‘No hay nada como leer en el papel y saber del mundo’

Sarita no es una niña de 12 años común y corriente. Ella habla con una propiedad envidiable y tiene una visión del mundo no muy común en las niñas de su edad, en parte, porque desde “más joven”, dice, se ha metido en el área de las letras atraída por las enseñanzas de sus abuelos.



Ella nació el 3 de abril de 2008, en la Clínica Country de Bogotá y cursa sexto grado en el colegio Santa Francisca Romana, más conocido como ‘Las Pachas’. Vive con sus padres, una hermanita menor que se llama Sofía y su abuela materna.

Recuerda que su gusto por la lectura comenzó cuando veía a sus abuelos leyendo, apasionados, el diario EL TIEMPO. Le impactaba la forma en la que se concentraban, cómo se detenían en las fotos, los artículos, los titulares. Era como si se metieran en otro plano mientras navegaban en un mar de información. “Mi papá siempre les traía el periódico y ellos hasta subrayaban lo que les gustaba o atraía de los artículos”, recuerda Sara.



La curiosidad de la niña era tal que un día su abuelo le habló de las noticias en medio de una reunión familiar. Y así, con ese preámbulo acerca de la importancia de estar informado en la vida, ella, siendo solo una chiquilla, comenzó a indagar por su propia cuenta.



“Me impactaron las portadas, las entrevistas y las caricaturas de Gaturro”, dice, ese felino marrón de cachetes amarillos enamorado siempre de Ágatha, quien no le presta atención, la divierte sobre manera.



Pero quizás era lo único pensado para niños que la detenía; sin embargo, ella no tardó en ir más allá. Le comenzaron a atraer las extensas entrevistas de políticos o de personajes de la vida pública nacional, las noticias de gran calado y los informes deportivos.



Se lee con el mismo interés una entrevista con la alcaldesa Claudia López o una crónica de la vida de un político. “Me atrae cuando ponen una foto grande en la portada del periódico, como una vez de un partido entre Colombia y Chile”, cuenta la niña.

A partir de sus siete años, día a día la llegada de un nuevo ejemplar a su casa era un momento emocionante, era como abrir un cofre lleno de tesoros. “Y a mí me gusta es leer el periódico impreso, no el digital. El papel se siente diferente”. Cuenta que eso fue algo que no le gustó de la pandemia porque su mamá la cuidaba mucho de los domicilios y durante un tiempo le toco leer en pantalla. Pero para ella no había nada como abrir las inmensas páginas de EL TIEMPO, dejarse llevar por los titulares e ir de un lado al otro atraída por las letras.



Hoy, cuando ya tiene 12 años, dice que ha aprendido mucho del conflicto en Colombia, de política, de deportes, de personajes y políticos famosos. “Antes de la pandemia yo me reunía con una amiga en el colegio. Las dos recibíamos el periódico, los metíamos en la maleta y leerlo era el plan de nuestro recreo, leíamos juntas”. Durante esos minutos se transportaban a otras realidades y entendían el valor de ponerse en el lugar de los otros.

Sarita no pierde oportunidad para revisar las noticias en internet. Foto: Néstor Gómez

Dice que ha entendido el origen de la pobreza, la crisis que vive Venezuela, los problemas de la ciudad, aprendía sobre el mundo en el que vive. “Cuando no sabes nada de lo que pasa a tu alrededor, solo te concentras en tu vida, te metes en una burbuja y eso no está bien. En cambio, cuando lees noticias cambia tu mentalidad”.

También la motiva leer sobre la vida de las personas, de personas que logran cambiar su vida. “Eso es muy impresionante”, reitera.



A Sarita le gustan los artículos de animales, pero también saber de los gobiernos de los otros países, de nuestros vecinos. Y es que es de familia bien informada, pues su mamá no se pierde los noticieros y ella no desaprovecha ese momento para, pegadita, llenarse de mundo. “Hasta que me regaña porque tengo que hacer tareas o irme a dormir temprano”, cuenta riéndose.



Esta fiel lectora de EL TIEMPO todavía está pensando qué quiere ser cuando grande, reflexionó sobre ser médico, pero eso de la sangre como que no; tampoco descarta ser periodista, porque le gustaría llenar el mundo de preguntas con respuestas. También ha pensado en tener una empresa propia, eso sí, que sea rentable para poder ayudar a mucha gente que lo necesite; en fin, tiene tiempo de sobra para decidirse.



Del periódico solo le aburren algunas entrevistas del Dane y los artículos de farándula; de resto no le cambiaría nada más. “Que alguien esté embarazado, si nació el hijo de alguien o esos temas no son de mi interés, pero cuando cuentan cómo los artistas llegaron a dónde están, eso sí es interesante”, confiesa.



Para Sarita, la lectura es una forma de vida. “Me gustaría decirles a los niños que lean; si no les gustan las noticias, está bien, pero que por lo menos se interesen por algún tema que les guste”.



REDACCIÓN BOGOTÁ

