa familiar.



Otra opción para los antojados es Tamales Tolimenses El Viejo Félix. Sus sedes están en la calle 45B No. 22-90 y en la calle 155 No. 7-78.



También está el Tamalechona, ubicado en la calle 77 No. 100B-28. Se trata de una fábrica de que se ha dedicado a la elaboración de los platos típicos como el tamal y la lechona.



Y como casi en todas las plazas de mercado hay restaurantes populares que venden tamales tolimenses. Uno de los más conocidos es el de la plaza de Paloquemao. Se trata de un pequeño local ubicado en el costado que da contra la carrilera, cerca de las ventas de maranjas y mandariinas. En ese local además venden toda clase de amasijos del Tolima y del Huila.



Este producto típico también se consigue a domicilio. En la ciudad hay varias fábricas donde los ciudadanos pueden llamar y hacer los pedidos.



